Какая часть России может утонуть из-за глобального потепления

Говоря о рисках глобального потепления, эксперты часто упоминают Нидерланды, так как из-за повышения уровня Мирового океана эта низменная страна может оказаться полностью затопленной. Однако, последние исследования показывают, что в случае таяния ледников на дне моря под угрозой может оказаться и часть России.

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Вода прибывает

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Недавно международная группа исследователей из Наньянского технологического университета Сингапура опубликовала статью в научном журнале Climate and Atmosphere Science. Они провели опрос 106 ведущих климатологов, задав им вопросы о скорости глобального потепления и его последствиях.

Согласно ученым, если средняя температура воздуха на Земле повысится на два градуса по сравнению с доиндустриальной эрой, то уже через 80 лет уровень Мирового океана поднимется на 0,3 м – 0,65 м. А к 2300 году береговая линия может подняться на два метра.

Более тревожным является второй сценарий, основанный на предположении, что климат станет теплее на четыре с половиной градуса. В этом случае к 2100 году уровень океана поднимется на 1,3 метра из-за таяния льдов Гренландии и Антарктики. А через 280 лет подъем может составить от 1,7 до 5,6 метров.

Эти новые данные отличаются от более консервативных прогнозов, которые ранее давала Международная группа экспертов по изменению климата. Ранее считалось, что уровень воды не может подняться выше 1,1 метра к 2100 году.

Прогнозируемые изменения потребуют переселения жителей прибрежных районов, где проживает значительная часть населения планеты.

Что ждёт Россию

События в России в случае повышения уровня Мирового океана предсказать несложно, поскольку изменение береговой линии зависит от рельефа местности. Возможность визуализации этих процессов предоставляет сервис Floodmap.net. Если выбрать самый худший сценарий, предполагающий подъём уровня моря на 5 метров, можно увидеть, что пострадают прибрежные города. Например, частично будет затоплен находящийся на берегу Азовского моря Азов и южная часть Ростова-на-Дону. В Крыму скроется под водой центральная прибрежная часть Керчи. Затопит многие станицы северной Кубани, а между Крымом и Краснодарским краем возникнет небольшой архипелаг. Так что, возможно, нашим потомкам понадобится строить второй Крымский мост. На черноморском побережье Кубани уйдёт под воду часть Адлера. Воды Финского залива накроют прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк. На Севере продвижение береговой линии вглубь материка угрожает Нарьян-Мару и Салехарду. На Дальнем Востоке значительно пострадает порт Находка. Однако стоит заметить, что многие из этих проблем, вероятно, могут быть решены с помощью дамб и других сооружений. Тем более, что к 2300 году технологический уровень России, скорее всего, будет превосходить нынешний.

Отметим, что карта Floodmap.net отличается неточностью. По данным сервиса, под воду должна уйти Прикаспийская низменность – т.е. почти вся Астраханская область и половина Калмыкии. Однако, к счастью, Каспий не связан с Мировым океаном, поэтому уровень воды в нём мало зависит от глобального потепления.

Катастрофа неизбежна?

Добавим, что учёные давно пытаются заглянуть и в более отдалённое будущее. Например, в одном из исследований описано, что произойдёт в случае повышения уровня Мирового океана на 67 метров. Если растают все полярные льды, на Русскую и Западно-Сибирскую равнины хлынут воды Северного Ледовитого океана, и единственным крупным «островом» останется Уральский хребет. В безопасности будет и территория Восточной Сибири. К счастью, даже при столь катастрофическом развитии событий затопление произойдёт не одномоментно, и человечество сможет эвакуироваться.