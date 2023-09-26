В Шотландии можно арендовать дом Шрека

Дом Шрека можно снять в Шотландии
Приложение для аренды недвижимости Airbnb вместе с киностудией Dreamworks выставили для аренды домик в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма. Об этом сообщили на сайте онлайн-площадки.
Представители сервиса оформили как дом, так и прилегающую к нему территорию – рядом находится болото и табличка "Осторожно!", которые можно было увидеть в мультфильме. Физически он расположен в Шотландии.
С 13 октября снять это жилье на одну или две ночи смогут все желающие. Дом рассчитан на трех человек.
Представители Airbnb добавили, что такое предложение не входит в какой-то конкурс, поэтому до места нужно добраться самостоятельно.