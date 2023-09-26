Кремлевский оркестр открывает новый сезон

- Сегодня как никогда важно, чтобы люди знали свою историю, национальные традиции и культуру, - отмечает Константин Чудовский. - На наши концерты приходит самая разные публика, и для каждого мы стремимся стать проводниками в эту потрясающую вселенную классической русской и современной российской музыки. Чтобы для каждого слушателя великий мир русской классики становился понятным, близким и родным, чтобы было интересно открывать для себя в нем что-то новое и «переживать» каждую ноту вместе с нашими музыкантами. Открытие сезона – концерт для Государственного Кремлевского оркестра особенно важный, знаковый. Именно поэтому в его программу войдут только сочинения, которые уже стали настоящими музыкальными символами России. Это потрясающая музыка, просто невероятная по силе воздействия! Услышав ее однажды, уже невозможно забыть и трудно остаться равнодушным.