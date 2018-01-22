Предательство, которое русские простили другим народам

История России знает много фактов как честного союзничества, так и предательства. Под личиной истинной дружбы и партнерства часто скрывалась борьба за собственные интересы. Предательство Антанты

В преддверии Первой мировой войны в 1904-1907 годах Россия, Великобритания и Франция заключили соглашения о сотрудничестве, которые обязывают государства оказывать военную поддержку друг другу. Члены Антанты, так был назван этот союз, оставили свои разногласия, объединившись против главного врага — военно-политического блока Германии и Австро-Венгрии.

В течение первых лет войны Россия принимала на себя основной удар противника, приходя на помощь союзникам каждый раз, когда Германия совершала наступления на Запад. На момент выхода из конфликта в 1917 году по причине революционных движений внутри страны союзнические обязательства России согласно заключенным соглашениям были полностью выполнены. Но на равнозначную помощь партнеров в решении своих внутренних вопросов правительство страны рассчитывать не могло.

Создавая видимость активной поддержки Белого движения, в реальности Англия, Франция и США оказывали помощь и большевикам, еще больше разжигая братоубийственную войну. Руководствуясь известным принципом «разделяй и властвуй», Антанта умышленно затягивала конфликт. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании (с 1916-го по 1922-й) в своем выступлении перед членами парламента озвучил основное направление политики страны: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании».

Действительно, немногим позже Антанта сыграла важную роль в уничтожении армии признанного «верховного правителя» страны Александра Васильевича Колчака, лишив его возможности оказать сопротивление и выдав его красным, что, по сути, являлось для него смертным приговором. Египет: история дружбы и предательства

Египет с Россией связывают долгие годы сотрудничества и партнерства. В период президентства Гамаля Насера с 1956-го по 1970 годы, воспринимавшего СССР как гаранта независимости от Запада, между странами поддерживались тесные экономические и дружеские отношения. Их свидетельством стало строительство Асуанского гидроузла на Ниле под руководством главного инженера проекта Н. А. Малышева. Помнят в этой стране и об участии СССР в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года, когда решительные действия Москвы способствовали отводу войск Англии, Франции и Израиля от границы с Египтом.

Обман НАТО Однако со сменой лидера страны поменялось и ее отношение к еще вчерашнему другу и партнеру. Анвар Садат , ставший третьим президентом Египта после Насера, предпочел покровительство США, разорвав сотрудничество с СССР. Проиграв Войну Судного дня и заключив мирный договор с Израилем, Садат фактически предал интересы всего арабского сообщества, за что и был убит группой происламских военных.

Расширение Североатлантического альянса в сторону границ России многими экспертами признается одним из самых ярких проявлений вероломной политики США. Еще в феврале 1990 года на встрече госсекретаря США Джеймса Бейкера с советскими дипломатами, в ходе которой обсуждался вопрос воссоединения Германии, от американской стороны прозвучало обещание того, что границы Альянса ни на сантиметр не сдвинутся в восточном направлении. Он заявил, и это было внесено в протокол встречи, что США «готовы дать железные гарантии в обмен на сотрудничество СССР в деле объединения Германии».

Приняв на себя обязательства по выводу советских войск из стран Восточной Европы, Михаил Горбачев выполнил свою часть договоренностей, чего не скажешь об американском партнере.

Уже к концу февраля упоминания в протоколах встреч дипломатов о нерасширении НАТО исчезли. И хотя США пытались поддерживать видимость готовности к двустороннему сотрудничеству, становилось ясно, что официальные документы подписаны не будут.

С тех пор в НАТО вошли десять восточноевропейских государств. По признанию самого Михаила Горбачева, ему не следовало полагаться на слова американских политиков — его просто обманули. Крымская война

С начала появления интервентов из Англии, Франции и Турции в Евпатории в апреле 1854 года татарское население стало оказывать им помощь, фактически перейдя на сторону захватчика. Британским офицерам были выданы сотни лошадей и 350 телег, по-видимому, собранных заранее. И далее в район ежедневно свозили животных и транспортные средства из близлежащих деревень.

Предательство татар развязало им руки. Руководством общин было принято решение грабить население Крыма немусульманской веры. Татары забирали скот, урожай, отнимали ценные вещи, включая мебель и одежду. Большая часть дворянских имений была полностью разорена.

В довершение ко всему татарское руководство инициировало арест русских должностных лиц и их выдачу оккупантам, забыв о клятвах верности России. Лишь немногие помещики смогли уцелеть, купив охранные грамоты с подписью Ибрагим-паши за баснословные деньги.

По предписанию князя Меншикова, одобренного императором Николаем I, для ликвидации беспорядков в Евпаторийском и Перекопском уездах, мешавших проведению военных операций, было приказано выселить всех татар из Крымского полуострова.

По мнению руководства, эта мера являлась для татар своего рода наказанием.

Реализации плана помешали кончина Николая I в 1855 году и отстранение князя Меншикова от командования. Новый государь Александр I отличался более либеральными взглядами. Крымские татары получили помилование, и все военные преступники были отпущены на волю без какого-либо наказания.