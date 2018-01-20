Какая жизнь была в ГДР

Германская Демократическая Республика была главным форпостом Советского Союза в Европе. Здесь выросли несколько поколений «почти советских» людей, которые до сих пор ностальгируют по утраченной малой Родине. Остальгия

Несмотря на то, что прошло уже больше четверти века со времени падения Берлинской стены, немецкие социологи до сих пор отмечают такое явление как «остальгия».

В Германии и сегодня пользуются спросом товары с брендом «сделано в ГДР».

Приобрести их можно в интернет-магазинах. Зильке Рюдигер, владелица одного из них рассказала, что лучше всего продаются продукты шампанское «Красная шапочка», горчица из Баутцена, ClubCola (аналог Coca-Cola ), огурчики из Шпревальда.

Также в Германии есть музеи ГДР и даже гостиницы, где воссоздана гэдээровская бытовая атмосфера. Эти места по-прежнему популярны как среди туристов, так и среди немцев. Социолог из Свободного университета Берлина, профессор Клаус Шредер, считает, что «остальгия» — не политическое, а скорее эмоциональное явление, однако отмечает, что 40% немецкой молодежи, чьи родители выросли в ГДР, не считают её диктатурой, а 50% уверены, что демократия в Западной Германии не была настоящей. Синие галстуки

Быть всегда готовым — качество, которым может похвастаться любой пионер. Пионеры-тельмановцы из ГДР были лучшими друзьями пионеров советских. Немецкие дети приезжали во всесоюзный лагерь «Артек» и носили синие галстуки. Их так и называли «синие галстуки», что технически было не совсем верно.

Одно время «старшая возрастная группа» восточногерманской пионерии (с 7 класса) носила красные галстуки.

Кстати, до сих пор на Кубе младшие пионеры-монкадисты (до 5 класса) носят синие галстуки, а пионеры Хоче Марти (с 5 по 9 классы) носят красные.

Речёвки, настрой и дух были у пионерии наших стран практически идентичными, только вот галстуки, синие, необычные, не давали покоя советским пионерам. Приобрести синий галстук считалось шиком. Ходили разговоры, что гэдээровские галстуки даже лучшего качества, чем советские. Чингачгук и Ади

В ГДР на киностудии «ДЕФА» снимали культовое для советского времени кино. Речь, конечно, об «индейском цикле». После фильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966) с периодичностью в год выходят фильмы «Чингачгук — Большой Змей» и «След Сокола».

Последний фильм цикла, «Вождь Белое Перо», был снят в 1983 году. Снимали, кстати, его в степях Монголии.

Восточногерманские вестерны породили в СССР настоящий культ индейцев. Ребятня, вооружившись луками, азартно разыгрывала сцены из гэдээровских вестернов. Они вдохновляли на подвиги не только советскую ребятню. Фильмы, имевшие большой кассовый успех в Европе, решили продать в США, но Голливуд отнесся к творению гэдээровских кинематографистов с прохладцей, назвав их «эрзац-вестернами». Однако копия фильма «Сыновья Большой Медведицы» была подарена вождю племени сию-дакота. В 1973 году в индейских резервациях начались массовые восстания, вошедшие в историю как «Индейская революция в Вундед-Ни». Тогда американские спецслужбы признали фильм провокацией «Штази».

Одной из любимых передачт советcких зрителей было также спортивное шоу "Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!", которое настраивало людей на здоровый образ жизни. Его вел харизматичный ведущий Ади. Трабант и мотоциклы

Как это ни странно, но в ГДР ехали, чтобы купить советские машины. «Волгу» здесь можно было приобрести за куда более приемлемую цену, чем в Союзе.

Самым известным автомобилем ГДР был «Трабант», малолитражка, которая выпускалась как «народная машина».

Широкого распространения за границей она не получила, однако Трус и Бывалый в «Комедии давно минувших дней» ездят как раз на «Трабанте».

Остов «Трабанта» был обычным, из стальных штамповок, а вот навесные декоративные панели были сделаны из так называемого «дуропласта» — материала на основе фенолформальдегидной смолы (фенопласта) с наполнителем из отходов (очёсов) хлопкового производства, что было сделано для экономии стального листа, бывшего в те годы в дефиците. Машину называли мотоциклом с общим шлемом, но народную любовь она, тем не менее, стяжала.

Кроме автомобилей и автобусов, выпускались в ГДР также мотоциклы и мотороллеры таких марок как Simson, MZ, IWL, EMW. Для советских байкеров это были заветные марки. Спорт

Спорт в ГДР был на подъеме. За годы существования республики восточногерманские спортсмены завоевали 409 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх и 110 медалей на зимних Олимпийских играх. Больше всего медалей было завоёвано в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию и академической гребле.

Главной спортивной звездой ГДР была фигуристка Катарина Витт . Её популярность была беспрецедентной. Витт любили по обе стороны берлинской стены, за её выступлениями следили в СССР.

Ассортимент Для советских людей Катарина Витт была воплощением той свободной жизни, которой может жить женщина социалистического государства. Фигуристка была «визитной карточкой» ГДР, ей приходилось постоянно фотографироваться вместе Эрихом Хонеккером , за ней неусыпно следили спецслужбы, но «жертвой режима» она себя точно не чувствовала. Однако в 1988 году, когда «скрепы» стали ослабляться, Катарина заключила контракт с американским балетом на льду Holiday on Ice. В 1998 году Витт снялась для Playboy. Тираж буквально смели. Такое в истории мужского журнала только однажды, когда на обложке была Мэрилин Монро.

В бытовом плане жизнь в ГДР была «улучшенной версией» жизни в Советском Союзе. Несмотря на то, что сегодня принято писать про то, как плохо в ГДР жилось по сравнению с ФРГ, жизнь в ГДР была стабильной, а ассортимент продуктов и продуктов массового потребления — широким. Конечно, вещи из ГДР массово везли в СССР.

Это были чулки из дедерона, джинсы, пластинки с записями «битлов», модные мокасины, часы «Рула», фотоаппараты, фотопленка, а также товары из сети магазинов «Интершоп», где за марки можно было купить вещи из капиталистических стран. Всё это дело упаковывалось в чемоданы «ГроссГермания», которые за их габариты называли «смерть носильщика». Перебежчики

Не станем, однако, идеализировать жизнь в ГДР. Ещё до постройки Берлинской стены, до 1961 года, в Западную Германию бежали больше трех миллионов восточных немцев. Первым человеком, которого застрелили при попытке перебраться через Берлинскую стену с востока на запад, стал Гюнтер Литфин, член запрещённого в ГДР Христианско-демократического союза.

Он был застрелен 24 августа 1961 года. Всего при попытке пересечения стены было убито 136 человек.

Бежали на Запад даже сами охранники стены. За два года, пока на воротах не были установлены замки, которые могли открыть только несколько человек, границу перешли 1300 гэдээровских солдат.

Всего за время существования ГДР на Запад сбежали примерно 5000 человек.