«Я люблю Россию, но жить там не хочу»

Екатерина работала помощником руководителя крупной IT-компании, но в один момент решила кардинально все поменять. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в солнечном Таиланде.

Таиланд — не первый опыт нашего переезда. Три с половиной года назад мы жили в Израиле. У мужа двойное гражданство, поэтому мы решили попробовать пожить там. Страна мне понравилась, но исключительно с туристической стороны.

Затем муж продал свою компанию, закрыл региональные офисы и занялся новым проектом. По истечении срока контракта нас уже ничто не держало в России: муж занимается арбитражем трафика и настраивает рекламные компании для крупных брендов, а у меня два интернет-магазина, где достаточно нанять менеджера и курьеров для налаженной работы.

Мы решили поехать в Таиланд на зимний период, но задержались на год. Это одна из немногих стран, откуда не хотелось уезжать.

Страна улыбчивых людей

Больше всего в тайцах удивляет простота отношения к жизни, легкость и искренность. С их лиц не исчезают улыбки, и я верю в их чистосердечность. Некоторые говорят, что Таиланд — это страна оскалов. Мне кажется, каждый видит лишь то, что хочет. Со временем начинаешь улыбаться так же, становишься более позитивным и открытым.

Многим может показаться, что тайцы делают это исключительно из выгоды, ведь туристы приносят значительный доход их стране. Но здесь не чувствуешь, что на тебе хотят нагреться. Цены почти везде одинаковы — как для местных, так и для туристов: на рынке, в лавке, в магазине. Тайцы не будут торговаться до посинения, они изначально ставят умеренные цены, поэтому обе стороны не тратят время на пререкания.

Мне нравится, что ребенок растет в такой доброжелательной атмосфере, хотя иногда кажется, что она слишком избалована чрезмерным вниманием.

Остров или материк?

При переезде мы стояли перед выбором: остров или материк. Мне были важны погодные условия и доступность медицинского обслуживания, поэтому выбор пал на курортный город Паттайя. На островах в критических ситуациях (если потребуется сложная операция) серьезно оборудованных клиник нет, только обычные поликлиники. Соответственно, лишь самолетом можно доставить пострадавшего в Бангкок или на материк. Часто страховая компания не покрывает такие расходы. Если едете сюда надолго, стоит обратить внимание на этот момент. Да и сезон дождей на материке практически не ощущается, а острова заливает.

Паттайя — город, который никогда не спит. На островах спокойно, а материк предназначен для активной жизни: огромное количество круглосуточных заведений, высокий уровень развлечений, близость к Бангкоку. Я часто работаю допоздна, поэтому очень ценю такой график. Выйти ночью за едой — привычное дело. Скоро должны построить скоростную магистраль, тогда до столицы можно будет добраться за 20 минут, в то время как в Москве люди тратят по два часа, чтобы доехать до работы.

Паттайя делится условно на несколько районов: местный, туристический и китайский. Многим приезжим нравятся русские вывески, знакомые лица и привычная европейская еда. Мы к такой категории эмигрантов не относимся. Я хочу чувствовать колорит чужой страны, иначе зачем переезжать. Разве что только из-за погоды, но я не бежала от русской зимы. Радость первого снега незаменима, поэтому в январе собираюсь съездить в Москву.

В Таиланде нет резкой смены температуры, год делится на сезон без дождей (ноябрь-апрель) и сезон дождей (апрель-сентябрь). В сезон дождей температура повышается на несколько градусов. Воздух довольно влажный, но страдают от этого в основном те, кто живут близко к морю. Единственный минус такой погоды — не ощущаешь смены сезонов зима-лето. Осознание того, что на носу уже Новый год, для меня стресс. Год пролетел на одном дыхании.

Многие думают, что Таиланд расслабляет. Так как я работаю удаленно, мне важно настраивать себя на работу. Казалось бы, бассейн в двух шагах, море в десяти минутах — сложно думать о деле. Но я пришла к выводу, что здесь отдыхаешь более эффективно, чем дома. В Москве необходимы полноценные выходные, в Таиланде достаточно получасового заплыва в бассейне, и ты вновь полон сил.

Квартирный вопрос

Квартиры в кондоминиуме делятся на студии, однокомнатные и двухкомнатные. Студия больше походит на номер в отеле, в месяц обходится в 16 000-18 000 рублей, аренда однокомнатной — от 24 000 до 30 000 рублей, двухкомнатной — около 50 000 рублей. Многие зимующие русские арендуют комнаты в гестхаусах за 10 тысяч рублей в месяц. Покупка студии обойдется в 3,2 миллиона рублей, а однокомнатной — 4 миллиона рублей.

Большая часть квартир принадлежит тайцам, остальные — русским, китайцам и немного европейцам. Здесь быстро находишь общий язык с соотечественниками, чужая страна очень сближает. Немногие тайцы знают английский, но настолько привыкли к однообразным вопросам приезжих, что понимают нас с полуслова. Всю необходимую информацию я получаю в достаточном объеме, а от остальной я в броне: по-тайски знаю лишь «здравствуйте» и «спасибо». Этих двух слов вполне достаточно, чтобы спокойно здесь жить.

Тайские расходы

Готовая еда тут значительно дешевле, чем в России. Даже с минимальной зарплатой можно позволить себе регулярно посещать кафе. Средний чек на одного — 200-250 рублей, на эти деньги можно пообедать рисом с курицей и овощами, супом и смузи.

Я пробовала накормить тайца русской едой — это был провал. Блюдо выбрала не из простых для тайского восприятия — окрошку. С него семь потов сошло, но угощение он так и не доел. Тайцы крайне редко едят хлеб и картошку. В основном выпечка рассчитана на приезжих.

Значительную часть наших расходов занимает детский сад — около 30 000 рублей в месяц. Каждое утро за дочерью приезжает автобус, а вечером привозит обратно. В Паттайе выбор детских садов большой: русские, английские, тайские и китайские садики. Цены на любой кошелек, примерно от 16 000 рублей в месяц и выше.

Мечта для русских

Тайцы легкие, в них не чувствуешь надрыва. В государственных учреждениях при виде огромного количества людей инстинктивно становишься в позу бойца, готовясь отстаивать свои права. Но толпа людей словно растворяется, потому что сотрудники работают как пчелы. Здесь нет кабинетов — вся работа на виду, они не могут незаметно уйти пить чай с пряниками на 40 минут.

Обменять свои водительские права на тайские здесь не составит труда. За несколько часов можно получить медицинскую справку, сделать фото и сдать экзамены на тренажере. Во всех инстанциях примут с улыбкой и подробно все объяснят при необходимости.

С местной медициной проблем тоже не возникает. Семейная медицинская страховка на три месяца, покрывающая абсолютно все обращения, обойдется в 10-15 тысяч рублей. В частных клиниках потрясающее отношение к посетителям, но и в городских сервис не отстает ни на шаг. В российских больницах за результатами анализов приходят условно через неделю, а в этот промежуток времени либо молятся, либо принимают сомнительные препараты. В Таиланде они готовы уже через час. В городской клинике моментальные анализы, консультация врача, вторичный осмотр и пакет медикаментов обошелся нам всего лишь в 500 рублей.

Человек мира

Мы, сами того не зная, уехали надолго. Мои родители расстроились, когда узнали, что мы не планируем возвращаться. Но со временем мама все поняла и сказала: «Живите там, где вам хорошо».

Я бы хотела, чтобы в моей жизни были десятки стран, поэтому останавливаться на Таиланде мы не собираемся. Я бы не смогла жить в таком размеренном ритме всю жизнь. Мне кажется, что я еще не насытилась путешествиями в той мере, в которой хотелось бы. Климат не имеет значения, мне важен комфорт, отношение к жизни и местный менталитет. Жить рядом с морем — хорошо, но потом привыкаешь и перестаешь это ценить. Важно, как ты себя чувствуешь, что можешь себе позволить и насколько страна помогает в реализации себя, своих желаний и удовлетворении своих амбиций.

Мне не хотелось бы, чтобы мой рассказ получился только одной стороной медали: что в Таиланде все прекрасно, а в России ужасно. Пожалуй, я люблю Россию, но жить там пока не хочу.