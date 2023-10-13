Московский театр иллюзии представляет спектакль «Королевство цЫркляндия»
Премьера театрально-циркового спектакля «Королевство цЫркляндия» состоится в Московском театре иллюзии 28 октября и 17 ноября 2023 года.
Смешную и одновременно трогательную сказку-притчу с цирковыми элементами и чудесными превращениями представит коллектив «Высокие Братья».
«Это история о Королевстве, которым правит Король Целестин XIII – добрый волшебник, повелитель и хранитель снов. Он наделен уникальным даром – превращать сны в желания и исполнять их. Вместе со своими верными друзьями – незаменимыми помощниками он отправится в увлекательное путешествие по сновидениям», – рассказывает автор идеи постановки Денис Васильев.
Это не только добрая сказка, но и философская притча:
«Самое главное никогда не предавать свои мечты и следовать им и, конечно же, помнить, что силы добра, любви и дружбы способны победить любое зло», – подчеркивает идейный вдохновитель спектакля.
Эквилибр на моноцикле, иллюзионные номера, хулахупы, импровизация, сказочная, контактная трюковая клоунада и многое другое ждет зрителей в «Королевстве цЫркляндии».
Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)
Продолжительность спектакля: 1 час без антракта
Начало премьерных показов: 28 октября в 18:00, 17 ноября в 19:00