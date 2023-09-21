Территории каких стран в будущем может оказаться под водой

Изменение климата – одна из главных проблем, с которой сталкивается наша планета. Повышение уровня мирового океана – одно из последствий глобального потепления, которое может привести к затоплению прибрежных территорий. В данном эссе мы рассмотрим, какие страны могут оказаться под водой в будущем, основываясь на авторитетных научных источниках и исследованиях.

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Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованному в 2019 году, уровень мирового океана могут подняться на 0,26-0,77 метра к концу XXI века. Это может привести к затоплению прибрежных территорий и островных государств.

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Один из наиболее уязвимых регионов – Тихоокеанский регион. Островные государства, такие как Мальдивы, Маршалловы острова и Тувалу, уже сейчас сталкиваются с проблемой подъема уровня моря. Согласно исследованию ученых из Университета Глазго, Мальдивские острова могут быть полностью затоплены к 2100 году, если ничего не будет предпринято для снижения выбросов парниковых газов.

В Азии также есть страны, которые подвержены риску затопления. Бангладеш, расположенный на дельте реки Ганг, является одним из самых плотно населенных государств мира. Исследование, проведенное Университетом Цюриха, показало, что даже небольшое повышение уровня моря может привести к массовому переселению населения и экономическим потерям.

В Европе Нидерланды являются одной из самых уязвимых стран. Большая часть их территории находится ниже уровня моря, и они долгое время боролись с проблемой затопления, используя системы защиты от наводнений. Однако, согласно исследованию Нидерландского института по морским исследованиям, к 2100 году уровень моря может подняться настолько, что эти системы защиты станут недостаточными.