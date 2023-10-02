Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные

«Сан-Франциско умирает», «Сан-Франциско превращается в призрак», «Сан-Франциско падает в бездну», «Сан-Франциско — новый Детройт» — такими тезисами и заголовками в последние месяцы полны американские СМИ и соцсети. Пока в прессе подробно объясняют, как именно может выглядеть смерть города, Илон Маск сравнивает его пустеющий центр со сценами постапокалипсиса. В свое время Сан-Франциско, располагающийся возле Кремниевой долины, получил небывалый экономический импульс за счет общего расцвета технологического сектора последних лет: в него перебирались высокооплачиваемые специалисты. Однако пандемия и массовый переход на удаленную работу все изменили, и теперь город пустеет. Люди с высокими доходами уже не хотят в нем жить, а с обычными — по-прежнему не могут себе этого позволить. Численность населения сокращается, офисы оказываются никому не нужны, бизнесы закрываются, и проблемы разворачиваются по спирали. Усугубляется ситуация серьезным социальным кризисом с настоящей эпидемией смертей от передозировки наркотиков и разгулом преступности. Исчезающий гигант — в материале «Ленты.ру».

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Поуехали

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В агломерации, в которую входит Сан-Франциско, находятся штаб-квартиры четырех из десяти самых дорогих компаний мира. В городе же тем временем каждый сотый житель бездомный, а наркомания достигла пугающих масштабов. Социальный кризис разразился не в этом году и формировался не один день, но прежде сглаживался экономическим бумом, который был порожден развитием высокотехнологичного сектора. Оно некогда превратило Сан-Франциско в один из главных IT-хабов США, обеспечило приток востребованных специалистов, молодых людей с большими зарплатами, а также разогнало рынок деловой недвижимости, оказавшейся самой дорогой в стране.

32 % офисной недвижимости в Сан-Франциско пустует

К концу допандемийного 2019-го практически все эти дорогие офисы были заняты — пустовало лишь 3,7 процента, однако все изменил коронавирус. Сотрудники технологических компаний ушли на удаленку и так и не пожелали возвращаться в рабочие кабинеты. Их работодатели стали отказываться от аренды, и вот уже три года показатели неиспользуемых площадей последовательно Uber, Airbnb, Pinterest и Salesforce — крупнейший частный работодатель города, разработчик программного обеспечения.

Стоимость жизни и аренды жилья в Сан-Франциско была и даже сегодня по-прежнему остается очень высокой, однако прежде сотрудники компаний просто Нью-Йорка Арпит Гупта.

У вас могли быть очень высокие цены на жилье, вы могли очень плохо управлять городом, но у людей не было выбора, им приходилось оставаться и жить там. Что изменилось теперь? У людей появился выбор, - Арпит Гупта.

Исследователь занимается изучением сферы недвижимости и в прошлом году вместе с коллегами опубликовал посвященную постпандемийным переменам статью «Работа из дома и апокалипсис в офисном секторе».

Во время визита в Сан-Франциско в начале года ученый признался местным СМИ, что находит атмосферу удручающей. В пандемию люди просто уезжали в города дешевле или комфортнее, чтобы работать удаленно; а к тому же в прошлом году по техсектору прокатилась волна сокращений, рекордная со времен кризиса «пузыря доткомов» на рубеже веков.

С начала 2020-го агломерацию вокруг залива Сан-Франциско покинуло около 250 тысяч человек. Сам город всего за один пандемийный год — с июля 2020-го по июль 2021 года — потерял 6,3 процента населения, около 55 тысяч человек, что перечеркнуло весь рост, обеспеченный когда-то технологическим бумом. Для сравнения: Нью-Йорк, второй в антирейтинге оттока жителей среди городов США, фигурировал в списке с показателем в 3,5 процента.

Численность населения Сан-Франциско, таким образом, уже к июлю 2021-го оказалась самой низкой с 2010 года, а затем продолжила падение. По последним доступным данным Бюро переписи населения, на июль 2022-го показатель составил около 808 тысяч человек по сравнению примерно с 870 тысячами перед пандемией.

Доллары уходят

Масштабы сокращения численности населения как таковые могут не выглядеть колоссальными, однако экономические последствия оказываются довольно серьезными. Дело в том, что активно уезжают более платежеспособные горожане, скорее не из-за стоимости квартир, а из-за собственного комфорта. По некоторым подсчетам, с 2019 по 2021 год доходы домохозяйств в Сан-Франциско снизились примерно на семь миллиардов долларов. Медианный уровень годового дохода уехавших оценивается примерно в 250 тысяч долларов до вычета налогов, что в несколько раз выше аналогичного показателя для США в целом в тот же период.

Все эти доллары уходят, а вместе с ними уходит и та экономическая активность, в которую люди были прямо или косвенно вовлечены, - Ли Оганян.

Само отсутствие офисных сотрудников, в том числе приезжавших из иных городов поблизости, становится проблемой — причем не только для владельцев коммерческой недвижимости, но и для другого бизнеса, теряющего клиентов. Потребителей просто стало меньше физически: судя по данным об использовании мобильной связи, активность в центральных районах Сан-Франциско этой весной была примерно на 70 процентов ниже допандемийного уровня.

«Это вредит малым предприятиям в центре города, где больше нет столько офисных работников, идущих на обед, встречающихся после работы или делающих покупки в середине дня», — объясняет главный экономист Сан-Франциско Тед Иган.

Некоторые компании в сфере торговли или услуг вынуждены просто закрываться из-за падения спроса. Так, весной после 32 лет своего существования прекратил работу популярный в городе книжный, пожаловавшись на то, что его посещаемость не доходит и до половины от допандемийных уровней.

«Если бы тут были различные офисные работники, все было бы иначе. Город изменился», — сетует сооснователь магазина Майкл Стаппин, всю жизнь живущий в Сан-Франциско.

К тому же уезжают не только IT-специалисты, но и люди, которые были заняты в менее высокооплачиваемых секторах. Например, в общепите с 2019 по 2021 год кадров стало наполовину меньше, в продажах — на треть, а значит, найти официантов или продавцов теперь труднее, что добавило проблем бизнесу. Никуда не исчезли и общие для всей экономики США сложности, включая, например, разогнавшуюся в прошлом году инфляцию.

Сокращение деловой активности также бьет и по местным транспортным компаниям. Неприятности, судя по всему, ждут оператора системы электропоездов в агломерации: у него возникли проблемы из-за резкого снижения пассажиропотока, связанного все с тем же переходом на удаленную работу. Из-за финансовых проблем, обусловленных падением выручки, компании, возможно, придется идти на увольнения и сокращение количества поездов. Худшая транспортная доступность, в свою очередь, может заставить отказаться от поездок на работу в Сан-Франциско и тех, кто пока продолжает это делать.

Передоз проблем

Из-за всех описанных факторов в экономике города теперь формируется прочный цикл: одна проблема влечет за собой другую, а та усугубляет первую. Если из города уезжают люди с высокими доходами, доходов лишаются и те, кто на них зарабатывал, что дополнительно снижает платежеспособный спрос. Снижение платежеспособного спроса опять же бьет по предпринимателям — и так по кругу.

Из-за общего падения доходов горожан и компаний недосчитывается денег городской бюджет. Например, по итогам прошлого года сумма, поступившая туда за счет налога на продажи, составила всего около 140 миллионов долларов, что с поправкой на инфляцию на 22 процента ниже допандемийного уровня. Но главной неприятностью становится сокращение поступлений от владельцев недвижимости. По официальным подсчетам, до 2028 года город будет ежегодно терять по 200 миллионов долларов соответствующих налогов, а годовой дефицит бюджета к этому сроку должен будет составлять около 1,2 миллиарда долларов. В ближайшие два финансовых года дефицит ожидается на уровне примерно 780 миллионов долларов.

Нехватка средств, в свою очередь, будет означать, что городу придется урезать свои расходы и экономить на услугах жителям. При том прямо сейчас Сан-Франциско и без того переживает серьезнейшие социальные потрясения, которые связывают не только с экономическими предпосылками, но даже в большей мере с иными внешними факторами и политикой городских властей.

$1,2 млрд может составить дефицит бюджета Сан-Франциско к 2028 году

Одной из ключевых проблем Сан-Франциско, согласно опросам населения, выступает огромное число бездомных на улицах города. Этот кризис складывался десятилетиями еще с середины прошлого века и объясняется сразу множеством причин: от социального и расового неравенства вместе с высокими ценами на жилье до подхода к лечению психических расстройств (в некоторых случаях люди не столько вынуждены жить на улице, сколько выбирают такой путь сами).

По официальной статистике, примерно треть бездомных прибыли в Сан-Франциско уже после того, как потеряли крышу над головой, еще около 20 процентов оказались на улицах, прожив в городе меньше года. Власти признают, что тренд во многом связан с легким доступом к наркотикам в городе — еще одной бедой, которую никак не удается побороть.

Некоторые считают, что нынешние подходы к решению проблемы в принципе неверны и только провоцируют разрастание кризиса. Сейчас в городе существуют организации, отстаивающие права бездомных, и активисты имеют поддержку, например, со стороны крупной юридической компании Latham & Watkins, помогающей им в суде на общественных началах.

За последние годы представителям бездомных удалось выиграть несколько крупных дел: например, они добились запрета на снос палаток и ограничили возможности для привлечения бродяг к ответственности. Критики, среди которых, например, Илон Маск, недавно даже публично заявивший о решении разорвать все контракты с Latham & Watkins, считают, что в результате люди просто остаются на улицах и в конце концов погибают от передозировки наркотиков. Таких смертей стало больше с середины 2010-х, когда местные наркодилеры начали продавать новое, чрезвычайно опасное вещество.

С тех пор число летальных исходов среди наркоманов растет и растет. Последний рекорд был поставлен в 2020 году с 720 случаями, затем показатель несколько снизился, но с прошлого года вновь перешел к росту. В этом году прогнозируется новый максимум: судя по динамике за январь-июль, к концу декабря можно ожидать уровня выше 800.

Наконец, серьезной проблемой становится сопровождающий кризис рост преступности, в особенности все более частые кражи в магазинах. Они стали еще одним заметным фактором, приводящим к закрытию торговых точек в городе, особенно в центральной части. В некоторых случаях компании прямо говорят, что оказались не в состоянии обеспечить безопасность своих сотрудников. Так, этой весной была вынуждена закрыть свой флагманский супермаркет крупная сеть Whole Foods — спустя всего примерно год после того, как торжественно его открыла.

95 магазинов закрылись в торговом районе Сан-Франциско с начала пандемии

Летом работу в городе свернул оператор моллов Westfield, сославшись на «сложные операционные условия» в центре.

«Все больше ретейлеров и бизнесов покидают район из-за того, что он небезопасен для клиентов и сотрудников, а также потому, что подобные значительные проблемы мешают экономическому восстановлению», — пояснял представитель компании.

В СМИ распространяются карты со множеством закрывающихся торговых точек, иллюстрирующие тезисы о том, что Сан-Франциско умирает. Масштабы перемен к худшему действительно заметны: к примеру, в одном из главных районов для шопинга в городе, окрестностях площади Юнион-Сквер, в 2019 году было 203 розничных магазина, а к лету этого года осталось почти вполовину меньше — чуть больше сотни.

Хотите как в Детройте?

Ситуацию в Сан-Франциско все чаще сравнивают с судьбой Детройта, самым известным случаем краха некогда успешного американского города. Его падение стало хрестоматийным примером опасности зависимости от одной индустрии. Тогда речь шла об автомобильной промышленности: ее развитие к середине века обеспечило местной экономике расцвет, а перемены в ней позднее спровоцировали кризис. Уже в новом столетии Детройт даже был признан банкротом — с самой большой суммой обязательств среди случаев муниципальных банкротств в истории США. Последствия проблем до сих пор сказываются на благополучии местных жителей, даже несмотря на определенный прогресс в городских финансах.

С 1950 года по сегодняшний день население города сократилось примерно в три раза. Численность жителей стала падать как раз в 1950-е, когда более состоятельное — в реалиях тех лет исключительно белое — население Детройта переезжало в пригород, а оставались те, кто не мог себе этого позволить, — люди с более низкими доходами, в основном чернокожие. Среди них гораздо более высокой была и доля безработных. Отток платежеспособных клиентов создавал проблемы для бизнеса.

Из-за конфликтов на расовой почве заодно рос градус социальной напряженности рос: остающееся белое население противостояло интеграции и буквально не хотело жить рядом с черными соседями, на чем играли некоторые политики.

Один из мэров в 1945 году выдвигался на выборы со слоганом «Против общего жилого фонда для разных рас». Поляризация общества шла активно и достигла кульминации со знаменитыми массовыми беспорядками 1967 года, начавшимися со стычек с полицией и приведшими к десяткам жертв

Одновременно с развитием конфликтных процессов во второй половине века падал и уровень доходов горожан в целом. Крупные автоконцерны выводили производство из Детройта. С одной стороны, они пытались сократить собственные расходы на оплату труда, а с другой — искали площади, где можно было бы построить большие фабрики. К тому же активно шла автоматизация производства, многие более мелкие компании закрывались, не имея возможности вкладывать в нее деньги. Численность сотрудников, занятых на заводах, упала с 338 тысяч в 1947-м до 204 тысяч спустя десятилетие, а к сегодняшнему дню снизилась еще примерно в восемь раз.

Параллели между Детройтом середины прошлого столетия и Сан-Франциско легко провести. В обоих случаях бурное развитие одной индустрии привело к тому, что она приобрела исключительную значимость для местного рынка труда. В обоих случаях можно обнаружить большой разрыв в положении тех, кто сумел получить хорошие должности в этой индустрии, и всех остальных. В обоих случаях из города уезжали люди, чьи доходы были выше средних, что провоцировало проблемы с налоговыми поступлениями.

Любое место, которое сильно зависит от одной отрасли, — как Детройт от автопромышленности, как Питсбург и Гэри от стали, как Сан-Франциско от бигтеха — рискует столкнуться с проблемами, если эта отрасль начнет меняться, - Томас Шагрю.

Некоторые комментаторы настаивают, что сравнение Сан-Франциско с Детройтом все же не слишком уместно: доминация одного сектора в актуальном случае менее выражена, а к тому же калифорнийский город был важным региональным центром и до технологического бума. Кроме того, выстроенный вокруг IT бизнес гораздо менее монолитен, чем автопромышленность, объединяя в себе разные направления с разной динамикой.

Однако факт кризиса в Сан-Франциско никто не отрицает, а значит, проблемы так или иначе требуют решения. Одним из вариантов, по мнению некоторых экспертов, может стать преобразование пустующей коммерческой недвижимости в жилую, и власти города уже начали работать над упрощением таких процессов трансформации.

С другой стороны, главный экономист Сан-Франциско Тед Иган сомневается, что переустройство зданий будет простой задачей: во-первых, оно дорого само по себе, а во-вторых, успех идеи альтернативного использования офисов вовсе не гарантирован. Так, рынок жилой недвижимости тоже переживает определенные сложности, поскольку офисные работники больше не обеспечивают прежний спрос на квартиры. В связи с общим кризисом не слишком успешно дела идут и у отельеров — других потенциальных арендаторов пустующих зданий.

Иган считает, что реалистичнее делать ставку на другой сценарий: аренда офисов в какой-то момент должна подешеветь достаточно, чтобы привлечь в центр другие компании. Впрочем, пока рассуждения о таких перспективах выглядят довольно абстрактно: цены до пандемии были настолько высоки, что помещения в Сан-Франциско по-прежнему дороже, чем в других городах страны. К тому же никакое, даже очень серьезное, падение цен не заставит снимать офисы те организации, чьи сотрудники уже успешно работают из дома.