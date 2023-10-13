Московский театр иллюзии представляет спектакль «Королевство цЫркляндия»

«Это история о Королевстве, которым правит Король Целестин XIII – добрый волшебник, повелитель и хранитель снов. Он наделен уникальным даром – превращать сны в желания и исполнять их. Вместе со своими верными друзьями – незаменимыми помощниками он отправится в увлекательное путешествие по сновидениям», – рассказывает автор идеи постановки Денис Васильев.