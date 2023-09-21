«Телепорт» в мир иллюзии
Премьера иллюзионного шоу «Телепорт» состоится в Московском театре иллюзии 6 и 27 октября 2023 года.
Новое шоу иллюзиониста Эдуарда Гелазарова станет вашим проводником в мир незабываемых эмоций и ярких впечатлений, заставив воображение поверить в невозможное.
Зрители станут свидетелями уникальных классических трюков в новом прочтении, среди которых «Метаморфоза», «Мумия», «Зигзаг», «Материализация», «Появление из клетки», на глазах у изумленной публики будут происходить исчезновения и превращения.
Сложнейшие трюки с использованием передовых технологий и спецэффектов, современная хореография, театрализованное представление, необъяснимая магия и иллюзия на грани фантастики — все это в иллюзионном шоу «Телепорт».
Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)
Продолжительность шоу: 1 час 20 минут без антракта
Возрастные ограничения: 12+
Начало премьерных показов в 19.00
Режиссер: Эдуард Гелазаров
Исполнители: Эдуард Галазаров, Екатерина Гелазарова, Полина Горлова, Анастасия Иванчук, Анна Сыч, Дарья Кутырина, Анжела Цихеева, Максим Тараканов, Надежда Гусакова, Валерий Таукчи, Михаил Ярвелов, Павел Холодков, Елена Скрипец, Дмитрий Салов, Артем Афутин, Алексей Бугаев, Микаель Гаспарян.