«Все нереально дорого». Переехавшая в США россиянка поделилась впечатлениями

Переехавшая в США жительница РФ объяснила, почему ей не нравится новая родина.

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Девушка всегда хотела переехать в Северную или Южную Америку, и ей представилась возможность сделать это. Она переехала в Лос-Анджелес вместе с друзьями. О своем опыте проживания в США она рассказала порталу «Афиша Daily».

Первое, что разочаровало ее, – это труднодоступность всего самого необходимого.

«На самом деле тут все нереально дорого, нет нормального транспорта, сложно снять жилье», – передает слова девушки «Афиша Daily».

Она очень удивилась ценам в США. Им с друзьями пришлось снять комнату, где она спала на полу, а ее друзья на диване.