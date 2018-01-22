Что делали викинги на русской земле

Викинги не национальность, а призвание. «Люди из бухты» — так переводится это воинственное слово с древненорвежского языка — доставляли немало хлопот цивилизованному миру на рубеже второго тысячелетия. Морские кочевники держали в страхе Европу — от Британских островов до Сицилии.

На Руси же во многом благодаря викингам появилась государственность. Среди викингов преобладали скандинавы-германцы. Дурная слава о них шла от Каспийского до Средиземного моря. Кроме того, викингами были славяне-поморы и куршские балты, державшие в напряжении всю Балтику VIII-IX веков.

По данным генетической лаборатории Roewer, опубликованным в 2008 году до 18%, русские являются потомками выходцев из Северной Европы. Это обладатели гаплогруппы I1, обычной для Норвегии и Швеции, но нетипичной для России. Потомки викингов есть не только в северных, но и в южных городах. На Руси скандинавов знали как варягов, русов и колбягов. В это время на Западе в ходу было лишь название норманны — «северные люди».

Русы, по одной из гипотез, русы были шведским племенем. Финны до сих пор помнят об этом и называют их ruotsi, а эстонцы — rootsi. Ruothi называют себя шведские саамы. Коми и восточные финно-угорские племена называют уже самих русских rot’s, ruts. Это слово и в финских, и в европейских языках восходит к обозначению красного или рыжего цвета. Говорим «русы», подразумеваем шведы. В такой форме они упоминаются в документах Византии и европейских государств. Русские имена в документах и договорах IX-X веков оказались на поверку скандинавскими.

Обычаи и внешность русов подробно описывались арабскими историками и подозрительно похожи на образ жизни и облик шведских викингов. Для «людей из бухты» русские земли не представляли широкого простора для морских походов. И все-таки богатства восточных миров притянули к себе самых авантюристичных. Поселения русов раскинулись по главным водным артериям — Волге, Днепру, Западной Двине и Ладоге. Ладога — первый город скандинавов в России.

Сказания упоминают его как крепость Альдейгъюборг. Она была построена примерно в 753 году и располагалась напротив успешной торговой крепости славян. Здесь русы освоили арабскую технологию изготовления денег. Это были глазчатые бусы, первые русские деньги, за которые можно было купить раба или рабыню. Основными занятиями русов были работорговля, грабежи местных племен и нападения на купцов. Спустя век после основания Ладоги о проделках русов узнали в Арабском халифате и Европе.

Первыми начали жаловаться хазары. Набеги русов вредили их традиционному ремеслу — с помощью поборов и пошлин «снимать сливки» с торговли между Западом и Востоком. В IX веке русы были самым ненавистным племенем. Они одолевали византийцев на Черном море и грозили устроить «бурю в пустыне» арабам. Варяги

Варяги упоминаются в русских летописях, прежде всего, не как народ, а как военное сословие «заморского» происхождения. Под именем «варанги» (или «веринги») служили Византии и помогали охранять её границы от набегов своих же соплеменников русов. Призвание варягов — яркий пример эффективного менеджмента. Заморский князь уже не служил интересам кланов, племен и родов, проводя независимую политику. Чудь, словене, кривичи и весь смогли «поставить на паузу» постоянные распри и занять варягов делами государственной важности.

Варяги приняли христианство, когда это еще не стало на Руси мейнстримом. Нательные кресты сопровождали погребения воинов еще в IX веке. Если понимать крещение Руси буквально, то оно произошло веком раньше — в 867 году. После очередного неудачного похода на Царьград русы, сменив тактику, решили замолить грехи и отправили посольство в Византию с целью принять крещение. Где оказались эти русы потом, неизвестно, однако спустя полвека к ромеям (жителям Византийской империи) наведывался Хельг, по недоразумению оказавшийся язычником.. Гардар и Биармланд

В скандинавских сагах Русь называлась Garðar, дословно — «ограда», окраина мира людей, за которой располагались чудовища. Есть также версия, что этим словом обозначались «гарды» — укрепленные базы викингов в России. В поздних текстах (XIV в.) название было переосмыслено как garðaríki — «страна городов», что больше отражало реальность. Городами Гардарики согласно сагам были: Сюрнес, Палтескья, Хольмгард, Кенугард, Ростофа, Сурдалар, Морамар. В них можно узнать знакомые нам города Древней Руси: Смоленск (или Чернигов), Полоцк, Новгород, Киев, Ростов, Муром.

Смоленск и Чернигов могут поспорить за имя «Сюрнес» вполне законно — недалеко от обоих городов археологи нашли крупнейшие скандинавские поселения. Арабские писатели знали о русах многое. Они упоминали их главные города — Арсу, Куябу и Салау. К сожалению, поэтичный арабский язык плохо передает названия. Если Куябу можно перевести как «Киев», а Салау как легендарный город «Словенск», то насчет Арсы вообще ничего сказать нельзя. В Арсе убивали всех чужеземцев и ничего не сообщали о своей торговле. Некоторые видят в Арсе Ростов, Русу или Рязань, однако загадка далека от разрешения.

Темная история и с Биармией, которую скандинавские сказания помещали на северо-востоке. Там жили финские племена и загадочные биармы. Они говорили на языке, похожем на финский, и таинственно исчезли в XIII веке к моменту прихода на эти земли новгородцев. Данные земли по описаниям напоминают Русское Поморье. Скандинавы здесь оставили немного следов: в окрестностях Архангельска нашли лишь вооружения и украшения X-XII веков. Первые князья

Историков смущает одно белое пятно в свидетельствах о первых князьях-варягах. В текстах говорится о том, что Олег и княжил в Новгороде, и брал с него дань, что противоречит друг другу. Это породило версию о первой столице Руси под Смоленском, где было крупнейшее скандинавское поселение. В то же время подливают масла в огонь и украинские ученые. Они заявляют, что нашли под Черниговом могилу варяжского князя.

Имена первых русских князей по документам звучали иначе, чем в «Повести временных лет». Если о Рюрике нет почти никаких известий, то Игорь «по паспорту» был Ингером, Олег и Ольга — Хельгом и Хельгой, а Святослав — Сфендославом. Скандинавами были первые князья Киева Аскольд и Дир. Именам князей Турова и Полоцка — Туру, Рогнеде и Рогволоду — тоже приписывают скандинавские корни. В XI веке русские правители «ославянились» настолько, что скандинавские княжеские имена были, скорее, редким исключением. Судьба варягов

Государство Рюриковичей к X-XII стало очень богатым и могло позволить себе просто «купить» нужных для службы варягов. Их оставляли в городских гарнизонах и дружине. Нападения викингов на русские города были бы делом бессмысленным — легче было получить хорошее жалование за службу. В городах простой народ с варягами часто не ладил — случались стычки. Вскоре ситуация начала выходить из-под контроля, и Ярославу Владимировичу пришлось ввести «понятия» — «Русскую правду». Так появился первый в истории России правовой документ. В XII веке завершается эпоха викингов. На Руси упоминания о варягах исчезают из летописей уже к XIII веку, а русы растворяются в славянском русском народе.