Откуда взялись и куда делись киммерийцы

Киммерийцы, загадочный народ, несколько раз упоминаемый в древнегреческих и древневосточных источниках, вкупе с данными археологии, получает ныне довольно определённое место в истории.

Киммерийцы выделились в ходе распада т.н. срубной археологической культуры, существовавшей во II тысячелетии до н.э. в степной полосе от Урала до Дуная. В «Одиссее», созданной в IX или VIII веке до н.э., мелькает смутное знакомство древних греков с этим народом. При этом киммерийцы упомянуты живущими на крайнем пределе обитаемой земли. Для греков времён «Одиссеи» это действительно должно было казаться так. [С-BLOCK]

По Геродоту, скифы, придя из-за Волги, напали на киммерийцев и вынудили их оставить родные степи. По преданию, киммерийцы не могли прийти к согласию, оказать ли безнадёжное сопротивление скифам или бежать и искать новых мест для поселения. Этот спор привёл к братоубийственной войне между киммерийцами, в которой полегло множество народу, в основном знати, которая стояла за сопротивление скифам. Всех павших в этой роковой битве, по Геродоту, киммерийцы похоронили где-то в районе реки Днестр (где ещё во времена Геродота якобы можно было видеть курган киммерийских царей), а оставшимся ничего не оставалось, как покинуть страну. Исход киммерийцев под преследование скифов проходил вдоль Черноморского побережья Кавказа.

В конце VIII века до н.э. киммерийцы появляются на Ближнем Востоке. В 714 г. до н.э. они поселяются в части государства Урарту, на территории современной Армении. Урартский царь Руса I напал на них и попытался их подчинить, но потерпел страшное поражение. Через некоторое время, в конце VII века киммерийцы двинулись на Ассирию, Каппадокию и Фригию — царства в Малой Азии. Где-то они терпели поражения, где-то одерживали победы. Во Фригии они убили в сражении царя Мидаса — того самого, которому, если верить мифу, бог Аполлон за дерзость и глупость наставил ослиные уши. Но в целом эта область была плотно населена ещё до киммерийцев, им нигде не удалось основать прочные владения, и во второй половине VII века до н.э. они, очевидно, полностью растворяются в местном населении, теряя свою идентичность. [С-BLOCK]

Экспансия киммерийцев в западной части Малой Азии продлилась дольше. Она пришлась на время правления в Лидии царя Ардиса II — первого в истории государственного деятеля, начавшего чеканку монеты определённого веса и пробы. Ардис II c 678 по 644 год до н.э. был соправителем своего отца Гигеса, после чего до 629 года царствовал самостоятельно. Как раз в это время киммерийцы напали на его государство и овладели его столицей Сардами. Царскому войску удалось удержать только акрополь города. По восточным источникам, Гигес пал при защите Сард. Киммерийцы хозяйничали в Лидии, пока сыну Ардиса Садиатту (629-617) не удалось нанести им решительное поражение и изгнать из своей страны. Вскоре после этого киммерийцы полностью исчезают с исторического горизонта.

Географическая память о киммерийцах осталась у греков в тогдашнем названии Керченского пролива — Боспор Киммерийский. Какую-то область они называли Киммерией — по-видимому, это нынешний Керченский полуостров. Греки считали, что всей страной, в которой позднее обитали скифы, прежде владели киммерийцы. Большинство историков считают, что киммерийцы были ираноязычным народом, родственным скифам, но есть и альтернативные мнения. Согласно одному из них, киммерийцы относились ещё к арийской общности, когда она не успела разделиться на иранскую и индоарийскую ветви.

Обращает на себя внимание также созвучие имени киммерийцев с кимврами — народом, вторгнувшимся в Римскую державу в конце IIвека до н.э. Кимвров обычно считают германцами. Но здесь можно указать на распространение в древности одних и тех же названий народов по разным территориям. Так, известны ещё и кимбры как племя в древней Британии. Причём это не обязательно могло быть совпадение звучания. [С-BLOCK]

Так, например, первые славяне носят у античных авторов имя венедов, и в то же время известны племена венетов там, где позднее была основана Венеция, а также на западе Галлии (Франции). По мнению академика В. В. Седова, венетами (венедами) звалась ещё не разделившаяся центрально-европейская общность (откуда позднее выделились италийцы, кельты, германцы, балты и славяне; причём славяне дольше других сохраняли это древнее имя), а венеты на севере Италии и в Галлии были выселенцами из этого ареала. Точно также невры, упомянутые Геродотом на западе Скифии, могли быть родственными известному кельтскому племени нервиев, либо их самоназвание могло развиться из одного корня (кстати, те и другие известны поклонением змеям и ритуальным оборотничеством).

Имена киммерийцев, кимвров и кимбров точно также могли быть наследием ещё нерасчленённой индоевропейской общности, когда самоназвание народа надолго переживает тот язык, в котором оно первоначально возникло.

Интересный след оставило имя киммерийцев в русском языке. Через посредство аланского «гимир», что означало «великан, исполин», оно перешло в русский язык в известное всем слово «кумир» в значении «истукан, идол».