Женщины-викинги: какими они были

Лагерта из популярного сериала могла не только существовать на самом деле, но и быть одной из многих скандинавских воительниц.

Из средневековых легенд образ легендарной жены викинга Рагнара Лодброка Лагерты перенесся в популярный сериал телеканала History «Викинги». В хрониках Саксона Грамматика говорится о женщине с мужественным сердцем, которая сражалась в первых рядах воинов. Средневековый историк писал и о других женщинах викингах, регулярно участвующих в сражениях и изнуряющих себя тренировками: «…были женщины, которые одевались так, чтобы выглядеть как мужчины, и каждую минуту посвящали упражнениям в воинских занятиях, они не хотели утратить силы своих доблестных мышц и предаться изнеживающей роскоши».

В 1789 году датский драматург Кристен Хенриксен Прам написал по хроникам историческую драму «Лагерта». До последнего времени к упоминаниям о средневековых женщинах-воинах историки относились, как к художественной литературе, легендам, эпосу. Однако археологические раскопки на территории Швеции меняют современный взгляд на сложившийся порядок вещей. Важная находка

О существовании реального прообраза легендарной королевы викингов до недавнего времени никто не мог думать в серьез, однако в 2017 году были сделаны крайне важные открытия. Еще конце XIX века недалеко от старинного города Бирка были найдены останки древнескандинавского воина похороненного вместе с двумя щитами, ножом, копьями и мечом. Принадлежность погребенного к высокому сословию подчеркивало нахождение рядом останков двух лошадей, а также игры подобной шахматам. Это захоронение стало считаться одним из самых важных исторических памятников эпохи викингов.

Во второй половине ХХ века начали вестись разговоры о том, что структура скелета женская, в начале XXI века шведский антрополог Анна Кьеллстрем с уверенностью подтвердила данные предположения, не получившие раннее популярность в научном мире. Точка в данном вопросе была поставлена осенью 2017 года: ученые из Стокгольмского университета опубликовали в American Journal of Physical Anthropology данные исследований ДНК викинга. Анализ показал, что в разных костях скелета отсутствовали Y-хромосомы, а значит, скелет принадлежал женщине.

К выводу о существовании в средневековой Скандинавии женщин-воительниц подталкивают и данные о более широких правах женщин по сравнению со многими другими обществами того времени. Женщин не выдавали замуж против их воли, они наравне с мужчинами считались наследниками имущества и не переставали им владеть, вступая в брак. В скандинавском эпосе героини полноправные участники действия наравне с мужчинами. Насколько верно авторам сериала удалось воссоздать образ женщин-викингов?

В эпопее «Викинги» жена короля норманнов Рагнара Лодброка вместе с другими воительницами участвует в сражениях, носит меч и кожаные доспехи. После смерти своего мужа Лагерта садится на трон, власть над землями мужа переходит к ней.

Вот что пишет о королеве норманнов Саксон Грамматик: «…опытная в ратном деле женщина по имени Ладгерда, которая имела мужественное сердце, хотя и была лишь девушкой. С распущенными по плечам волосами она сражалась в числе первых среди самых отважных воинов. Все восхищались её непревзойдёнными подвигами, так как её развевавшиеся за спиной волосы выдавали, что она женщина».

Отдельно средневековый хронист выделяет силу духа воительницы, которая в битве за власть убивает своего второго мужа Харальда: «…в чьём нежном теле скрывался несравненно более суровый дух, примерами своей выдающейся отваги смогла уберечь своих уже было дрогнувших воинов от желания бежать. Совершив обходной манёвр, она вышла в тыл ничего не подозревавшего врага, посеяв в его лагере страх и смятение. Под конец войско Харальда пришло в замешательство, а сам он, видя гибель своих воинов, бежал. Вернувшись после боя домой, Ладгерда ночью вонзила в горло своего мужа наконечник копья, который она спрятала в своём платье, присвоив, таким образом, себе всю его власть и звание. Эта своенравная женщина считала более для себя удобным править королевством без мужа, чем быть вынужденной делить его с ним…».

В историческом сериале роль Лагерты исполняет актриса украинского происхождения с канадским паспортом Кэтрин Винник. Известно, что она имеет лицензию телохранителя.