Стали известны победители CRIMEA URBAN AWARDS-2023
14-16 сентября успешно прошла ll Международная конференция по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум». Проект собрал лидеров строительной отрасли и отметил лучшие проекты 2023 года в сфере недвижимости.
Вместе с выставочными мероприятиями была организована насыщенная деловая программа: форум архитекторов, форум застройщиков, конференция по комплексной безопасности предприятий, профильные семинары и биржа контактов.
15 сентября состоялось торжественная церемония награждения победителей по 16 номинациям ежегодной премии CRIMEA URBAN AWARDS-2023. Победителями стали:
- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса: Городской округ «Горизонты» - Группа компаний Монолит;
- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса: Жилой комплекс «Аквамарин Park» Аквамарин Инвест - Группа компаний Парангон;
- Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой: Семья городских кварталов «Крымская Роза» - Группа компаний Монолит;
- Лучший жилой комплекс «У моря»: Южная резиденция «Роялта» - Группа компаний Точно;
- Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса: Апарт-комплекс «Atlas Apart-Hotel & SPA» - Специализированный застройщик «СДК»;
- Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса: Туристическо-рекреационный комплекс «Skysoul Resort» - Столичная Коммерческая Группа;
- Лучший комплекс апартаментов премиум-класса: Южная резиденция «Роялта» - Группа компаний Точно;
- Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой: Туристическо-рекреационный комплекс «Skysoul Resort» - Столичная Коммерческая Группа;
- Лучший комплекс апартаментов «У моря»: Курортный комплекс «Прибрежный квартал «Прайм» - Крафт Девелопмент;
- Лучший экологический проект года в сфере строительства: Апарт-комплекс «GARDEN» - Группа компаний Карбон;
- Прорыв года «Малоэтажное строительство»: Коттеджный поселок Озерный;
- Самый привлекательный инвестиционный проект в строительстве: Мультиформатный комплекс «MOINACO Riviera» - Специализированный застройщик «Форум-Чайка»;
- Лучшее решение для строительного бизнеса: Группа Компаний Алютех;
- Специальная номинация CRIMEA URBAN AWARDS 2023 - от членов ЖЮРИ: Курортный комплекс «Прибрежный квартал «Прайм» - Крафт Девелопмент;
- Специальная номинация от оргкомитета CRIMEA URBAN AWARDS 2023: Жилой комплекс «Солнечный парк» - Группа компаний Аркада-Крым;
- Специальная номинация CRIMEA URBAN AWARDS 2023 «ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ ДОМ У МОРЯ»: Клубный дом «AZIMUT» - Группа компаний Карбон.
Объекты-лауреаты получили статус «Лучший объект Крыма» и подтвердили соблюдение строгих стандартов качества на рынке недвижимости. Оценку проводили методом закрытого голосования члены жюри - лидеры деловых сообществ, эксперты, представители органов власти.
Мероприятие стало знаковым для строительной отрасли и собрало лидеров рынка недвижимости и строительства Республики Крым.