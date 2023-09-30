На озере Хасан открыли мемориал погибшим в боях в 1938 году

Сегодня у подножия сопки Заозёрная на озере Хасан открыт прекрасный мемориал и захоронены останки четырёх бойцов, погибших здесь в августе 1938 года.

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85 лет назад здесь шли боевые действия между советскими и японскими войсками.

29 июля 1938 года японские войска вторглись на советскую территорию у озера Хасан (в 130 км юго-западнее Владивостока) и развязали крупный военный конфликт, который заранее был подготовлен японским генеральным штабом с санкции императора Японии. Целью этой агрессии являлся захват господствующих высот в указанном районе и отторжение их от территории СССР вместе с прилегающими землями советского Приморья.

В ходе двухнедельных боев японские милитаристы были отброшены на сопредельную территорию. Японские войска потеряли за это время свыше 650 человек убитыми и более 2500 человек ранеными.

Потери советских войск составили 1112 человек убитыми, умершими от ран и болезни, пропавшими без вести, погибшими в катастрофах и 3279 человек ранеными.