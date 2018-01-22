Куда на самом деле пропала цивилизация майя

Испанские конкистадоры прибыли к берегам Центральной Америки в 1517 году, собираясь построить свое государство на костях цивилизации майя. Но колонисты несколько опоздали: высадившись на берег, они обнаружили, что большая часть работы уже проделана за них.

Политическая и экономическая структура великой цивилизации канула в Лету, а крупнейшие города стали добычей джунглей.

Вопрос о том, что именно случилось с майя, до сих пор оставался открытым, ведь сами люди выжили и даже организовали сопротивление испанским колонистам.

Первые города майя были построены в первом тысячелетии до нашей эры. В хронологии Мезоамерики, майя расположены между ольмеками и более поздними ацтеками. Археологи обнаружили тысячи древних городов майя, большинство из которых расположились по всему полуострову Юкатан на юге Мексики, Белиза и Гватемалы.

Майя были интеллектуально развитым народом. Они хорошо разбирались в математике и астрономии, которую они использовали, чтобы выровнять свои пирамиды и храмы в соответствии с прецессией планет и солнечного равноденствия. И они — единственная культура Мезоамерики, обладающая письменностью. Так что же смогло уничтожить их?

В год после рождества Христова 850, после столетий процветания и господства над всем регионом, майя начали один за другим оставлять свои величественные города. Всего двух веков оказалось достаточно, чтобы цивилизация скатилась к самому дну. Позже, безусловно, еще будут изолированные города-государства, но былого величия майя не вернут никогда.

И археологи никак не могут понять, с чем именно это связано. Как и в случае с Римской империей, здесь, вероятно, стоит искать причину в совокупности факторов. Однако характер упадка заставляет некоторых исследователей считать, что цивилизация майя стала жертвой крупной катастрофы, поражавшей именно города.

Теорий о падении майя очень много. Фавориты — вторжение извне, гражданская война, разрушающиеся торговые пути. С тех пор как в 1990 году археологи получили данные о климатическом развитии региона, превалирующей считалась идея, что майя были обречены из-за серьезных изменений климата.

Большинство городов майя пришло в упадок между 850 и 925 годом, что в значительной степени совпадает с данными о вековой засухе. Когда периоды засушья впервые были идентифицированы, исследователи заметили поразительную корреляцию между их сроками и распадом майя.

Вторая волна засухи уничтожила все крупнейшие города цивилизации. Пала даже величественная Чичен-Ица. Пришли в упадок ремесла, люди, пытаясь спастись от голода, мигрировали из региона в регион. Вся страна была очень зависима от сельскохозяйственных культур.

Соответственно, экономическая и политическая мощь цивилизации также пошла на спад. Нападение соседних племен довершили картину, приведя к полной дезинтеграции общества.