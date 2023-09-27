В Костроме восстановили один из уничтоженных храмов кремля

24 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Костроме чин великого освящения Богоявленского собора, который в XVIII веке был построен на территории Костромского кремля, в советское время разрушен и сегодня воссоздан, без преувеличения, из небытия.

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Восстановление кремлевского храмового комплекса, разрушенного в 1934 году, началось в Костроме восемь лет назад - благодаря поддержке региональных властей и на средства известного православного благотворителя Виктора Тырышкина, который воссоздал и отреставрировал уже множество храмов РПЦ, в частности Успенский кафедральный собор в Ярославле, тоже взорванный в советское время, храмы Свято-Никольского женского монастыря в Переславле-Залесском, Спасо-Преображенский собор в том же городе.

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Председателем попечительского совета по воссозданию храмового комплекса Костромского кремля стал патриарх Кирилл.

"Как же возрадовалась сегодня моя душа, когда, проезжая по Костроме, я увидел город в таком замечательном состоянии! Войдя под сень этого собора, я был поражен его красотой, величием - и все это сделано за последнее время. О чем это свидетельствует? Прежде всего о том, что вера православная в нашем народе жива", - подчеркнул предстоятель в своей проповеди для прихожан нового-старого храма.

Богоявленский собор и 64-метровая колокольня построены непосредственно в том месте, где и стояли до разрушения, снова став архитектурной доминантой исторической части города. Постройки воссозданы в точном соответствии со старинными чертежами и фотографиями, а в верхнем храме собора даже удалось повесить историческое паникадило - чудом сохранившийся оригинальный элемент внутреннего убранства отреставрировали костромские мастера. Вместе с тем, как пояснили в областной администрации, "внимание к традициям и исторической точности соседствовали с современными технологиями". К примеру, 18 колоколов отливали на известном заводе в Тутаеве уникальным старинным способом отливки в глиняные формы, а вот традиционную конструкцию колокольни строители усовершенствовали, установив в ней два скоростных лифта, чтобы любой желающий смог подняться на верхний ярус и полюбоваться видами Костромы.

Нижний придел по предложению губернатора Сергея Ситникова посвятили воинам-костромичам, в разное время защищавшим Отечество. На размещенных здесь 28 плитах перечислены имена 262 Героев Советского Союза и России - уроженцев Костромской области.

Следующим этапом воссоздания храмового комплекса Костромского кремля станет восстановление бывшего кафедрального собора Костромской епархии - Успенского, построенного в XVI веке и взорванного тоже в 1934-м. Во время недавних раскопок на месте этого храма археологи нашли позолоченные металлические части иконостаса, остатки бронзового оклада с драгоценными камнями, фрагменты настенной росписи, фрески, изразцы, а также части древнего фундамента, кирпичной кладки пола, древний погост и деревянный частокол.