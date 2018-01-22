Кошки из Южной Америки передумали вымирать

Чилийские кошки из Южной Америки, которых ранее считали вымирающими, имеют хорошие шансы сохранить популяцию, сообщает BBC.

Кошки являются самыми маленькими дикими хищниками в регионе — длина их тела составляет 75 см, а вес — в среднем 1,8 — 2,7 кг.

Животные обитают в тропических лесах центральной и южной частей Чили и в Аргентине. За последние 25 лет леса вырубили почти на две трети. Кошки начали вымирать, а часть из них мигрировала в районы сосновых и эвкалиптовых плантаций.

На опустевших землях возвели фермы. Местные жители принялись отстреливать чилийских кошек, поскольку те забредали на их угодья в поисках пищи и порой разоряли курятники.

Ученые забили тревогу, так как, по их подсчетам, общая численность вида сократилась до 10 тысяч особей.

Однако, как показали последние исследования, чилийские кошки начали адаптироваться к изменившимся условиям. Так, они научились охотиться в ночное время и добывать пищу в местах, где меньше вероятность столкнуться с человеком.

Ранее ученые назвали ориентировочную дату, когда жизнь на Земле станет невозможна для всех млекопитающих. По их данным, уже к 2200-2400 годам атмосфера раскалится до того, что находиться на открытом воздухе станет невозможно.