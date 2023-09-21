«Телепорт» в мир иллюзии

Премьера иллюзионного шоу «Телепорт» состоится в Московском театре иллюзии 6 и 27 октября 2023 года.

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Новое шоу иллюзиониста Эдуарда Гелазарова станет вашим проводником в мир незабываемых эмоций и ярких впечатлений, заставив воображение поверить в невозможное.

Зрители станут свидетелями уникальных классических трюков в новом прочтении, среди которых «Метаморфоза», «Мумия», «Зигзаг», «Материализация», «Появление из клетки», на глазах у изумленной публики будут происходить исчезновения и превращения.

Сложнейшие трюки с использованием передовых технологий и спецэффектов, современная хореография, театрализованное представление, необъяснимая магия и иллюзия на грани фантастики — все это в иллюзионном шоу «Телепорт».

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Продолжительность шоу: 1 час 20 минут без антракта

Возрастные ограничения: 12+

Начало премьерных показов в 19.00

Режиссер: Эдуард Гелазаров