Архитектура Китая: традиции и неограниченная функциональность

Яркие домики с заострёнными крышами – отличительная особенность древней китайской архитектуры, по которой её узнают во всём мире. Вместе с тем сегодняшние города в Китае, скорее, отличаются высотной застройкой, смешивающей историю и новые подходы к строительству. Одним из самых наглядных примеров такого смешения глубинных традиций и ультрасовременных новаций в архитектуре Поднебесной может служить Ханчжоу – знаменитый исторический город, принимающий в 2023 году 19-е Азиатские игры. Они пройдут в столице провинции Чжэцзян с 23 сентября по 8 октября. У спортсменов и гостей Азиады, помимо обширной спортивной программы, будет возможность в эти дни воочию оценить многие феномены китайской культуры. И культуру строительства – в том числе.

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Уникальность древних сооружений Китая в первую очередь обусловлена их максимальной продуманностью, а также оригинальной стабильностью традиций. Архитекторы до мелочей высчитывали размеры каждой детали, что ускоряло процесс строительства. Кроме того, при проектировании серьёзное внимание уделялось мировоззренческой основе, зародившейся ещё в древние времена, а также быту китайцев, что прежде всего нашло отражение в конструкции и дизайне сооружений.

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Этот подход повлиял и на архитектурно-градостроительную концепцию китайских городов.

Специалисты говорят о нескольких ключевых особенностях как древней, так и современной китайской архитектуры. Прежде всего, это сложный периметр зданий с углублениями на фасаде, украшение крыши или организация пространства для отдыха на ней, а также особое внимание верхним этажам как самым престижным.

Говоря о древней архитектуре Китая, историки также выделяют две главные составляющие. Это нормативное и народное зодчество. Особый интерес представляет именно нормативная архитектура, где объекты проектируются по особым правилам, соответствуют определённым государственным нормативам.

В первом своде правил по строительству в Китае рассказывается о плане идеальной столицы и подчёркивается, что дворец императора должен располагаться в центре.

Помимо зданий императорского двора, к такому регулируемому типу зодчества относились, например, крупные монастыри и храмы, важные оборонительные сооружения. Возникновение нормативной архитектуры относят к VI веку. Среди её принципов выделяют модульность – то есть использование различных модулей при построении деревянного каркаса, иерархичность, пространственную регулярность и единство числовых и геометрических закономерностей. Интересно, что их единство было связано с китайской нумерологией и силами инь и ян.

Вместе с тем в народном зодчестве единство пропорций практически никогда не соблюдается, а вот пространственная регулярность, наоборот, нарушается довольно редко. Сооружения народного зодчества могут быть чересчур растянутыми в длину или быть очень узкими, но соответствовать пространственной композиции сыхэюань. Главная характеристика такой композиции – окружённый постройками прямоугольный двор, в котором выделяется центральная ось, связывающая южные ворота с главным строением. Наибольший контроль администрация древних городов Китая уделяла соблюдению модульности строений, но этот принцип практически не соблюдался в народной архитектуре.

Архитектурные традиции древности находят своё отражение в современной китайской застройке. Например, в наше время при возведении зданий предусматриваются некоторые принципы фен-шуй («ветер» и «вода») – древней даосской практики гармонизации внутреннего пространства в доме. Например, согласно учению, здания торцом направляются на юг. Это создает максимально комфортный температурный режим в помещениях.

В наше время в китайских мегаполисах ежегодно строятся сотни самых необычных зданий, среди которых, конечно же, выделяются небоскрёбы. Их высота в Поднебесной достигает 150, а порой и 500 метров! Образцы современной китайской архитектуры выделяются необычными решениями как в проектировании, так и в устройстве фасада, чтобы отвечать тенденциям и запросам на функциональность.

К примеру, штаб-квартира корпорации Alibaba в Ханчжоу 2009 года постройки отличается максимально открытым свободным пространством внутри. Это обеспечивает создание продуктивного, но непринуждённого рабочего процесса. Здание площадью 150 тыс. кв. м способно вместить 9 тыс. сотрудников.

В том же 2009 году в Пекине завершилось строительство штаб-квартиры китайского телевидения CCTV. Голландский архитектор Рэм Колхас объединил две башни высотой 54 и 44 этажа горизонтальными конструкциями внизу и наверху. Из-за необычной формы здание называют «большими штанами».

А многофункциональный комплекс «Новый век» в Чэнду – самое большое функциональное здание в мире. Его площадь – 1,76 млн кв. м! Гигантское пространство центра объединяет торговые площади, офисы, университетский кампус, два пятизвёздочных отеля и аквапарк с искусственным пляжем.