Российские древности: Выборгский замок

«Российские древности» не раз посещали старинный Выборг и уже описали большую часть его древностей, рассказав и про фортификационные сооружения — башни города, и про бюргерские дома, и отдельно про Часовую башню, и про кафедральный собор. Однако кое-что еще осталось, и в первую очередь, конечно, древнейшая постройка города — Выборгский замок.

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Для древностей России это уникальное сооружение — один из немногих сохранившихся западноевропейских замков (остатки прусских замков в Калининградской области — отдельная тема, и мы к ней очень скоро вернемся) на территории нашей страны. Итак, замок на воде в Выборге.

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Наш сегодняшний герой расположен на небольшом острове (Замковый остров) и имеет точную дату своего основания: 1293 год. Именно тогда сюда, на земли карел (подвластных новгородской республике) в ходе Третьего крестового похода пришли шведы. Археологические раскопки 1980-х годов показали, что на Замковом острове существовало деревянное укрепление карел, уничтоженное и сожженное шведами. Заготовки строительного камня для башни Олафа располагаются прямо на слое пожарища, сломанное оружие ближнего боя, наконечники стрел, брошенные в обнаруженных постройках дорогие предметы показывают, что поселение карел «погибло в военном катаклизме» — как пишут археологи.

Данные раскопок также говорят о том, что сразу же после захвата острова тут начинается строиться крепость. Хроника Эрика свидетельствует: «В камень одели крепости стены».Нижняя часть стен — XIII века.

Крепость уже тогда получилась достаточно мощной и дала отпор новгородцам, которым не понравилось, что у них оттяпали кусок зависимой земли: уже в следующем году весной новгородская дружина не смогла взять Выборг, а в 1322 году войска Юрия Данииловича месяц осаждали крепость с использованием камнеметных машин и станковых арбалетов — но безуспешно. Стрела от такого тяжелого арбалета, поврежденная от удара о камень, была найдена на территории замка во время раскопок. Правда, урон шведам нанести все же удалось: археологи фиксируют пожар, уничтоживший деревянные постройки крепости. В 1323 году новгородцы заключили со шведами Ореховецкий договор, по которому были разделены «сферы влияния» русских и шведов на карельской земле.

Выстроенная в 1293-1322 крепость сильно отличалась от современной, но кое-что от построек того времени сохранилось. Первоначально крепость представляла собой стены, опоясывающие высокую часть острова и центральную квадратную боевую башню-донжон, получившую имя норвежского короля-крестителя Олафа II Святого (исследователи пишут, что по конструктивным особенностям башню можно отнести к «бергфридам» с колодцеобразным цокольным этажом, высоко расположенным входом и сводчатым перекрытием второго яруса). Правда, башня святого Олафа тоже была не такой, как сейчас. Трудно сказать, какой высоты она достигала, но, вероятно, она была даже ниже своего современного четырехугольного основания. Но даже такой она была одна из крупнейших построек в свое время.

Первоначальные стены были высотой не ниже семи метров — сейчас они прослеживаются на высоту до 6,5 м. Это были «типовые» для средневековья гранитные стены толщиной около 2 метров, поставленной на фундамент из крупных обломков камня без раствора, а валунная лицевая облицовка закрывает забутовку из обломков камня на прочном растворе. Воротные устройства, видимо, были на юго-западном отрезке стены (проем в фундаменте сохранился) и на северном, видимо, разобранном вместе с фундаментом в XIX веке.

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В 1442-1448 годах наместник короля Карл Кнутссон Бунде «потратил много средств на строительство крепости… создал красивейшие палаты, покрыл их крышей, заставил построить вокруг стену с зубцами, более красивого замка нельзя найти…». Стен у замка стало больше — по периметру острова возвели новую оборонительную стену, появляются квадратные боевые башни — Пожарная, Сторожевая, Новая, башня Сапожника). Позже Бунде стал королем, и его преемники — Эрик Аксельссон Тотт и Стен Стурре Старший продолжили обустройство любимого замка короля. Так появилась первая круглая башня — Райская.

Век спустя, в 1556 году замок посещает знаменитый шведский король Густав Васа — и это дает новый импульс строительству. Сохранилось письмо короля к наместнику замка Класу Кристерссону Хорну с требованием привести в порядок башню святого Олафа, дабы обеспечить «хорошую защиту королевским покоям здесь и по другую сторону внутреннего двора». Что ж, века идут, а ничего не меняется. Правда, для короля всего лишь отделали деревянными панелями парадные помещения донжона, однако уже при преемнике Васы, Эрике XIV начинается перестройка здания, подготовка к которой началась еще при Густаве Васе: в 1561-1564 году немецкий мастер Ханс де Порте по прозвищу Измеритель (Месс) разобрал башню святого Олафа до второго яруса, а затем на этом основании надстроил ее до семи этажей — и получилось то, что получилось.

Два надстроенных этажа (третий и четвертый) повторяли древнее четырехугольное основание, а пятый, шестой и седьмой стали восьмигранными для эффективного размещения артиллерии. Для строительства даже разобрали некоторые оборонительные башни.

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Полтора века спустя выборгская крепость держала экзамен перед Петром I. 17 (23) июня 1710 года после двухмесячной осады и бомбардировки последний шведский комендант города — полковник Магнус Шернстроле капитулировал. Верхние этажи башни святого Олафа были разрушены, пострадал и остальной замок. Какое-то время замок ремонтировался, но к тому времени в Выборге существовала другая фортификационная система – о которой мы писали. С другой стороны острова в 1730-х годах выстроили Анненскую крепость и замок на воде потерял свое военное значение. Отныне это место размещения гарнизона.

В 1856 году замок снова подвергся сильным разрушениям — но на сей раз причиной стали не военные действия, а праздник: по случаю открытия Сайменского канала в замке организовали праздничный грандиозный фейерверк, который закономерно перерос в праздничный грандиозный пожар, после которого большая часть сооружений была разрушена. Восстановление и перестройка замка начались только в 1891 году по проекту инженер-полковника Э. фон Лезедова: в 1888 году император Александр III выделил Военно-инженерному ведомству почти полмиллиона рублей на ремонт. В то время на эти деньги было можно купить гораздо больше подержанной иномарки. Впрочем, и иномарок тогда еще не было.

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