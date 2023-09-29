Владимир Маркони и Валя Карнавал станут ведущими премии «Жара Media Awards 2023»
На одной сцене соберутся известные музыканты, блогеры и молодые артисты.
5 октября в столице подведут итоги года и выберут главных трендсеттеров — новаторов и законодателей моды в медиапространстве. Эти люди станут лауреатами премии «Жара Media Awards 2023».
Ведущие церемонии — Владимир Маркони и Валя Карнавал.
На мероприятие приедут молодые музыканты, артисты, блогеры и представители разных интернет-проектов.
Зрители увидят выступления Егора Крида, HammAli & Navai, Ольги Бузовой, Instasamka, MOT, Люся Чеботина, Джиган, Джарахов, Коста Лакоста, Mary Gu, Niletto, Леша Свик, Олег Майами, Gayazov$ BrotherS, Mia Boyka, Amirchik, Валя Карнавал, DAVA, LOVV66 и многих других! Все самое жаркое ждет зрителей на одной сцене в этот вечер!
В этот день станет известно, кто победил в различных номинациях. Мероприятие начнётся в 20:00 в Crocus City Hall.