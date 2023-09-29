Памятник зайцу Арсению вернулся к Петропавловской крепости

Памятник зайцу Арсению, который находился на реставрации, 29 сентября вернется к Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Смольный.

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«Петропавловская крепость – знаковое место для нашего города. Оно ведет свою историю с Заячьего острова, поэтому именно зайцы стали местными талисманами. Фигурку зайца Арсения установили к трехсотлетию Санкт-Петербурга, и теперь это одна из достопримечательностей северной столицы, которую мы бережно охраняем», – приводятся в сообщении Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В пятницу, 29 сентября, сотрудники ГБУ «Мостотрест» вернут памятник зайцу к Иоанновскому мосту через Кронверкский пролив. На трещину в скульптуре около месяца назад обратили внимание специалисты, обследовавшие сваи, которые предохраняю опоры моста от ледоходов.

Не исключено, что памятник мог пострадать от «охотников за деньгами». На Иоанновском мосту часто ходят люди, которые с помощью магнита пытаются собрать монеты с площадки у ног зайца. Этот магнит ударяется об скульптуру и оставляет на ней глубокие следы. Фигурку зайца направили в мастерскую, где ее очистили от загрязнений и остатков краски, убрали трещину и заново окрасили.