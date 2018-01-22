Индеек одомашнили как спутников в «стране мертвых»

Задолго до того как индейки стали традиционным блюдом американского Дня благодарения и частью любимых во всем мире клаб-сэндвичей, они были популярны у погибших цивилизаций Майя и Ацтеков.

Свидетельства того времени исследовала Аурелия Манин (Aurélie Manin) из Университета Йорка и ее коллеги, статью которых публикует журнал Royal Society Open Science.

Авторы исследовали останки 55 индеек, найденные в Мезоамерике и датированные возрастом от 300 до 1500 лет до н.э. По их словам, усиление разведения этих птиц никак не было связано с ростом населения региона. Практически ни одна из них не несет следы приготовления — судя по всему, в пищу их не употребляли.

«Некоторые были найдены похороненными в храмах или в могилах по соседству с людьми, возможно, в качестве сопровождающих в посмертном путешествии, — говорит Аурелия Манин. — Это согласуется и с известной нам иконографией того времени, где индейки часто изображаются так же, как боги, и выступают одним из символов в древнем календаре».

Изображение индейки в доколумбовом Кодексе Борджиа / ©Wikimedia Commons

Также ученые выяснили изотопный состав птичьих костей, который позволяет определить характер их питания при жизни, выделили и секвенировали сохранившиеся фрагменты ДНК. Невысокое генетическое разнообразие и диета на основе выращенной человеком пищи подтвердили, что к этому времени индейки уже были одомашнены.

Впоследствии, перевезенные через Атлантику, они послужили основой для популяций, разводящихся сегодня в Евразии и Африке.

По словам Манин, в доколумбовых обществах Америки были популярным мясо кроликов и оленей, индейки же долгое время играли культурную и символическую роль.

Возможно, первоначально людей привлекло их яркое оперение, которое могло использоваться в ритуальных целях. Впоследствии кости нашли применение для изготовления церемониальных инструментов, и лишь затем человечество оценило их вкус.