В Ингушетии возрождается древняя техника ковроваляния

Ее представят на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

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Власти Ингушетии готовятся представить национальное искусство и ремесла на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Среди выставленных экспонатов будут техника изготовления войлочных ковров с национальными орнаментами и национальные музыкальные инструменты, которые были возрождены в регионе, сообщил ТАСС и.о. министра экономического развития Ингушетии Аслан Нальгиев.

В последние годы в Ингушетии активно восстанавливают и развивают древние ремесла и искусства. В частности, войлочное ковроткачество стало важной частью национальной культуры региона. Эти войлочные ковры, изготовленные с использованием национальных орнаментов и петроглифов, стали символом Ингушетии. Ассоциация войлочного ковроткачества объединяет десятки женщин, которые создают уникальные ковры.

Кроме того, в Ингушетии было восстановлено древнее музыкальное искусство, и созданы утерянные национальные музыкальные инструменты ингушей.

Регион также намерен продемонстрировать свой промышленный потенциал, включая продукцию заводов по производству алюминиевых профилей, радиаторов отопления, обуви и текстиля. Они также представят сельскохозяйственные продукты, включая яблоки, томаты, минеральную воду и мясные изделия.