Калинин и Райтраун выйдут в эфир «Нового Радио» из Тольятти и Самары

В конце сентября утреннее шоу «1+1» на «Новом Радио» выберется из стен студии и отправится в тур по Поволжью!

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28 сентября в 7:00 по московскому времени Калинин и Райтраун разбудят страну из ресторана «Небо» в Тольятти, а на следующий день зарядят позитивом многомиллионную аудиторию слушателей из лофта «Артист» в Самаре.

У жителей и гостей Поволжья появится уникальная возможность не только вживую посмотреть на любимых ведущих, но и провести утро по системе «всё включено»: вкусно позавтракать, выпить ароматного кофе, выиграть крутые призы, поучаствовать в весёлых играх, вместе потанцевать под суперхиты и суперновинки и, конечно же, сделать селфи с Калининым и Райтрауном. И всё это абсолютно бесплатно!

Но ведущие шоу «1+1» едут не только себя показать, но и на других посмотреть — поближе познакомиться со слушателями из Тольятти и Самары. Непринуждённая обстановка и дружеская атмосфера, открытый диалог и обмен мнениями — «Новое Радио» доказывает, что эфир — это не просто музыка и голоса, которые звучат из приёмника. «Новое Радио» — это комьюнити единомышленников, объединяющее ярких и интересных людей со всех уголков России.