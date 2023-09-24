Лучшие места для встреч с призраками

Любителям пощекотать нервы и всего мистического рассказали о нескольких локациях в мире, где вероятность наткнуться на нечто необъяснимое и потустороннее гораздо выше.

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Одной из самых загадочных локаций в России считается Республика Саха. Именно в этих широтах проживают шаманы, умеющие общаться с духами и целительницы, проводящие и в наши дни языческие обряды, пишет «Life».

Среди гор Тибета можно найти город Лхаса, где переплетены сразу три культуры – китайская, непальская и индийская. Здесь же расположена резиденция далай-ламы.

В Центральной Америке любителям всего мистического стоит побывать в Катемако – место, где собираются знахари и шаманы со всей Мексики. В Перу же местом притяжения энергии и духов считается древний город инков Мачу-Пикчу.

Почитателям восточной культуры стоит обратить внимание на Японию, а точнее на Горы Есино, Оминэ, Коя.

Однако не только восток славится мистическими местами. В Англии рядом с деревней Эйвбери сохранился памятник кельтских времен. Здесь проводились ритуалы во время викканских праздников.