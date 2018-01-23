Сколько погибло при расстреле Белого дома в 1993-м

Тема «кровавого октября 1993-го» и сегодня находится за семью печатями. Никто точно не знает, сколько погибло граждан в те смутные дни. Однако цифры, которые называют независимые источники, ужасают. Назначено на 7:00

Осенью 1993 года противостояние двух ветвей власти — президента и правительства, с одной стороны, и народных депутатов и Верховного Совета, с другой — зашло в тупик. Конституция, которую так рьяно защищала оппозиция, по рукам и ногам связала Бориса Ельцина . Выход был один: изменить закон, если понадобится — силой.

Конфликт перешел в фазу крайнего обострения 21 сентября, после знаменитого указа № 1400, в котором Ельцин временно прекращал полномочия Съезда и Верховного Совета. В здании парламента отключили связь, воду и электричество. Однако заблокированные там законодатели сдаваться не собирались. На помощь им пришли добровольцы, вставшие на защиту Белого дома.

В ночь на 4 октября президент принимает решение о штурме Верховного Совета с использованием бронетехники, к зданию стягиваются правительственные войска. Операция назначена на 7 утра. Едва пошел отсчет восьмого часа, как появилась первая жертва — от пули погиб капитан милиции, снимавший происходящее с балкона гостиницы «Украина». Жертвы Белого дома

Уже в 10 утра стала поступать информация о гибели большого количества защитников резиденции Верховного Совета в результате танкового обстрела. К 11:30 158 человек нуждались в медицинской помощи, 19 из них позже скончались в больнице. В 13:00 народный депутат Вячеслав Котельников сообщал о больших жертвах среди тех, кто находился в Белом доме. Примерно в 14:50 неизвестные снайперы начинают отстреливать людей, столпившихся у парламента.

Ближе к 16:00 сопротивление защитников подавлено. Собранная по горячим следам правительственная комиссия быстро подсчитывает жертвы трагедии — 124 убитых, 348 раненых. Причем в список не включают погибших в самом здании Белого дома.

Руководитель следственной группы Генпрокуратуры Леонид Прошкин, занимавшийся делами по захвату московской мэрии и телецентра, отмечает, что все жертвы — результат атак правительственных сил, так как было доказано, что «ни один человек не убит из оружия защитников Белого дома». По данным Генпрокуратуры, на которые ссылался депутат Виктор Илюхин , всего при штурме парламента погибли 148 человек, при этом 101 человек — возле здания.

А дальше в различных комментариях данных событий цифры только росли. 4 октября телеканал CNN , опираясь на свои источники, заявил, что погибли около 500 человек. Газета «Аргументы и факты» со ссылкой на солдат внутренних войск, писала, что они собрали останки почти 800 защитников, были в том числе «обугленные и разорванные танковыми снарядами», захлебнувшиеся в затопленных подвалах Белого дома. Бывший депутат Верховного Совета от Челябинской области Анатолий Бароненко говорил о 900 погибших.

В « Независимой газете » появилась статья не пожелавшего представиться сотрудника МВД , который рассказывал: «Всего в Белом доме было обнаружено около 1500 трупов, среди них — женщины и дети. Все они были тайно вывезены оттуда через подземный тоннель, ведущий от Белого дома к станции метро "Краснопресненская", и далее за город, где были сожжены».

Сложности подсчета Существует неподтвержденная информация, что на столе председателя правительства РФ Виктора Черномырдина видели записку, в которой указывалось, что только за трое суток из Белого дома вынесли 1575 трупов. Но больше всех удивила «Литературная Россия», заявившая о 5000 погибших.

Представитель КПРФ Татьяна Астраханкина, возглавлявшая комиссию по расследованию событий октября 1993 года, установила, что вскоре после расстрела парламента были засекречены все материалы по этому делу, переписаны «некоторые истории болезни раненых и умерших», а также изменены «даты поступления в морги и больницы». Это, безусловно, создало практически непреодолимое препятствие для точного подсчета числа жертв штурма Белого дома.

Определить количество убитых, по крайней мере, в самом Белом доме можно лишь косвенно. Если верить оценке «Общей газеты», то около 2000 осажденных вышли из здания Белого дома без фильтрации. Учитывая, что изначально там находились порядка 2,5 тыс. человек, то можно сделать вывод, что количество жертв точно не превышало 500.

Погибших на улицах посчитать сложнее. Известно, что для обороны парламента приехало много иногородних, которые нигде не регистрировались, и погибшие из их числа вряд ли были внесены в официальный список жертв.

Нельзя также забывать, что первые жертвы противостояния сторонников президента и парламента появились задолго до приступа Белого дома. Так, 23 сентября на Ленинградском шоссе погибли двое, а с 27 сентября, по утверждению некоторых, жертвы стали едва ли не ежедневными.

По заявлениям Александра Руцкого Руслана Хасбулатова , к середине дня 3 октября число убитых достигло 20 человек. Во второй половине того же дня столкновение оппозиционеров с силами МВД на Крымском мосту унесло жизни 26 гражданских и двух милиционеров.

Даже если поднять списки всех погибших, скончавшихся в больницах и пропавших без вести в те дни, то будет крайне затруднительно определить, кто из них пал жертвой именно политического противоборства. Останкинская бойня

Накануне штурма Белого дома вечером 3 октября, откликнувшись на призыв Руцкого, генерал Альберт Макашов во главе вооруженного отряда из 20 человек и нескольких сотен добровольцев попытался захватить здание телецентра. Однако к моменту начала операции Останкино уже охраняли 24 бронетранспортера и около 900 верных президенту военных.

После того как грузовые машины сторонников Верховного Совета протаранили здание АСК-3, раздался взрыв (его источник так и не был установлен), повлекший первые жертвы. Это стало сигналом к шквальному огню, который стали вести внутренние войска и сотрудники милиции из здания телекомплекса.

Палили очередями и одиночными выстрелами, в том числе из снайперских винтовок, просто в толпу, не разбирая журналисты это, зеваки или пытавшиеся вытащить раненых. Позднее беспорядочную стрельбу объясняли большой скученностью народа и наступившими сумерками.

Но самое страшное началось потом. Большинство людей попыталось скрыться в находящейся рядом с АСК-3 Дубовой роще. Один из оппозиционеров вспоминал, как толпу зажали в роще с двух сторон, а затем принялись расстреливать из БТР и четырех автоматных гнезд с крыши телецентра.

По официальным данным, бои за «Останкино» унесли жизни 46 человек, включая двоих внутри здания. Однако свидетели утверждают, что жертв было гораздо больше. Не счесть числа

Писатель Александр Островский в своей книге «Расстрел „Белого дома“. Черный Октябрь 1993 года» попытался подсчитать общее количество жертв тех трагических событий, опираясь на проверенные данные: «До 2 октября — 4 человека, днем 3 октября у Белого дома — 3, в Останкино — 46, при штурме Белого дома — не менее 165, 3 и 4 октября в других местах города — 30, в ночь с 4 на 5 октября — 95, плюс умершие после 5 октября, всего — около 350 человек».

Однако многие признают, что официальная статистика в несколько раз занижена. Насколько, можно лишь гадать, учитывая свидетельства очевидцев.

Преподаватель МГУ Сергей Сурнин, наблюдавший за событиями недалеко от Белого дома, вспоминал, как после начавшейся стрельбы он и еще человек 40 упали на землю: «Мимо нас прошли БТРы и с расстояния 12-15 метров расстреляли лежащих людей — одна треть рядом лежащих была убита или ранена. Причём в непосредственной близости от меня — трое убитых, двое раненых: рядом, справа от меня, убитый, ещё за мной убитый, впереди, по меньшей мере, один убитый».

Художник Анатолий Набатов из окна Белого дома видел, как вечером после окончания штурма на стадион «Красная Пресня» привели группу примерно из 200 человек. Их раздели, а затем у стены, примыкающей к Дружинниковской улице, стали расстреливать партиями вплоть до глубокой ночи 5 октября. Очевидцы рассказывали, что предварительно их избивали. По сведениям депутата Бароненко, всего на стадионе и возле него расстреляли по меньшей мере 300 человек.

Известный общественный деятель, в 1993 году возглавлявший движение «Народное действие», Георгий Гусев свидетельствовал, что во дворах и подъездах задержанных избивали омоновцы, а затем убивали неизвестные «в странной форме».

Один из шоферов, вывозивших трупы из здания парламента и со стадиона, признался, что ему пришлось сделать на своем грузовике два рейса в Подмосковье. В лесном массиве трупы бросали в ямы, засыпали землей и равняли место захоронения бульдозером.

Правозащитнику Евгению Юрченко — одному из основателей общества «Мемориал» , занимавшемуся вопросом тайного уничтожения трупов в московских крематориях, удалось узнать от рабочих Николо-Архангельского кладбища о сожжении 300-400 трупов. Юрченко также обратил внимание на то, что если в «обычные месяцы», по статистике МВД, в крематориях сжигали до 200 невостребованных трупов, то за октябрь 1993 года эта цифра возросла в несколько раз — до 1500.

По данным Юрченко, перечень погибших во время событий сентября-октября 1993 года, включавший тех, факт исчезновения которых был доказан либо свидетели чьей смерти были найдены, составляет 829 человек. Но, очевидно, что этот список неполный.