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Кошки из Южной Америки передумали вымирать
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Кошки из Южной Америки передумали вымирать 

Мир24 22 января 2018
Чилийские кошки из Южной Америки, которых ранее считали вымирающими, имеют хорошие шансы сохранить популяцию, сообщает BBC.
Кошки являются самыми маленькими дикими хищниками в регионе — длина их тела составляет 75 см, а вес — в среднем 1,8 — 2,7 кг.
Животные обитают в тропических лесах центральной и южной частей Чили и в Аргентине. За последние 25 лет леса вырубили почти на две трети. Кошки начали вымирать, а часть из них мигрировала в районы сосновых и эвкалиптовых плантаций.
На опустевших землях возвели фермы. Местные жители принялись отстреливать чилийских кошек, поскольку те забредали на их угодья в поисках пищи и порой разоряли курятники.
Ученые забили тревогу, так как, по их подсчетам, общая численность вида сократилась до 10 тысяч особей.
Однако, как показали последние исследования, чилийские кошки начали адаптироваться к изменившимся условиям. Так, они научились охотиться в ночное время и добывать пищу в местах, где меньше вероятность столкнуться с человеком.
Ранее ученые назвали ориентировочную дату, когда жизнь на Земле станет невозможна для всех млекопитающих. По их данным, уже к 2200-2400 годам атмосфера раскалится до того, что находиться на открытом воздухе станет невозможно.
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