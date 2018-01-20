Как винтовка Мосина стала легендой

Рождение легенды Винтовка системы Сергея Ивановича Мосина или «трёхлинейка», принятая на вооружение ещё в 1891 году, стала самым массовым стрелковым оружием Великой Отечественной войны. В США это легендарное оружие до сих пор называют не иначе как «русской винтовкой».

Почему «трехлинейка»? В русской императорской армии калибр измерялся не в миллиметрах, а в линиях. Линия — это одна десятая дюйма, а три линии и есть 7,62 мм. Было три образца «трехлинеек»: пехотная, драгунская и казачья. Отличались они по длине. Кроме того, у казачьей винтовки не было штыка.

Срединный магазин винтовки рассчитан на 5 патронов. Первое боевое применение «трехлинейки» — это Андижанский бой во время Памирских походов, когда русская пехота практически выкосила из магазинных винтовок атаковавшую кавалерию противника. Тогда была отмечена и пожалуй единственная жалоба на тонкие штыки винтовки, которые ломались при попытке поднять противника на штык в рукопашном бою.

В 1910 году, в связи с переходом на остроконечную пулю, имевшую несколько иные баллистические свойства, было изменено прицельное приспособление и ранние «трехлинейки» остаются в музейных коллекциях большой редкостью. Русская винтовка

Основное производство в императорской России было сосредоточено на Тульском и Ижевском оружейных заводах, к тому же встречаются винтовки и французского производства Шательро. Сестрорецкий оружейный завод выпускал также и учебные винтовки. С началом Первой мировой войны производился в основном драгунский вариант. Та же тенденция продолжилась и в СССР, где с 1923 года выпускались только «драгунки».

В годы Первой мировой войны был дан заказ американским компаниям «Вестингауз» и «Ремингтон» на выпуск 2 млн «трёхлинеек»

Однако в штатах, ссылаясь на различные причины, этот заказ неоднократно откладывался в исполнении. Сколько винтовок всё же было поставлено в Россию в годы Первой мировой и Гражданской войны и к кому они попали — вопросы очень сложные. Были «трёхлинейки» и у американских интервентов на Севере России в ходе Гражданской войны.

«Русская винтовка», как её называли в США, выпущенная за океаном, отличалась от тульских и ижевских ореховым цевьем вместо березового и отсутствием верхней накладки. Все «трёхлинейки», выпущенные в США, были пехотными образцами.

Русская Семерка

Красная армия

В Красной Армии был оставлен на вооружении лишь драгунский образец, а сама винтовка прошла в 1930 году незначительную модернизацию. Из-за появления намушника было изменено крепление штыка, а также прицел стал не в шагах, а в метрах. Ствольная коробка вместо гранёной приобрела с 1935 года округлую форму.

Слабым местом винтовки является предохранитель, требующий изрядной физической силы, а постановка на предохранитель в условиях морозов тоже проблематична. Во второй половине 1930-х выпуск винтовки сосредоточился с 1938 года в Ижевске, так как Тульский оружейный завод переключился на производство СВТ.

«Трехлинейка» стала самым массовым советским стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Всего с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено более 11 миллионов винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки Мосина. Только в 1944 году на смену «трехлинейке» в производстве пришёл карабин образца 1944 года. Карабины на базе «трёхлинейки»

Карабин образца 1907 года выпускался в небольших количествах и состоял на вооружении пулемётных команд и артиллеристов. Большого распространения это оружие в русской армии не получило. Второй вариант карабина был создан на базе «трехлинейки» уже в советское время, в 1938 году. По сути, та же «трёхлинейка», но на 20 см короче.

Существует мнение, что карабин — это кавалерийское оружие. Но в Красной Армии карабинами образца 1938 года вооружали артиллеристов, сапёров, а в кавалерии он появился лишь в годы Великой Отечественной войны. До 1941 года советская конница была с теми же «трёхлинейками». В годы Великой Отечественной войны выяснилось, что вести огонь на расстояние в 2 километра обычному стрелку необходимости нет — эту роль выполняли станковые пулемёты. Для уличного боя и боя в траншеях «трёхлинейка» (даже в варианте 1891/1930 года) является очень длинной.

Требовалось создать более компактный образец, не прибегая к коренному изменению конструкции. И такой образец был создан — им стал карабин образца 1944 года. Единственным отличием стало наличие откидного игольчатого штыка системы Сёмина. Штык короче, чем у «трёхлинейки», Штыковой бой стал относительной редкостью, и в отражении кавалерийских атак противника также уже не было необходимости. Карабин образца 1944 года выпускался до 1949 года только на Ижевском заводе, пока на смену ему не пришёл СКС-45 и АК-47. Снайперский вариант «трёхлинейки»

С 1931 года на вооружении Красной армии поступает снайперская винтовка, созданная на базе винтовки Мосина. От штатной она отличалась лучшим качеством ствола, изогнутой рукоятью затвора и наличием оптического прицела. Поэтому снаряжалась винтовка не с помощью обоймы, а по одному патрону.

Первые прицелы закупались в Германии, а затем было налажено производство собственных ПУ и ПЕ. В канун Великой Отечественной войны, когда основной упор делался на производство СВТ-40, выпуск снайперских «трёхлинеек»" значительно снизился, а с 1942 года вновь стал набирать обороты.

Снайперский вариант «трёхлинейки» хорошо себя зарекомендовал в боях начиная с хасанских событий и до Великой Отечественной войны. Хотя отмечены случаи боевого применения винтовки Мосина и в недавних конфликтах. Выпуск оружия продолжался вплоть до 1945 года. В послевоенный период, в связи с отсутствием хорошего снайперского образца, (СВТ-40 была признана неудовлетворительной как снайперское оружие) «трёхлинейку» оставили в качестве временной меры вплоть до создания новой снайперской винтовки. Но временной «трёхлинейка» считалась ещё 18 лет, пока на вооружение не была принята снайперская винтовка Драгунова.