Почему до 1952 года СССР не участвовал в Олимпиадах

Поначалу Советский Союз не стремился участвовать в международных соревнованиях подобного уровня, и у буржуазного мирового спортивного сообщества к советским гражданам было настороженное отношение.

Кроме того, в 1936 году обе Олимпиады прошли в нацистской Германии, у наиболее вероятного противника советского государства в ожидаемой войне, а следующие Игры должны были состояться в Японии, с которой СССР тоже не дружил.

На протяжении Великой Отечественной войны и долгое время после нее Советскому Союзу по понятным причинам было просто не до отстаивания престижа страны на Олимпиадах: в первую очередь требовалось поднимать из руин и восстанавливать государство. Изменение концепции подготовки спортсменов

После окончания Второй мировой войны изменилась международная обстановка и в СССР решили кардинальным образом пересмотреть концепцию подготовки спортсменов.

Предвоенная советская физкультурная программа БГТО (Будь готов к труду и обороне) опиралась на развитие видов спорта, необходимых защитнику Родины. В мирное время для представления Советского Союза на международной спортивной арене подобного уровня подготовки было уже недостаточно. А участие и победа в Олимпиадах требовались нашему государству для поднятия его престижа. Работа по созданию условий для включения представителей СССР в Международный олимпийский комитет началась уже в конце 1940-х годов. Первая Олимпиада с участием СССР

Зимнюю Олимпиаду в Норвегии СССР пропустил. Во-первых, эта западная страна входила во враждебный Советскому Союзу блок НАТО , во-вторых, не было абсолютной уверенности в том, что советская сборная выступит удачно. На Летних Олимпийских Играх 1952 года в Хельсинки в общекомандном зачете СССР занял второе место, завоевав 71 медаль, на 5 медалей меньше, чем у США. Советские спортсмены получили больше всех серебряных и бронзовых медалей, золотых же у них было 22, в то время как у американцев — 40.

Основные тренировки наши спортсмены проводили у себя дома, приезжая лишь на выступления и проводя на Олимпиаде всего несколько дней. В Хельсинки по требованию СССР были построены две олимпийские деревни — «капиталистическая» и «социалистическая».

Это была первая и единственная при Сталине Олимпиада с участием советских спортсменов. Следующие Игры, в которых выступила команда СССР, прошли зимой 1956 года в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Советский Союз представляли 55 спортсменов — конькобежцы, горнолыжники, лыжники и хоккеисты. Наша страна завоевала 16 медалей — 7 золотых, 3 «серебра» и 6 «бронз», причем в горных лыжах у наших спортсменов это была первая олимпийская бронзовая награда. Обособление и стремление к победе

Постепенно появилась уверенность в том, что сборная СССР может успешно конкурировать с западными спортсменами и выигрывать. Из-за закрытости советского государства, отгороженности его от западных стран развитие профессионального спорта осложнялось, многие методики подготовки приходилось разрабатывать самостоятельно, не опираясь на мировой опыт. В первых Олимпиадах советские спортсмены одерживали победу в тех видах спорта, где не требовались специальные технические приспособления, — лыжный и конькобежный. Вместе с тем у русского хоккея имелась богатая история, и многие приемы, использовавшиеся нашими хоккеистами, как признавались канадцы, им были непонятны. Западные спортсмены специально изучали нашу методику игры.

Со временем руководству СССР пришлось заняться развитием материально-технической базы для олимпийского резерва, закупать за рубежом для них все, что не производилось в Советском Союзе.

В общей сложности с 1952 года по 1988 год СССР принял участие в 18 зимних и летних Олимпиадах, и за этот период наша команда ниже второго места никогда не опускалась.

Единственный раз (в 1980 г.) Летняя Олимпиада прошла в Советском Союзе. Тогда во всех представленных видах спорта (21) советские спортсмены выиграли медали, и наша команда заняла лидирующее место в медальном зачете. Америка, ФРГ, Япония и десятки других западных стран эту Олимпиаду бойкотировали, протестуя таким образом против вторжения советских войск в Афганистан.