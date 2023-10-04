Бахчисарайский дворец: Зал Дивана, Портал Демир-Капы и "Соколиная башня"

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов.

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Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника "История крымских татар". Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

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Зал Дивана

Зал Дивана предназначался для заседаний государственного совета Крымского ханства. В описании Манштейна это помещение названо сенями. Помещение зала Дивана было восстановлено ханом Селямет Гераем II в 1743 г., о чем свидетельствует надпись на мраморе над входом. Изначально росписи стен и потолка имитировали мрамор и изображали виноградные гроздья. Росписи, которыми оформлен зал в настоящее время, были созданы в XIX веке. Внешняя стена зала со стороны Фонтанного дворика сохранила первоначальную раскраску. У Манштейна сказано: "Наружные стены дворца выкрашены в красный цвет наподобие натурального дикого камня, что очень красиво на взгляд".

Внутри зал первоначально был расписан "под мрамор" и "гроздьями": эти фрагменты раскрыты реставрационными зондажами 60-х годов XX в.

В верхней части северной стены находится Ханский тайник — узкий балкон над порталом, поддерживаемый двумя деревянными столбами. Потолок наборный. Падуги потолка расписаны в стиле ампир в 20-х годах XIX в.

Переделки первой трети XIX в. изменили облик зала. Были утрачены росписи и фонтан в центре. Возможно, с ханских времен сохранились цветные оконные витражи верхнего ряда восточной стены и роспись центральной части потолка.

"Железные ворота", или портал Демир-Капы ("Посольские" двери, портал Алевиза) — древнейшая датированная часть дворца. Представляет собой дубовую дверь, обитую полосами кованого железа, в обрамлении пышного архитектурного декора. Портал выполнен из резных блоков известняка в стиле ломбардо-венецианского Возрождения. На нем изображены дубовые листья, цветы, желуди, монеты, нити жемчуга. Над дверью находится арка, украшенная растительными завитками и цветами. Также портал украшен двумя надписями. Портал служил парадным входом во дворец, через который послы попадали из Посольского дворика в Фонтанный дворик. Портал, как показал некогда Н.Л. Эрнст, был, вероятнее всего, выполнен в 1503—1504 годах для хана итальянским зодчим Алевизом Новым, который работал в Крыму по пути в Москву, куда направлялся по приглашению Ивана III для строительства кремлевского Архангельского собора. Большинство историков и архитекторов, изучавших эти ворота (Г.И. Котов, Н.П. Кондаков, Н.Л. Эрнст и др.), склонялись к мысли о том, что портал был перенесен во дворец из другого сооружения.

В 1983 г. ворота подвергались реставрации, в ходе которой была произведена расчистка покрытия. Работы эти доказали, что 11 блоков портала были разобраны и перенесены на новое место. Это скорее всего произошло после пожара 1736 г., когда в нынешнем Фонтанном дворике была лестница в ханские покои, начинавшаяся прямо за Железными воротами. Потемкинский ремонт 1786 г. изменил планировку, лестница была перенесена, в результате чего ворота были лишены своей основной функции.

Летняя беседка

Первоначально т. н. "беседка" была открытой и одноэтажной. В 60-х годах XVIII в. достроен второй этаж, в котором сейчас находится Золотой кабинет. В 20-е годы XIX в. между ее колоннами сделали дощатые перекрытия и застеклили. Резной потолок беседки был выполнен мастерами Михаилом Кладо и Василием Дорофеевым. В центре беседки расположен квадратный бассейн с резным фонтаном из белого мрамора. Вдоль стен — диваны.

В 1962 г. проводилась реставрация помещения, при которой открыли первоначальную роспись (домики, воздушные мостики, группы кипарисов, беседки). В 1990-е годы при входе был уложен мраморный пол.

Малая дворцовая мечеть в основе своей, видимо, относится к XVI в. Над входом в мечеть сохранилась надпись: "Селямет Гирей-хан, сын Хаджи Селим Гирей-хана, 1741 год". Это прямоугольное в плане сооружение базиликального типа. В качестве опоры перекрытия в верхней части выступает массивный восьмигранный барабан с арками и "парусами". Купол мечети первоначально был перекрыт свинцом (в описании дворца 1800 г. указывалось: "близ золотого фонтана, мечеть покрыта свинцом"). В начале XX в. стены мечети, беленые известкой, были расчищены архитектором Некрасовым, в результате чего вскрыты клеевые росписи, имитирующие облицовку стен под серо-зеленый мрамор (узор из прямых широких линий светло-серых, черно-серых и зеленых тонов). Росписи стен мечети, видимо, относятся к XVI—XVIII векам.

Во время масштабной реставрации главного корпуса в 1960—1964 гг. сохранившиеся фрагменты росписей были закреплены, места утрат тонированы. Остальная поверхность окрашена в тон сохранившейся отделки.

Во время реставрационных работ (реставратор П.Я. Редько) 1991 г. найдены фрагменты фресок.

Парадные помещения второго этажа

Второй этаж главного корпуса также претерпел большое количество перестроек. Первоначальный объем относится ко времени восстановления дворца после пожара 1736 г., затем помещения ремонтировались в 1783—1787 гг. (к визиту Екатерины II) и в 1820—1822 гг. Колодиным. К первоначальному (ханскому) периоду декорировки относятся, возможно, росписи восточной стены зала, смежной с Золотым кабинетом (имитация облицовки под мрамор), а также росписи Золотого (Фруктового) кабинета и плафон и витражи Кофейной комнаты. Росписи жилых помещений второго этажа, как некогда установил Д.В. Айналов, не имеют отношения к ханскому времени и датируются двумя периодами: потемкинским ремонтом 1780-х годов и более поздняя — временем после возникновения фонтана Александра I (1828 г.).

Необходимы следующие меры защиты:

Консервация и защита граффити на стенах мечети.

Переделка мраморных полов в зале Дивана и части Летней беседки: мрамор был положен поверх каменного (известнякового) пола в недавнее время (1990-е годы). Возврат к первоначальному покрытию пола.

Внешняя стена сохранила многочисленные граффити эпохи позднего средневековья и Нового времени. Необходимо предпринять меры для консервации и защиты этих граффити (возможно, с помощью стекла).

Соколиная башня

Соколиная башня (по-татарски "Тоган-кулеси") получила свое название в связи с тем, что в нижней ее части, по преданию, ханы держали соколов для охоты. Это, скорее всего, не более чем легенда, поскольку башня находилась в гаремной части дворца. Легенда о содержании соколов появляется в записках путешественников: так, у П.С. Палласа, побывавшего в Бахчисарае в марте 1794 г., находим: "Рядом с помещениями ханов находятся маленькие комнаты гарема, плохо убранные и уже почти разоренные; подле них — постройки; над ними возвышается киоск, похожий на клетку, в нем ханы обычно держали соколов, и из него по направлению через мечеть открывается несравнимый и самый романтический вид на скалы края города в его северной части. К строениям гарема прилегают несколько садов, и в них — маленькая каменная купальня; но большая, выложенная мрамором, бывшая подле дворца, совершенно разорена".

В перечислении построек Ханского дворца у Роберта Лайэлла (опубликовано в Лондоне в 1825 г.) встречаем некий "киоск, в котором хан держал соколов".

У побывавшего в Бахчисарае в 1820 г. И.М. Муравьева-Апостола легенды о соколах еще нет: он пишет о фазанах, которыми тут любовался хан, показывая их своим любимцам. Башня в его описании это "высокая шестиугольная беседка, с решетками вместо окон, из которой, как сказывают, ханские жены, невидимые смотрели на игры, въезды послов и другие позорища".

У маркиза Кастельнау схожее описание: "В большой башне, соседствующей с гаремом, обитали пленники совсем другого сорта. Это были охотничьи соколы. На верхнем этаже этой башни была сооружена решетчатая беседка для наложниц, которые оттуда могли наблюдать за маневрами ханской гвардии и соревнованиями по бегу и кулачному бою".

У П.П. Свиньина, который посетил дворец в 1825 г., но который в своем описании очень зависим от предшественников (того же И.М. Муравьева-Апостола), башня названа "Персидской беседкой": "Из верхнего этажа оной ханские жены смотрели из-за зеленых решеток въезды послов, ристалища и игры, случавшиеся на широком дворе; в среднем этаже воспитывались ханские ястреба и кречеты, а внизу содержались красивые фазаны, привозимые из Персии: от сего последнего, мне кажется, и башня сия получила название Персидской".

Е.С. Горчакова, посетившая дворец в 1880 г., так описывает башню (со слов некоего дворцового служителя, обрусевшего грека Педро):

"Наш чичероне рассказал нам, что прежде она была еще гораздо выше и что сквозь ее густые решетки жены ханов любовались на соколиную охоту".

Несомненна связь Соколиной башни с гаремным комплексом. По данным одного из лучших знатоков дворца Ф. Домбровского, гарем и башню связывал особый ход. Автор первого путеводителя по Крыму (1834 г.) Ш. Монтандон писал: "Путешественник после беглого осмотра апартаментов верхнего этажа пройдет из главного здания в другие строения — разной высоты и беспорядочно расположенные. Там следует отметить закрытые галереи, над которыми возвышается широкая беседка, где хан кормил соколов".

Внешний объем Соколиной башни — двухъярусный. Первый ярус — каменный, в виде куба с отсеченным в нижней части северо-западным углом, в котором прорезана дверь. Второй ярус — восьмигранный в плане, изначально фахверковый (теперь — деревянные балки, обшитые крашеным тесом). Крыша, восьмигранная, шатровая, невысокая, с большими выносами, покрыта черепицей.

С первого этажа на второй ведет деревянная лестница. В верхней части стен второго яруса проходит световой пояс из прямоугольных проемов с деревянным решетчатым заполнением. Под проемами — балюстрада. До уровня балюстрады башня гладко оштукатурена.

Почти у всех современных авторов связь башни с соколиной охотой не вызывает никаких сомнений. Так, Т. Фадеева называет ее "памятником соколиной охоте". Внутри нее соколы будто бы могли "свободно летать, подниматься на высоту", именно там проходило их "первичное обучение". Это вряд ли соответствует действительности.

Точная дата первоначального строительства Соколиной башни неизвестна. Принято считать ее сооружением XVIII в. Однако, вполне вероятно, что башня построена раньше, так как две стены башни (северная и восточная) в нижней ее части входят в старую ограду гарема, находившегося в ансамбле старого Персидского дворца в Персидском дворе.

На схематичном и условном плане Клеемана (1769 г.) башни нет (илл. 10). Первое изображение ее относится к 1787 г. На плане Джакомо Тромбаро в легенде сказано: "Гарем, где была восьмигранная башня в четыре этажа. Она служила султаншам бельведером" (илл. 2). Вполне вероятно, что саманный (фахверковый) восьмерик появился в короткий промежуток между 1769 и серединой 1770-х гг. (когда в ханстве было не до крупного строительства).

Башня указана на плане Вильяма Гесте (1798 г., илл. 3).

К этому же времени (1798—1800) относится картина Ф.Я. Алексеева "Вид Бахчисарая", на которой, видимо, представлен первоначальный вид сооружения: оштукатуренный верхний объем (илл. 6). На картине Василия Петрова "Вид Бахчисарайского дворца" (из серии "Путешествие Екатерины II в область Таврическую", 1790—1796 гг.) башня, несмотря на то что показана весьма условно, также очевидно не имеет деревянной тесовой обшивки, а оштукатурена и, судя по всему, окрашена косой сеткой. То же мы видим на рисунке начала XIX в. англичанина Хея.

На картине Жака-Кристофа Мивилля 1816—1819 гг. башня представлена в виде, близком к картине Ф. Алексеева и В. Петрова, однако верхняя обзорная площадка в решетчатом ограждении имеет квадратные прорези-окна (илл. 9).

На макете Кизеветтера (1844 г.) башня уже показана в виде, близком к современному (с обшивкой восьмигранника деревом).

Ремонтные работы, существенно исказившие облик Соколиной башни, произведены в 1822 г. архитектором Колодиным. По мнению Строительной Комиссии, реставрация производилась с отступлением от главного требования "оставить все в азиатском вкусе".

Состояние башни зафиксировано в "Описании найденных в натуре ветхостей Азиатскому в Бахчисарае дворцу, оставшемуся от бывших крымских ханов, сделанном сентября дня 1820 года" архитектором Колодиным: "В нем [Персидском дворце] восьмиугольная высокая башня, основана на двухэтажном корпусе: верхняя часть беседки решетчатая".

Все постройки Персидского дворца было предложено снести не только по причине их ветхого состояния, но и с целью экономии, однако Соколиная башня все же была сохранена. Состояние ее было плохим, так как, по мнению Колодина, было необходимо "...сломать... ее до двухэтажного основания и вновь сделать, а корпус перебрать, стены, балки нижние, средние, верхние, с полами и потолками дощатыми, двери, переплеты — все вновь", для чего "признано было... вместо деревянных стоек, забранных сырцовым кирпичом — легче и прочнее... обить тесом и выкрасить, — во избежание искривления от тяжести кирпича при большой высоте башни". Таким образом, башня была перестроена: она лишилась пристройки, а верхняя ее часть была возведена заново. Ремонт коснулся и каменного основания: 30 октября 1822 г. Колодин сообщал:

"Под осьмиугольной башней каменные стены ныне выверстывают".

Возведение деревянной части производилось частично из материала, который остался от разборки т. н. Старого дворца: "Вслед за сим приступают из старого леса, которой годен, к постройке осьмиугольной башни". Старый ханский двор сломан, по словам П. Свиньина, "за ветхостью" "прошлого года", т. е. в 1824 г., "но оставлена главная беседка с мраморными колоннами и лоскутками шелковых занавесок, бывших между ними".

В ноябре 1822 г. башня была возведена вновь: "в Персидском дворе была разобрана до основания восьмиугольная башня и поднята вновь под крышу по старому фасаду". Окончить работы предполагалось в 1823 г., тогда же починить и "каменный погреб". Однако следствие остановило все работы во дворце. Возобновлены они были только в середине 1824 г. Колодин дал такое объяснение по поводу башни: с ведома губернатора Перовского "именно признано было, что вместо деревянных стоек, забранных сырцовым кирпичом, — легче и прочнее будет обить тесом и выкрасить, — во избежание искривления от тяжести кирпича при большой высоте башни".

Для выполнения отделочных столярных и стекольных работ Колодиным был приглашен бахчисарайский житель, подданный Великобритании грек Михаил Кладо, "известный мастер азиатской работы", который выполнил в Восьмиугольной башне "потолки и где имеются средины и углы азиатского украшения и прочие таковые работы".

Обшивка башни тесом придала ей, по выражению академика архитектуры Котова, вид "привокзальной водокачки". Решение обзорной площадки, показанное на картине Ж. -К. Мивилля, было изменено в пользу сплошной деревянной решетки.

Архитектор Эльсон, продолживший реставрацию Бахчисарайского дворца (назначен в апреле 1825 г., дела начал принимать у Колодина в августе 1825 г.), ничего о Соколиной башне не сообщает.

После этого дворец ремонтировался в 1837 году. Очевидно, ремонт коснулся и Соколиной башни. Деревянная обшивка второго яруса в 1837 году имела золотистую окраску (что видно и на модели Кизеветтера).

Башня зафиксирована на фото 1869 г. принца и принцессы Уэльских — впоследствии короля Эдуарда VII и королевы Александры (илл. 13), Болдырева (1880 г.) и Барщевского (1890-е годы). В конце XIX — начале XX вв. решетки башни прогнили. Об этом свидетельствует описание (второй половины 1890-х годов), сохранившееся в архиве Н.И. Веселовского: "Близ гарема находятся ворота, ведущие в Персидский сад, где находится Соколиная башня, из которой открывается живописный вид на Бахчисарай, Чуфут-Кале и Успенский монастырь. Прогулка на эту башню, по лестнице почтенных лет, в некоторых местах источенной червями, требует некоторой дозы мужества и осмотрительности, верх ее забран довольно густою и почтенною решеткою, мешающею осмотру окрестностей, облокачиваться на нее опасно, советую держаться от нее в почтительном отдалении тому, кто не желает слететь вниз соколом...". В 1912 году она была зеленой.

Конструктивные особенности башни и утрата дощатой обшивки хорошо видны на фото С. Некрасова (1915 г.).

Ремонты и реставрации башни в XX в.

Состояние Соколиной башни к началу 1920-х годов в своем докладе описал 23 сентября 1923 г. архитектор Крымохриса П. И. Голландский: "Многих черепиц на кровле недостает совсем. Многие из них разбиты, так что при перекрытии кровли одну треть нужного числа черепиц придется добавить.

Стропила крыши в опорных частях и у шпиля погнили, как и обрешетка под черепицей. Медный фигурный шпиль погнут и скосился набок. Свесы крыши (около 0,45 саж.) имеют горизонтальную подшивку с обычными для Бахчисарая орнаментальными набойками; обшивка эта подгнила. Верхний потолок под крышей, подшитой досками, обвис и подлежит переделке наново с добавкой новых досок.

Ниже потолка сажени на полторы (1,5 саж.) расположен пол по балкам, которые составляют и верхнюю обвязку восьмигранной части башни; балки эти расположены в два ряда один под другим и направлены так, что образуют перевязь в клетку; балки все очень сильно провисли. Дощатый потолок на них почти наполовину снят совершенно. Снизу подшивка под балками требует смены одной трети досок.

Часть (верх) восьмигранной башни между верхним потолком и полом ограждена не стенами, а барьером и решетками между столбами, поддерживающими крышу. Двух решеток совсем нет. Другие же требуют исправления.

В месте соединения восьмигранной башни-части с четырехгранной каменной имеется вторая крыша также с черепитчатой кровлей по опалубке. Черепицы здесь осталось очень мало, и то часть побита, так что при перекрытии потребуется ¾ количества добавить. Обрешетка, стропильца и обшивка, как и опалубка, все это более чем наполовину не годны, и вся крыша подлежит переделке. При высоте башни в 9 саж. до карниза ея верхней крыши для ее ремонта пришлось бы устраивать леса (рештованья) на столбах до высоты первой крыши (в переходе четырехгранника в восьмигранник) и выпускные для перекрытия верхней крыши. По приблизительному подсчету, принимая во внимание теперешние цены на деревянный материал, стоимость устройства лесов уже поглощает почти всю суму, ассигнованную на ремонт".

Согласно дневнику первого директора Музея У. Боданинского, ремонт Соколиной башни начался 13 октября 1924 г. Запись от 3 декабря раскрывает содержание работ: "3 декабря. Идет ремонт Соколиной башни. Сделан заново навес над цокольным этажом башни, такой самый, какой был раньше. Сейчас идут работы внутри башни по укреплению балок верхней площадки". 20 декабря эти работы были приостановлены из-за нехватки средств".

В 60-х годах XX в. произведены неотложные противоаварийные работы. Заменено междуэтажное перекрытие. Заново выполнены штукатурка стен и окраска деревянных элементов с возвращением им золотистого тона.

В 1982 г. комплекс Бахчисарайского дворца был обследован институтом "Укрпроектреставрация" с целью разработки генеральной программы капитальных работ по реставрации дворцовых сооружений, в том числе и Соколиной башни.

В настоящее время башня представляет собой двухъярусное сооружение, квадратное в плане по первому ярусу и восьмигранное по второму. Цоколь здания поднят на стилобат, огражденный невысокой подпорной стенкой. Две стены входят в ограду. Они сложены из камня по всей высоте, равной 5,4 м, две другие стены на высоту 3,7 м. Выше этой отметки на высоту трех метров стены фахверковые с кирпичным заполнением. Пустоты между дубовыми брусьями обвязки заполнены необожженным кирпичом (калыбом). Деревянные бруски для большей прочности и связи заложены также и в стены с каменной кладкой. Выше конструкция башни деревянная, обшитая досками.

Последний раз башня ремонтировалась в 1995—1998 гг. — перекрывалась крыша.

Очень заманчиво было бы вернуться к первоначальному облику башни, зафиксированному материалами 1790-х годов (Ф. Алексеев): саманный оштукатуренный восьмигранник терракотового цвета на известняковом четверике с возвратом к четырехъярусному членению внутреннего объема. Крыша, по некоторым сведениям, могла быть покрыта глазурованной черепицей зеленого цвета.

Однако современный вид башни (высотность, материал второго яруса — деревянного и частично объема нижнего яруса) относится к 1820-м годам.