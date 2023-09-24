«Все нереально дорого». Переехавшая в США россиянка поделилась впечатлениями
Переехавшая в США жительница РФ объяснила, почему ей не нравится новая родина.
Девушка всегда хотела переехать в Северную или Южную Америку, и ей представилась возможность сделать это. Она переехала в Лос-Анджелес вместе с друзьями. О своем опыте проживания в США она рассказала порталу «Афиша Daily».
Первое, что разочаровало ее, – это труднодоступность всего самого необходимого.
«На самом деле тут все нереально дорого, нет нормального транспорта, сложно снять жилье», – передает слова девушки «Афиша Daily».
Она очень удивилась ценам в США. Им с друзьями пришлось снять комнату, где она спала на полу, а ее друзья на диване.
По словам путешественницы, в этой стране парковка стоит 15 долларов, а такси 40 долларов. Девушка считает, что для нормальной жизни в Америке необходимо иметь от 10 тысяч долларов в месяц. Из этих денег 3 тысячи уйдут на оплату жилья, 3 тысячи на еду и столько же на прочие расходы.