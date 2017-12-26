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«Я люблю Россию, но жить там не хочу»
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«Я люблю Россию, но жить там не хочу» 

Lenta.ru 26 декабря 2017
Фото: @kattyhot
Екатерина работала помощником руководителя крупной IT-компании, но в один момент решила кардинально все поменять. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в солнечном Таиланде.
Таиланд — не первый опыт нашего переезда. Три с половиной года назад мы жили в Израиле. У мужа двойное гражданство, поэтому мы решили попробовать пожить там. Страна мне понравилась, но исключительно с туристической стороны.
Затем муж продал свою компанию, закрыл региональные офисы и занялся новым проектом. По истечении срока контракта нас уже ничто не держало в России: муж занимается арбитражем трафика и настраивает рекламные компании для крупных брендов, а у меня два интернет-магазина, где достаточно нанять менеджера и курьеров для налаженной работы.
Мы решили поехать в Таиланд на зимний период, но задержались на год. Это одна из немногих стран, откуда не хотелось уезжать.
Страна улыбчивых людей
Больше всего в тайцах удивляет простота отношения к жизни, легкость и искренность. С их лиц не исчезают улыбки, и я верю в их чистосердечность. Некоторые говорят, что Таиланд — это страна оскалов. Мне кажется, каждый видит лишь то, что хочет. Со временем начинаешь улыбаться так же, становишься более позитивным и открытым.
Очень часто сталкиваюсь с ситуациями, которые показывают всю суть тайцев. Когда едешь на байке с сосредоточенным лицом, тебе могут посигналить и напомнить, что было бы неплохо улыбнуться. Они всегда придут на помощь даже незнакомому человеку. Однажды дочь поранила коленку — это увидели официанты из ближайшего ресторана, бросили свою работу и прибежали с медикаментами, хотя рана была незначительная. Когда я предложила деньги, лишь улыбнулись и продолжили работу. Такие ситуации кажутся мелочью, но зачастую складываются в полную картину об этих удивительных людях.

Уверенна, у тебя есть любимая книга, фильм, цитата с 5 класса, даже любимая колбаса тоже есть. И ещё есть 100500 кейсов, слов и эмоций, которые раздражают. Вот я терпеть не могу рано вставать, нытика Егора Крида (прости господи, если кого обидела, не со зла 🙄) и когда говорят Катюха 🤢 Вообще, это только верхушка айсберга. А у меня таких айсбергов целых 3. Поэтому я тут немного нервно-больной человек, который после слова "Катюха", может подраться 😐 • "Любите меня таким какой я есть" Вот оно. Зло. А можно ещё так: "Да, я такой какой есть" или так: "Принимайте меня таким какой есть" С хрена ли? Стоит прозвучать этой фразе, меня накрывает. Нервные клетки лопаются со скоростью света. Жалко их 😐 У меня походу всего 4 клетки осталось просто. По именам их знаю. • Есть один вопрос к тем, кто так считает: "Ты больной? Придумал ересь и сам в неё поверил?" К примеру, я могу: разжиреть, не мыть неделями голову, ходить месяцами в пижаме и растоптанных тапках-кролях, в довесок: бухать, гулять, бить морды, орать матом, короче быть собой 👍 Быть такой какая есть — стервозой и гарпией и за все это меня должны любить? Серьёзно? Покажите мне этого сумасшедшего, который будет все терпеть? Вдруг я зря столько лет подавляю в себе все это? 😁 Шутка. Если что. Хотя набить морду некоторым так и тянет иногда 🤦‍♀️ • Это так не работает. "Просто" тебя будет любить твоя мама. И то, моя, порой говорит, что я невыносимый мозгодел и обещает позже перезвонить 🙄 В других же отношениях: нужно напрягаться, меняться и работать над собой. Я не говорю о притворстве и попытке быть тем, кем ты не являешься. Нет. Просто не стоит бравировать своим "добром" и ждать, что его обязаны принять. Не должны. Я не верю в любовь при любых обстоятельствах. Я не верю в обещание любить всю жизнь. Если тебе так кто-то говорит— 100% лжет. Никто и никогда не может быть уверен в этом. Но это другая история. П. С. Я не истина в последней инстанции, я всего лишь: esthete|visual|thailand (по крайне мере, так кто-то написал в моей шапке профиля 😁) • Что думаешь по поводу этой фразы? Есть ли у тебя слова/выражения, которые вызывают отторжение и несогласие? Делись ⬇️

Публикация от  Storytelling by Katy Hot (@kattyhot)

Многим может показаться, что тайцы делают это исключительно из выгоды, ведь туристы приносят значительный доход их стране. Но здесь не чувствуешь, что на тебе хотят нагреться. Цены почти везде одинаковы — как для местных, так и для туристов: на рынке, в лавке, в магазине. Тайцы не будут торговаться до посинения, они изначально ставят умеренные цены, поэтому обе стороны не тратят время на пререкания.
Мне нравится, что ребенок растет в такой доброжелательной атмосфере, хотя иногда кажется, что она слишком избалована чрезмерным вниманием.
Остров или материк?
При переезде мы стояли перед выбором: остров или материк. Мне были важны погодные условия и доступность медицинского обслуживания, поэтому выбор пал на курортный город Паттайя. На островах в критических ситуациях (если потребуется сложная операция) серьезно оборудованных клиник нет, только обычные поликлиники. Соответственно, лишь самолетом можно доставить пострадавшего в Бангкок или на материк. Часто страховая компания не покрывает такие расходы. Если едете сюда надолго, стоит обратить внимание на этот момент. Да и сезон дождей на материке практически не ощущается, а острова заливает.
Паттайя — город, который никогда не спит. На островах спокойно, а материк предназначен для активной жизни: огромное количество круглосуточных заведений, высокий уровень развлечений, близость к Бангкоку. Я часто работаю допоздна, поэтому очень ценю такой график. Выйти ночью за едой — привычное дело. Скоро должны построить скоростную магистраль, тогда до столицы можно будет добраться за 20 минут, в то время как в Москве люди тратят по два часа, чтобы доехать до работы.
Паттайя делится условно на несколько районов: местный, туристический и китайский. Многим приезжим нравятся русские вывески, знакомые лица и привычная европейская еда. Мы к такой категории эмигрантов не относимся. Я хочу чувствовать колорит чужой страны, иначе зачем переезжать. Разве что только из-за погоды, но я не бежала от русской зимы. Радость первого снега незаменима, поэтому в январе собираюсь съездить в Москву.
В Таиланде нет резкой смены температуры, год делится на сезон без дождей (ноябрь-апрель) и сезон дождей (апрель-сентябрь). В сезон дождей температура повышается на несколько градусов. Воздух довольно влажный, но страдают от этого в основном те, кто живут близко к морю. Единственный минус такой погоды — не ощущаешь смены сезонов зима-лето. Осознание того, что на носу уже Новый год, для меня стресс. Год пролетел на одном дыхании.
Многие думают, что Таиланд расслабляет. Так как я работаю удаленно, мне важно настраивать себя на работу. Казалось бы, бассейн в двух шагах, море в десяти минутах — сложно думать о деле. Но я пришла к выводу, что здесь отдыхаешь более эффективно, чем дома. В Москве необходимы полноценные выходные, в Таиланде достаточно получасового заплыва в бассейне, и ты вновь полон сил.
Квартирный вопрос
Цены на жилье довольно приемлемые. Мы арендуем квартиру в кондоминиуме — многоэтажном доме со своей инфраструктурой. На территории расположены бассейны, детские площадки, спортзалы, сауны и джакузи. Платим только за аренду жилья, а всем остальным пользуемся бесплатно.

Помнится, я обещала составить Топ 5 популярных Кондо в Паттайе 🤔 Тогда ловите) П. С. Я не агент и даже на "пол ставочки" не занимаюсь этим) Поэтому личной заинтересованности в каком-либо Кондо у меня нет. Просто я их все видела, трогала и некоторые даже протестила 👍 Так что мой опыт бесценен и непредвзят 😎 Я глубоко убеждена, что без агента и иных помогал вы справитесь и конечно так будет выгоднее 😉 Разумеется, если вы хотите прилететь на НГ, стоит бронировать заранее, а в целом в другие периоды/сезоны достойные апартаменты вы себе найдёте без брони) Цены указаны за 1-бедрум, при условии аренды всего на месяц. Актуальность — январь этого года (то есть в high season 🔝) Погнали ⬇️⬇️⬇️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 1️⃣ Гранд Каррибиан ✅Плюсы: -новый комплекс -большая территория -много инфраструктуры для детей (горки, корабль) -детская комната -удобное расположение -от моря ехать 5-10 минут ⛔️Минусы: -идут ремонтные работы и вероятно еще до конца года будут продолжаться -интерьер квартиры на любителя, кто любит стилистику 60-х, или яркие бирюзовые стены и диван вырви глаз -добро пожаловать ✌️ Хотя это особо не минус, просто дело вкуса. 💰Цена: от 15.000 батт (30.000₽) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 2️⃣ Атлантис Кондо ✅Плюсы: -инфраструктура для детей -уютные светлые квартиры -большая территория -до моря 400 м -почти везде бассейн -сауна, кинотеатр ⛔️Минусы: -кондо не старый, но уже изрядно уставший от жизни и поюзаный -ужасный запах, когда заходишь в строение, где квартира -часто ломается система очистки бассейна. Этой зимой насос сломался, и больше 2 недель вода цвела в бассейне 😏 💰Цена от 15.000 батт (30.000₽) Продолжение в комментарии ⬇️⬇️⬇️

Публикация от  Storytelling by Katy Hot (@kattyhot)

Квартиры в кондоминиуме делятся на студии, однокомнатные и двухкомнатные. Студия больше походит на номер в отеле, в месяц обходится в 16 000-18 000 рублей, аренда однокомнатной — от 24 000 до 30 000 рублей, двухкомнатной — около 50 000 рублей. Многие зимующие русские арендуют комнаты в гестхаусах за 10 тысяч рублей в месяц. Покупка студии обойдется в 3,2 миллиона рублей, а однокомнатной — 4 миллиона рублей.
Большая часть квартир принадлежит тайцам, остальные — русским, китайцам и немного европейцам. Здесь быстро находишь общий язык с соотечественниками, чужая страна очень сближает. Немногие тайцы знают английский, но настолько привыкли к однообразным вопросам приезжих, что понимают нас с полуслова. Всю необходимую информацию я получаю в достаточном объеме, а от остальной я в броне: по-тайски знаю лишь «здравствуйте» и «спасибо». Этих двух слов вполне достаточно, чтобы спокойно здесь жить.
Тайские расходы
Расходы по сравнению с московскими остались на прежнем уровне. Мы тратим столько же, но качество жизни заметно улучшилось. Сбылась мечта многих женщин: я перестала готовить. Если лень совсем одолевает, могу даже вареные яйца купить. В магазинах нет просроченных продуктов, так как владельцы знают, что за такое нарушение придется выложить круглую сумму. Потребительская корзина в цене не отличается от российской: фрукты и овощи дешевле, однако импортные продукты обходятся порой дороже, чем в Москве. Разница цен компенсируется и не бьет по кошельку.

Здесь должно быть фото Падунсена или как минимум Том Яма 🙄 но я проглот и уже все съела 🙈 Если я вижу аппетитное блюдо — меня не остановить, какое там фото, друзья 😁 Вообщем ловите меня в образе street style girl и поехали болтать о еде в Тае 🌶👌 • Я на кухне— плохая примета ибо день будет испорчен у всех участников моего кулинарного-реалити шоу 😈 А про своё фирменное лицо великомученика, я вообще молчу. Зрелище не для слабонервных 😬 Поэтому едим в кафе либо takeaway 👍Ценовая политика здесь разнообразная, на любой бюджет найдете место) Многие думают, что тайская кухня она вся такая жирная, жареная и so spicy 🌶 Таки да, по поводу последнего соглашусь. Для тайцев это little bit, а для нас прям огонек, ух 🔥🔥🔥Но почти всегда можно договориться 😎 Относительно жареной и жирной -готова спорить. В любом абсолютно кафе ты найдёшь: просто тушёные овощи, овощи с морепродуктами, рыбу в соли, супы, салаты 🥗 + всегда много зелени, часто орехи, лайм. Главное иметь желание видеть 👀и выбирать из меню полезную пищу. А не заказав порцию жирной зажаренной свининки умять ее с кайфом за минуту, а потом плакать над тарелкой с мыслями, что в Тае не умеют готовить для Веганов🥕 или просто Healthy Food и приходиться есть, чтобы выжить 💪 Ну да…😏 • Тай он как будто приспособлен для того чтобы снять с себя обязательства по приготовлению еды. Или я себе придумала такое оправдание?😇 Ну не суть) В любом 7/11, который на каждом углу, да ещё и open 24h, вы можете не только купить, но и попросить разогреть сэндвич или готовый обед с рисом и мясом или морепродуктами, а пока все греется еще и приготовить себе кофе 👌Остаётся только Enjoy 😉 • Вам вообще какая кухня по душе? Сможете жить без русских блюд?)

Публикация от  Storytelling by Katy Hot (@kattyhot)

Готовая еда тут значительно дешевле, чем в России. Даже с минимальной зарплатой можно позволить себе регулярно посещать кафе. Средний чек на одного — 200-250 рублей, на эти деньги можно пообедать рисом с курицей и овощами, супом и смузи.
Я пробовала накормить тайца русской едой — это был провал. Блюдо выбрала не из простых для тайского восприятия — окрошку. С него семь потов сошло, но угощение он так и не доел. Тайцы крайне редко едят хлеб и картошку. В основном выпечка рассчитана на приезжих.
Значительную часть наших расходов занимает детский сад — около 30 000 рублей в месяц. Каждое утро за дочерью приезжает автобус, а вечером привозит обратно. В Паттайе выбор детских садов большой: русские, английские, тайские и китайские садики. Цены на любой кошелек, примерно от 16 000 рублей в месяц и выше.
Мечта для русских
Тайцы легкие, в них не чувствуешь надрыва. В государственных учреждениях при виде огромного количества людей инстинктивно становишься в позу бойца, готовясь отстаивать свои права. Но толпа людей словно растворяется, потому что сотрудники работают как пчелы. Здесь нет кабинетов — вся работа на виду, они не могут незаметно уйти пить чай с пряниками на 40 минут.
Обменять свои водительские права на тайские здесь не составит труда. За несколько часов можно получить медицинскую справку, сделать фото и сдать экзамены на тренажере. Во всех инстанциях примут с улыбкой и подробно все объяснят при необходимости.
С местной медициной проблем тоже не возникает. Семейная медицинская страховка на три месяца, покрывающая абсолютно все обращения, обойдется в 10-15 тысяч рублей. В частных клиниках потрясающее отношение к посетителям, но и в городских сервис не отстает ни на шаг. В российских больницах за результатами анализов приходят условно через неделю, а в этот промежуток времени либо молятся, либо принимают сомнительные препараты. В Таиланде они готовы уже через час. В городской клинике моментальные анализы, консультация врача, вторичный осмотр и пакет медикаментов обошелся нам всего лишь в 500 рублей.
Человек мира
Мы, сами того не зная, уехали надолго. Мои родители расстроились, когда узнали, что мы не планируем возвращаться. Но со временем мама все поняла и сказала: «Живите там, где вам хорошо».
Я бы хотела, чтобы в моей жизни были десятки стран, поэтому останавливаться на Таиланде мы не собираемся. Я бы не смогла жить в таком размеренном ритме всю жизнь. Мне кажется, что я еще не насытилась путешествиями в той мере, в которой хотелось бы. Климат не имеет значения, мне важен комфорт, отношение к жизни и местный менталитет. Жить рядом с морем — хорошо, но потом привыкаешь и перестаешь это ценить. Важно, как ты себя чувствуешь, что можешь себе позволить и насколько страна помогает в реализации себя, своих желаний и удовлетворении своих амбиций.
Мне не хотелось бы, чтобы мой рассказ получился только одной стороной медали: что в Таиланде все прекрасно, а в России ужасно. Пожалуй, я люблю Россию, но жить там пока не хочу.
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