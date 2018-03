«Осторожно: на свободе гуляет бурый медведь с двумя пушками» 

Светлане Скарбо, окончившей Новосибирский государственный университет, стало тесно в родном городе, и она перебралась в Москву. Устроилась на работу в российский офис Daily Express — всемирно известного британского таблоида. Поездив по городам и весям в поисках сенсаций (чего только стоит история с беременным мальчиком, которого она по заданию лондонского офиса искала в казахской глуши), Светлана осела в британской столице, где и открыла газету The Siberian Times, которая, по задумке, должна была заинтересовать британцев Сибирью. Газета завоевала аудиторию провокационной подачей своих материалов.

The Siberian Times стебется с самого начала — с логотипа, стилизованного под авторитетные западные издания вроде The New York Times или The Telegraph , о которых знает весь мир. Маленький сибирский вестник как бы тоже намекает на амбиции планетарного масштаба, не меньше. В сочетании с заголовками в духе желтой прессы он словно говорит: «Смотрите, пока вы там такие большие и грозные, высоколобые рассуждаете о мировой политике, здесь маленький человек каждый день молча совершает подвиг сродни попыткам зверя победить в естественном отборе».