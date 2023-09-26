В Шотландии можно арендовать дом Шрека

Приложение для аренды недвижимости Airbnb вместе с киностудией Dreamworks выставили для аренды домик в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма. Об этом сообщили на сайте онлайн-площадки.

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Представители сервиса оформили как дом, так и прилегающую к нему территорию – рядом находится болото и табличка "Осторожно!", которые можно было увидеть в мультфильме. Физически он расположен в Шотландии.

С 13 октября снять это жилье на одну или две ночи смогут все желающие. Дом рассчитан на трех человек.