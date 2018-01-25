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АНБ: самая закрытая спецслужба США
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АНБ: самая закрытая спецслужба США 

Русская Семерка 25 января 2018
Фото: Русская Семерка
Каждая крупная страна имеет несколько спецслужб, которые часто дублируют функции друг друга, а порой и вовсе вступают в активное противостояние. Самой закрытой спецслужбой США является Агентство национальной безопасности. В шутку американцы называют его «Агентством, которого нет», за излишнюю секретность вокруг его работы.

АНБ знает все!

Официально АНБ отвечает за все виды компьютерной, электронной и любой иной разведки с использованием современных технических средств. И давно уже не тайна, что спонсорами разработки большей части программного обеспечения, созданного в США, являются местные спецслужбы. Именно на их серверы ваш компьютер, подключенный к сети Интерент, постоянно отправляет информацию для ее последующей обработки аналитическими центрами АНБ. Об осведомленности работников агентства можно судить по информации опубликованной перебежчиком Эдвардом Сноуденом.
Располагается АНБ в 50 зданиях в Форт-Мид (около города Лаурел в штате Мэриленд). Каждое из них защищено специальными системами охраны, окнами, отражающими электромагнитные волны, и многими другими техническими средствами, делающими территорию объекта недосягаемой для посторонних. А скрывать есть что. По словам Эдварда Сноудена, он лично, являясь маленьким винтиком в махине АНБ, сидя за компьютером, мог прослушивать практически любого человека на Земле, вошедшего в Интернет. Благодаря современному распространению систем мобильной связи АНБ, как утверждает Сноуден, может слушать практически любого. При этом возникает вопрос. Если АНБ является настолько хорошо осведомленной организацией, почему в мире до сих пор происходят теракты и другие преступления. Остается сделать вывод, что они совершаются, как минимум, с молчаливого согласия АНБ.

Внутренняя борьба

Самое интересное, что осведомленность АНБ раздражает не только жителей других стран мира, но и самих американцев. Больше всех недовольны остальные 15 спецслужб США. Не удивительно, что в американской прессе циркулируют слухи о том, что Сноуден — агент ЦРУ — и специально сдал АНБ. Возможно, любителей электронной разведки погубила жадность, ведь если другим спецслужбам США бюджет последние годы урезают, то у Агенства национальной безопасности он постоянно растет. Есть из-за чего обидеться и организовать операцию по подрыву авторитета АНБ.
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