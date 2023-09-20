В Австралии на пляже люди обнаружили загадочных склизких «инопланетян»

На пляжах Австралии люди стали находить загадочных склизких существ. Об этом сообщает Daily Mail.

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Одно такое таинственное создание мужчина обнаружил на берегу недалеко от города Аделаида, штат Южная Австралия. Он выложил фото находки на форум Reddit в надежде узнать, с чем именно столкнулся. Вынесенные океаном загадочные существа внешне кажутся бесформенными, желеобразными и покрыты желтыми точками. Многие пользователи заявили, что они похожи на инопланетян.

Однако один из комментаторов оказался морским биологом и объяснил, что существо на фото — колония асцидий, которые во множестве водятся в прибрежных зонах.

«Каждая из этих маленьких желтых точек — это отдельное животное, называемое зооидом, но все они генетически идентичны в рамках колонии», — написал специалист.

Существо представляет собой смесь позвоночного и беспозвоночного, пояснил он. На выложенном фото были запечатлены асцидии вида Botrylloides leachii.

Другие комментаторы написали, что асцидии действительно напоминают что-то инопланетное, а некоторые даже назвали их плацентой пришельцев. Несмотря на странный внешний вид, асцидии не опасны для людей.