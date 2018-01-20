Сны, которые русские считают самыми страшными

Русские люди всегда придавали большое значение увиденному во сне. Считалось, что благодаря вещим снам человек получает из невидимого мира информацию о будущем или о событиях, которые происходят где-то далеко.

При толковании сна нужно было учитывать возраст, семейное положение, общую жизненную ситуацию. Один и тот же сон мог служить предвестником как смерти, так и наоборот, рождения ребёнка или свадьбы.

Также имело значение, если сон снился в какой-то большой церковный праздник. Особо вещими считались крещенские сны в ночь на 19 января: они сбывались иногда спустя много времени, поэтому их рекомендовалось записывать.

Девушки специально собирались для коллективного толкования крещенских снов. Сны часто использовались в народном творчестве как художественный приём, чтобы подчеркнуть неотвратимость грядущих событий.

В Киеве далеком, на горах, Смутный сон приснился Святославу, И объял его великий страх, И собрал бояр он по уставу. «С вечера до нынешнего дня, — Молвил князь, поникнув головою, — На кровати тисовой меня Покрывали чёрной пеленою. Черпали мне синее вино, Горькое отравленное зелье, Сыпали жемчуг на полотно Из колчанов вражьего изделья. Златоверхий терем мой стоял Без конька, и, предвещая горе, Вражий ворон в Плесенске кричал И летел, шумя, на сине море». В знаменитом памятнике древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» присутствует эпизод, где говорится о вещем сне князя Святослава:

Князь был опечален этим сном, каждым штрихом предвещающим бедствие. Чёрный покров и крик ворона знаменуют грядущее несчастье, терем без конька означает гибель кого-то из семьи, жемчуг — слёзы, горькое, отравленное вино — горестные события. Сон Святослава пророчески оправдался — русское войско потерпело поражение. Сны с птицами как плохое предзнаменование

В народе считалось, что птицы являются связующим элементом между миром людей и небесами. В некоторых сновидениях птица считалась вестником грядущего несчастья. Как уже упоминалось, скверным предзнаменованием было слышать во сне карканье ворона. Эта примета также распространялась и на услышанные во сне крики других птиц, например кукушки или павлина.

Щебетание или чириканье имело менее зловещую перспективу: неудачу в делах. А стук дятла, особенно чёрного, по стене дома, был одним из самых мрачных предзнаменований для жильцов этого дома. Видение белого голубя предвещало смерть кого-то из близких. Убивать птиц было плохо: такой сон служил предвестником стихийного бедствия или войны. Сон с белой лошадью

Толкование такого сна как предвестника смерти уходит в глубины тысячелетий по всему континенту от Индии до Норвегии. Белая лошадь повсеместно символизировала богиню смерти, владычицу Царства мёртвых. Даже имена их созвучны: индийская Кали и скандинавская Хель. По-видимому, белых лошадей в глубокой древности закапывали заживо в качестве жертвы, в Скандинавии — ещё в XVII веке при закладке нового кладбища.

У славян конь был одним из магических существ, он также считался проводником в царство мёртвых. При толковании сна о лошади нужно было учитывать количество её ног: если животное было трёхногим, значит это именно она — вестница смерти. Сон с зубами

Русские знахари и ведуньи считали, что именно через зубы человек связан с силами Земли. Беззубого человека трудно было вылечить: не было устойчивости к наговору на здоровье. Зубы, которые человек видел во сне, считались важным сигналом из потустороннего мира. Если они снились выпавшими — нужно было ожидать собственной смерти или гибели кого-то из знакомых.

Если во сне на выпавших зубах виднелась кровь, это было предвестником смерти кровного родственника. Этому сну не нужно было придавать значения, если у человека действительно имелись проблемы с зубами или дёснами: в этом случае сон просто был отголоском беспокойства. Вязнущие ноги

Если спящий видел, что идёт по поверхности, в которой застревают его ноги, это означало, что его призывает к себе земля. Это могла быть длинная трава, заплетающаяся вокруг щиколоток, вязкий жёлтый или белый песок, болото или же глубокий снег. Если во сне удавалось вырваться и убежать, то и наяву можно было рассчитывать на избавление от опасности. Деревья

Сны, связанные с деревьями, часто бывали предвестьем несчастий. Опасно было видеть деревья, поваленные бурей или с высохшими листьями, горящие деревья. Любая работа во сне с древесиной сулила несчастья, поскольку у славян дерево символизировало самого человека. Считалось плохой приметой во сне рубить дерево, проводить лесосплав, ломать ветки, заготавливать дрова, пилить доски, строить деревянный дом. Скверно было видеть даже стружку или опилки.

Зелёные, здоровые, цветущие деревья наоборот, предвещали удачу. Исключение составлял сон, в котором цветы на дереве были белыми. Они символизировали будущую печаль. Сну с древесиной не надо было придавать мрачного символического значения, если человек по профессии был связан с её обработкой.