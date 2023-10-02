«Новое Радио ДВИЖ»: шанс попасть на звездный бэкстейдж

6 октября в 20:00 масштабный музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ» возвращается, чтобы раскачать московский фудмолл «Три вокзала. Депо». Вход на еженедельные пятничные концерты как всегда абсолютно бесплатный для всех желающих!

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В первый вечер нового сезона свои главные хиты исполнят МОТ, LYRIQ, Bahh Tee и Turken, Юлианна Караулова, Maxim Zavidia, Khvicha и DJ Katya Guseva. А за хорошее настроение на сцене и в зале отвечают ведущие утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Калинин и Райтраун.

В четвёртый раз «Новое Радио» объединит главных трендсеттеров шоу-бизнеса и ярких фрешменов в стенах современного гастроквартала. Ближайшие несколько месяцев всем любителям суперхитов и суперновинок не придётся задаваться вопросом, как провести пятничный вечер. Танцы, фантастический вайб, кухня на любой вкус, море призов и подарков, а также возможность выиграть проходки за кулисы фестиваля, чтобы пообщаться с главными героями чартов и сделать крутые совместные фото — всё это каждую неделю ждёт москвичей и гостей столицы.

На новом «ДВИЖЕ» выступят INSTASAMKA, GAYAZOV$ BROTHER$, Елена Темникова, Мари Краймбрери, группа «Винтаж», Хабиб, Олег Маями, Xolidayboy, Артём Качер, Антоха MC, Юлианна Караулова и многие, многие другие топовые артисты.

В весенне-летнем сезоне 42 исполнителя и более 40 000 зрителей стали частью фестиваля, а 1 июля в Лужниках отгремел опенейр «СуперДВИЖ», собравший свыше 50 000 зрителей. Этой осенью на сцену «Депо» выйдет ещё больше звёзд, а «Новое Радио» подготовило ещё больше подарков и сюрпризов для всех гостей «ДВИЖА».