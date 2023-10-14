Российские древности. Исчезнувшие: средневековое городище «Южные культуры»

Недавно, в рубрике «Исчезнувшие» в материале, посвященном базилике «Южные культуры» в Сочи, мы писали о церкви, которая во времена Средневековья находилась рядом с устьем реки Мзымта. Как следствие, у любознательных читателей портала «Российские древности» возник резонный вопрос: «Если существовал храм, захоронения рядом с ним, то значит были и прихожане, которые где-то жили и чем-то занимались. Почему об этом ничего не сказано?» Редакция решила восполнить этот пробел и рассказать более подробно о том месте, где некогда стояла базилика.

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Храм находился в центральной части большого поселения, существовавшего в древности на землях, где сейчас располагаются парк «Южные культуры» и прилегающий к нему жилой микрорайон Федеральной территории «Сириус».

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Информацию о местоположении древнего городища можно найти в записках адлерского краеведа И.К. Недоли:

«Городище располагалось на второй приморской песчаной дюне, в 800-1000 метрах от современного берега моря, в месте наибольшего углубления в материк небольшой бухты. Ширина дюны достигает 150-250 метров, при высоте над окружающей местностью от 3 до 5 метров».

Он же пишет о том, что неподалеку от раннехристианской базилики видны следы другого капитального строения. Здание было построено на фундаменте из известняковых блоков, скрепленных раствором с примесью речного песка.

Помимо этого, на территории средневекового поселения можно было увидеть остатки башни. Она была в форме неправильного четырехугольника. Согласно наружным обмерам, ее общая площадь составляла порядка 22-24 кв. метров. Толщина фундамента башни была довольно солидной, около 70-80 сантиметров, что позволяло соорудить стены большой высоты. Ещё в сороковых годах ХХ века развалины стен, сложенных из кирпича и плит песчаника, возвышались над окружающей местностью на высоту до трёх метров. На них даже можно было увидеть остатки фасадной штукатурки розового цвета.

Судя по всему, это была сторожевая башня. Господствуя над окружающей местностью, она позволяла наблюдателю видеть все окрестности городища – и море, и предгорье, и обширную территорию междуречья Псоу и Мзымты, называемую ныне Имеретинской низменностью.

Также, при проведении строительных работ в середине прошлого века, здесь были обнаружены два колодца. Находились они в низинной части дюны. Форма — круглая. Стены обложены кусами плоского песчаника и известняка. Глубина колодцев достигала четырех метров. Интересно, что после расчистки, строители обнаружили свежую воду, без всяких примесей, вполне пригодную для питья.

По воспоминаниям очевидцев, в те времена на полях совхоза «Южные культуры» часто находили куски толстостенной керамики, что также свидетельствует о наличии здесь поселения. А И.К. Недоля в своих записках сообщает, что недалеко от этого места видны следы печей с остатками толстого слоя обожженной глины. Можно предположить, что большую часть материалов для строительства городища производили своими силами, благо сырья (глины, известняка) в окрестностях достаточно.

Основным занятием местных жителей была торговля. Городище было своеобразным региональным перекрестком, где сходились морские и сухопутные дороги.

Устье реки Мзымты, было удобным местом для стоянки судов, курсировавших вдоль побережья. Здесь же начинался (или заканчивался?) караванный путь, вдоль русла Мзымты, через перевалы Главного Кавказского хребта.

В период раннего Средневековья это было одно из ответвлений Великого шелкового пути. По нему товары из Китая, Средней Азии и прикаспийских регионов направлялись в причерноморские города Византии.

Удобное географическое положение приносило выгоду и жителям городища. Об этом свидетельствуют многочисленные предметы из захоронений, раскопанных археологами рядом с христианской базиликой «Южные культуры. Подтверждают это и находки на территории бывшего поселения монет — византийских, персидских, арабских и среднеазиатских. Кстати, благодаря монетам, можно определить время существования городища — с V по XII века.

Надо добавить, что это была и важная для Византийской империи в стратегическом отношении дорога. Она обеспечивала сообщение с Аланией — их главным союзником в противостоянии с Хазарским каганатом.

По всей видимости, разрушение городища происходило постепенно, в течении XIV-XV веков. Причиной этого стало то, что Мзымтинский караванный путь «из алан в греки» прекратил свое существование в связи с исчезновением государственности и у тех, и у других. В первой половине века XIV Аланское царство было уничтожено монголами, а к середине XV века такая же участь постигла и остатки Византийской империи, завоеванной турками.

А началось все гораздо раньше, после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году. В следствии этого связи отдаленных частей византийского мира с митрополией прервались. Венецианские и генуэзские торговцы постепенно вытесняли с побережья греков, которые переселялись в Трапезунд, Синоп или на Крымский полуостров.

Что касается итальянских купцов, которые к концу XIII века практически монополизировали торговлю в Северном Причерноморье, то их интересы сводились к простому товарному обмену. Они предлагали соль, ткани и оружие, а взамен предпочитали получать рабов, древесину самшита, мед и воск. Для этого им не нужны были большие поселения. Достаточно было небольших бухт с якорными стоянками и маленьких сезонных факторий на берегу.

Покинутое жителями поселение приходило в упадок. Строительный материал бывших зданий местное население использовало для своих хозяйственных нужд. Постепенно буйная растительность влажного приморья скрыла от людских глаз то, что некогда было улицами многолюдного торгового городища. На картах XIX здесь отмечены только болота и лесные заросли.