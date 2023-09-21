Группа «OTYKEN» отправится в свой первый тур по городам России с программой «Пульс Земли»

17 октября 2023 - СВОБОДА Концерт Холл, Екатеринбург

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19 октября 2023 - MILO Concert Hall, Нижний Новгород

20 октября 2023 – BASE, Москва

21 октября 2023 – клуб SOUND, Санкт-Петербург

Мировая фолк-сенсация группа «OTYKEN», совсем недавно дебютировавшая в Москве и Санкт-Петербурге с грандиозным шоу, отправится в свой первый тур по городам России.

«ОTYKEN» являются носителями и хранителями уникальных культур коренных и малочисленных народов Сибири: чулымцев, кетов, селькупов, хакасов и долган. Критики уже обозначили стиль группы термином s-pop, то есть сибирская фолк-поп-музыка, в которой горловое пение и игра на гигантских барабанах, варгане, хомысе встретились с техно, фанком, роком и R&B, - и подобный альянс выглядит весьма естественным.

Делая ставку на собственные традиции, танцевальный драйв и яркие, выразительные сценические образы, коллектив приобрел статус международной звезды: «OTYKEN» - участники космической программы «The Lunar Codex» от SpaceX и NASA, проекта «Global Spin» от музыкальной академии Grammy; песни сибирских девчонок покоряют эфиры радиостанций в Америке, Европе, Азии и Австралии, видео набирают миллионы просмотров в TikTok и на YouTube, а в числе знаменитых поклонников группы были замечены Игги Поп, Armin van Buuren, Арнольд Шварценеггер и многие другие Артисты.

Команда, объединившая традиционный фольклор и актуальные мировые тренды, - желанный гость на многих этнических фестивалях, и этой осенью «OTYKEN» поделятся с публикой энергетикой Севера в сольной программе «Пульс Земли». Красочные костюмы, музыка, погружающая во вневременное пространство, звучание народных инструментов, новые композиции и оригинальный видеоряд никого не оставят равнодушным.

Предстоящие концерты «OTYKEN» («Otyken» с тюркского языка означает «священное место силы») станут местом силы, которая объединит зрителей.

Перед шоу у зрителей появится возможность лично встретиться с музыкантами. Meet&Greet с «OTYKEN», могли ли вы об этом мечтать? Все гости, которые приобретут билет категории «Meet&Greet»:

- зайдут на площадку одними из первых;

- получат специальный сувенир с автографом;

- смогут пообщаться и сделать фотографии с музыкантами;

- зарядятся энергией пульса земли

Количество билетов данной категории строго ограничено! Обратите внимание, что билет категории «Meet&Greet» не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.

Вас ждет музыкальный гипноз по-сибирски:

17 октября 2023 - СВОБОДА Концерт Холл, Екатеринбург

19 октября 2023 - MILO Concert Hall, Нижний Новгород

20 октября 2023 – BASE, Москва

21 октября 2023 – клуб SOUND, Санкт-Петербург