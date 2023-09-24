Тропическую черепаху выловили на Курилах

Черепаха запуталась в сетях возле острова Кунашир. Рыбаки подняли добычу на борт, сфотографировались и сделали видео с ней. После этого они отпустили рептилию обратно в море. Как предположили очевидцы, черепаху могло принесло теплое течение Куросио. Отмечается, что это не первый случай обнаружения тропических «гостей».