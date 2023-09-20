Зачем в Китае на улицах расставили множество пианино
На улицах китайского мегаполиса Шэньчжэнь появились музыкальные будки, в которых любой желающий может поиграть на пианино. О ноу-хау для ценителей искусства рассказывает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Фортепианные комнаты открыты 24 часа в сутки, а воспользоваться музыкальным инструментом можно бесплатно. Для этого нужно всего лишь отсканировать код, изображенный на будке, или же забронировать временной слот заранее через приложение.
Внутри уличного виртуоза ждет пространство площадью 4 кв. метра. Для уюта в будке стоят горшки с цветами, а стену украшают фотографии пианистов в рамочках. Сооружение оснащено системой кондиционирования и розетками. Несмотря на скромные размеры, в будке помещаются два человека, так что можно помузицировать в четыре руки или же прийти на сеанс с преподавателем.
Впрочем, поиграть на фортепиано смогут даже начинающие музыканты, которым поможет специальное обучающее программное обеспечение для смартфонов.
Сообщается, что власти решили открыть музыкальные будки для удовлетворения культурных потребностей населения. Дело в том, что в Шэньчжэнь стекаются множество работников-мигрантов. Они вынуждены снимать жилье и не могут позволить себе дорогостоящий инструмент вдали от дома. Поэтому музыкальные комнаты стали местом для проведения досуга.
Между тем в Тайваньском проливе есть целый "остров пианино" - так Гуланъюй называют из-за его исторических связей с этим музыкальным инструментом. Жившие здесь дипломаты завезли сюда европейскую культуру, и музыкальную тоже. Так остров стал первым в КНР местом, где начали исполнять и слушать западную классическую музыку. Здесь же родились известные китайские виртуозы. Особенно жителям Гуланъюй полюбилось пианино, и в конце прошлого столетия на острове открылся музей, ему посвященный. Здесь собраны более сотни уникальных пианино, среди которых детские модели, пианино с канделябрами и с восемью педалями, ручной орган, позолоченные экспонаты и даже угловое пианино, экономящее место.
А в провинции Аньхой построили уникальное здание в виде пианино, к которому прислонена виолончель. Это - выставочный зал городского планирования. Пианино - сам выставочный зал, а виолончель представляет собой лестницу и эскалатор, по которым можно войти в здание.