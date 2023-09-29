Необычные способы спасения от жары начали практиковать в Японии

Аномальная жара установилась в Японии. Воздух в эти осенние дни прогревается до 35 градусов, передает «МИР 24».

© Мир24

Под открытым солнцем невозможно находится более пяти минут. Чтобы охладиться, японцы пьют ионизированную воду с высоким содержанием минеральных солей. Спасают от перегрева и обычные зонты, а также ручные вентиляторы на батарейках, которые можно купить в любом магазине. Но есть и другие варианты.

«Есть и экзотические способы. Например, специальные освежающие салфетки или специальные обручи, в которые заливается вода. После чего они помещаются в холодильник и надеваются на шею под одежду», – рассказал студент из России Алексей Баринов.