Концерт группы «ZOLOTO» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

8 октября 2023 года, в 20:00 часов, под куполом легендарного павильона «Космос» пройдет самый космический концерт группы «ZOLOTO».

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Владимира Золотухина, более известного под сценическим псевдонимом «ZOLOTO», называют одним из самых романтичных и душевных современных исполнителей в России. В его песнях удивительным образом сочетаются цитаты Андрея Губина, Шуры, рэп «масло черного тмина», соло на электрогитаре и нежные партии на фортепиано.

«Музыка под куполом» — это серия концертов известных джазовых и инди-исполнителей и экспериментальной музыки, которые проходят в павильоне «Космос» на ВДНХ.