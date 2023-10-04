«Остров мертвых»: где находится крупнейшая братская могила в мире

Несколько лет назад в интернете появились кадры, снятые Би-би-си, на которых можно увидеть людей в химических костюмах, кладущих гробы друг на друга в свежевырытую траншею, а затем засыпающих их землей. Пояснение к видео гласило, что съемка произведена на острове Харт, где находится кладбище для "невостребованных" - для неопознанных трупов и тех, чьи родственники не могут похоронить их должным образом. Костюмы химзащиты использовались из-за смертельной опасности COVID-19.

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Братская могила со стопятидесятилетней историей

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Харт - небольшой остров в архипелаге Пелем, расположенный недалеко от Бронкса в Нью-Йорке. Его площадь составляет примерно половину квадратного километра. До 1868 года остров находился в частной собственности, затем был выкуплен городом Нью-Йорк за 75 тысяч долларов.

Судьба Харта всегда была связана с изгнанием. Вначале, во время Гражданской войны, на острове находился учебный лагерь для цветных солдат армии Севера. Хотя северяне были против рабства, они не хотели тренироваться вместе с чернокожими. Затем на Харте был создан концентрационный лагерь для пленных конфедератов - один из первых в мире, задолго до мировых войн.

На протяжении всей истории США этот остров использовался как место изоляции. В разные годы здесь располагались: карантин для больных желтой лихорадкой, психиатрическая клиника, исправительный детский приют, еще один концлагерь – уже для военнопленных в годы Второй мировой войны, туберкулезный санаторий, зенитный ракетный комплекс, тюрьма. Лучший, наверное, период в истории Харта – 70-е годы прошлого века. Тогда здесь была устроена реабилитационная клиника для наркоманов. В те годы на Харте проходили музыкальные фестивали и бейсбольные матчи. Но в 1977 году реабилитационный центр перебрался на материк, поскольку мэрия Нью-Йорка приняла решение прекратить регулярное паромное сообщение с Хартом.

И всегда, все 150 лет, на острове хоронили бездомных, мертворожденных младенцев и покойников, за телами которых никто не обратился более 30 дней. В России такие кладбища для бродяг и нищих исстари назывались скудельницами. Похоронами в скудельницах занимались божедомы — кладбищенские сторожа. В Нью-Йорке функции божедомов до самого последнего времени выполняли заключенные.

Сколько на самом деле людей похоронено на Харте, сказать невозможно. За годы существования этого муниципального кладбища отчетность не всегда велась достаточно аккуратно, что-то сгорело, что-то пропало. Но энтузиасты-историки полагают, что на Харте нашло последнее упокоение не менее одного миллиона человек. Это самая большая братская могила в США, а, возможно, и в мире.

В силу особой специфики этого места, и, главным образом, того, что здесь работают заключенные, регулярного сообщения с Хартом нет. Сюда можно попасть лишь по особому разрешению от городских властей и, как правило, в составе церковных групп, которые допускаются не чаще, чем раз в месяц. Посетителям рекомендовано не расхаживать по острову и не покидать обзорную площадку, которая устроена специально для этих целей.

Остров Харт в наши дни

В настоящее время Харт продолжает оставаться «островом мертвых». В газете «Вашингтон-пост» вскоре после публикации скандальных кадров ВВС вышла развернутая статья, посвященная истории и сегодняшнему дню этого мрачного места.

В статье сказано, что видео, снятое с квадрокоптера, не должно никого особенно удивлять или шокировать. Именно так, в братских могилах, в простых сосновых ящиках на Харте хоронили всегда. На гробе несмываемой краской пишут имя (или указывают «неизвестный») и номер захоронения.

В настоящее время ситуация серьезно изменилась лишь в том, что похороны на Харте происходят значительно чаще, чем до пандемии.

Прежде братские захоронения проводились раз в неделю, и на остров привозили примерно по 25 тел. В настоящее время (ситуация весны-лета 2021 года) это количество тел погребают ежедневно.

Морги Нью-Йорка, как можно прочесть в «Вашингтон-пост», переполнены, и теперь, вместо прежних 30 дней, их хранят от 6 до 15 дней. Если родные в течении этого срока не заберут покойного для достойных похорон, его ждет траншея и сосновый ящик на Харте.

Есть и еще одно изменение в сравнении с минувшими временами: теперь похоронами занимаются не заключенные, а сотрудники муниципальных служб. Заключенных от этого занятия отстранили, поскольку активисты стали возмущаться использованием рабского труда, и выражать сомнения в том, что в тюрьме возможно соблюдение социальной дистанции.

Но во всем прочем Харт остался тем, чем он и был на протяжении 150 лет – островом мертвых, имеющим мрачную славу.