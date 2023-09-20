Стали известны победители CRIMEA URBAN AWARDS-2023

14-16 сентября успешно прошла ll Международная конференция по комплексному развитию территорий «Крым Урбан Форум». Проект собрал лидеров строительной отрасли и отметил лучшие проекты 2023 года в сфере недвижимости.

© Пресс-служба ЭкспоКрым

Вместе с выставочными мероприятиями была организована насыщенная деловая программа: форум архитекторов, форум застройщиков, конференция по комплексной безопасности предприятий, профильные семинары и биржа контактов.

15 сентября состоялось торжественная церемония награждения победителей по 16 номинациям ежегодной премии CRIMEA URBAN AWARDS-2023. Победителями стали:

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса: Городской округ «Горизонты» - Группа компаний Монолит;

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса: Жилой комплекс «Аквамарин Park» Аквамарин Инвест - Группа компаний Парангон;

Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой: Семья городских кварталов «Крымская Роза» - Группа компаний Монолит;

Лучший жилой комплекс «У моря»: Южная резиденция «Роялта» - Группа компаний Точно;

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса: Апарт-комплекс «Atlas Apart-Hotel & SPA» - Специализированный застройщик «СДК»;

Пресс-служба ЭкспоКрым

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса: Туристическо-рекреационный комплекс «Skysoul Resort» - Столичная Коммерческая Группа;

Лучший комплекс апартаментов премиум-класса: Южная резиденция «Роялта» - Группа компаний Точно;

Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой: Туристическо-рекреационный комплекс «Skysoul Resort» - Столичная Коммерческая Группа;

Лучший комплекс апартаментов «У моря»: Курортный комплекс «Прибрежный квартал «Прайм» - Крафт Девелопмент;

Лучший экологический проект года в сфере строительства: Апарт-комплекс «GARDEN» - Группа компаний Карбон;

Прорыв года «Малоэтажное строительство»: Коттеджный поселок Озерный;

Самый привлекательный инвестиционный проект в строительстве: Мультиформатный комплекс «MOINACO Riviera» - Специализированный застройщик «Форум-Чайка»;

Лучшее решение для строительного бизнеса: Группа Компаний Алютех;

Специальная номинация CRIMEA URBAN AWARDS 2023 - от членов ЖЮРИ: Курортный комплекс «Прибрежный квартал «Прайм» - Крафт Девелопмент;

Специальная номинация от оргкомитета CRIMEA URBAN AWARDS 2023: Жилой комплекс «Солнечный парк» - Группа компаний Аркада-Крым;

Специальная номинация CRIMEA URBAN AWARDS 2023 «ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ ДОМ У МОРЯ»: Клубный дом «AZIMUT» - Группа компаний Карбон.

Пресс-служба ЭкспоКрым

Объекты-лауреаты получили статус «Лучший объект Крыма» и подтвердили соблюдение строгих стандартов качества на рынке недвижимости. ⁣⁣Оценку проводили методом закрытого голосования члены жюри - лидеры деловых сообществ, эксперты, представители органов власти.