АНБ: самая закрытая спецслужба США

Каждая крупная страна имеет несколько спецслужб, которые часто дублируют функции друг друга, а порой и вовсе вступают в активное противостояние. Самой закрытой спецслужбой США является Агентство национальной безопасности . В шутку американцы называют его «Агентством, которого нет», за излишнюю секретность вокруг его работы.

АНБ знает все!

Официально АНБ отвечает за все виды компьютерной, электронной и любой иной разведки с использованием современных технических средств. И давно уже не тайна, что спонсорами разработки большей части программного обеспечения, созданного в США, являются местные спецслужбы. Именно на их серверы ваш компьютер, подключенный к сети Интерент, постоянно отправляет информацию для ее последующей обработки аналитическими центрами АНБ. Об осведомленности работников агентства можно судить по информации опубликованной перебежчиком Эдвардом Сноуденом

Располагается АНБ в 50 зданиях в Форт-Мид (около города Лаурел в штате Мэриленд). Каждое из них защищено специальными системами охраны, окнами, отражающими электромагнитные волны, и многими другими техническими средствами, делающими территорию объекта недосягаемой для посторонних. А скрывать есть что. По словам Эдварда Сноудена, он лично, являясь маленьким винтиком в махине АНБ, сидя за компьютером, мог прослушивать практически любого человека на Земле, вошедшего в Интернет. Благодаря современному распространению систем мобильной связи АНБ, как утверждает Сноуден, может слушать практически любого. При этом возникает вопрос. Если АНБ является настолько хорошо осведомленной организацией, почему в мире до сих пор происходят теракты и другие преступления. Остается сделать вывод, что они совершаются, как минимум, с молчаливого согласия АНБ.

Внутренняя борьба