Почему Каспийское море называют морем, если это озеро

Каспийское море — одно из самых удивительных географических образований на нашей планете. Несмотря на свое название, оно не является настоящим морем.

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Оно не подходит под определение моря, так как не соединяется с мировым океаном. Каспийское море замкнуто и не имеет никакого с ним сообщения. Что это тогда?

На самом деле Каспийское море считается самым большим в мире бессточным озером. Вода в нем по большей части пресная, и в ней водятся обитающие в реках и озерах, а не морях и океанах рыбы.

Но почему тогда Каспийское море продолжают называть морем? Рассказываем в материале "Рамблера".

Площадь и размеры

Каспийское море - это крупнейшее озеро на Земле, как по площади, так и по объему. Его площадь составляет более 371 000 квадратных километров, а максимальная глубина превышает 1000 метров. Это озеро настолько огромное, что его размеры сравнимы с морями.

Соленость

Еще одним аспектом, который делает Каспийское море похожим на моря, является соленость воды. Вода в Каспийском море соленая, но в три раза меньше, чем воды в океанах. Только в юго-восточной части водоема уровень соли в воде достигает 11-13 промилле. Однако этого достаточно, чтобы придать ему морской характер.

Исторический контекст

Название "Каспийское море" имеет исторические корни и сформировалось много веков назад, когда люди имели ограниченные знания о географии. Открытия и исследования земель меняются со временем, но имена остаются. Таким образом, Каспийское море было названо как море в прошлом, и это название сохранилось и до сегодняшних дней.

Кроме того, Каспий имеет океаническое происхождение. Его ложе было образовано земной корой океанического типа.

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