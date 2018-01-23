Как СССР хотел запустить интернет в 1959 году

Как СССР хотел запустить интернет ещё в 1959 году

В 1959 году полковник Анатолий Китов направил на имя Никиты Хрущева предложение, в котором изложил проект создания прообраза современного интернета. Если бы эта идея была воплощена в жизнь, то интернет появился бы в СССР на 10 лет раньше, чем в США. ЭВМ — это будущее!

Все началось в 1951 году, когда молодой Анатолий Китов прочел труды американского ученого Норберта Винера. Именно тогда Китов понял, что электронно-вычислительные машины в будущем будут играть огромную роль в жизни человека. И это при условии, что в то время многие считали ЭВМ ничем иным, как самым обыкновенным калькулятором, который, кроме как выполнять математические вычисления, ни на что другое не способен.

В 1952 году Китов защитил самую первую в Советском Союзе диссертацию по программированию движения военных ракет, а в 1954 году под его руководством впервые в СССР был создан вычислительный центр министерства обороны. Вон из партии!

В 1959 году Анатолий Китов выдвинул предложение о создании единой общественной системы вычислительных центров. Тогда связь между двумя ЭВМ уже имела место, однако идея о том, чтобы создать всесоюзную сеть, казалась чем-то из ряда вон выходящим. Китов искренне верил в то, что собрав необходимые данные со всех уголков страны, можно сделать уникальную систему управления экономикой. Хрущев отнесся к идеям новатора довольно скептически. Но Китов не успокоился и вскоре преподнес на суд Никиты Сергеевича новый проект на ту же тему под названием «Красная книга».

Для обсуждения предложения Китова созвали комиссию. Да, вычислительные машины уже в те годы использовались для обороны страны, но чтобы заменить непререкаемый авторитет партийных чиновников электронными мозгами — это, конечно, было немыслимо. Проект отклонили. Самого Китова выгнали из партии и уволили с работы с формулировкой «без последующего права занимать руководящие посты». Интернет достался США

Удивительно, но полковник не успокоился. Он продолжил научную деятельность, писал книги и даже защитил докторскую диссертацию. Как и у всякого гения, у Китова вскоре нашлись последователи. Одним из них и стал академик Виктор Глушков . Именно он на заре 60-х годов начал работу над проектом ОГАС (Общегосударственная Автоматизированная Система). По понятным причинам в первую очередь Глушков ратовал за необходимость снабжения электронными машинами всех предприятий союза, и в некоторой степени ему даже кое-что удалось сделать в этом направлении. Однако сама идея ОГАС снова не вызвала восторженных откликов. Долгих 12 лет Виктор Глушков пытался достучаться до чиновников. В 1982 году его не стало.

Через 10 лет после того, как Анатолий Китов впервые обратился к Хрущеву, то есть в 1969 году в США под руководством министерства обороны была запущена система «Арпанет» — прародитель современной компьютерной сети.