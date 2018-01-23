Почему Россия проиграла в сражении за Порт-Артур

Героическая оборона Порт-Артура потерпела крах из-за недальновидных решений генералов. Это поражение русских войск предопределило исход русско-японской войны. Начало войны

С нападения японских миноносцев на внешнем рейде Порт-Артура на русскую эскадру 26 января 1904 года начались масштабные боевые действия русско-японской войны. Японцами были торпедированы и на время выведены из строя лучшие русские броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада». Меры по охране кораблей на внешнем рейде оказались явно недостаточными. Стоит признать, что фатальных повреждений ни один из русских кораблей не получил, а после артиллерийского боя утром 27 января японский флот был вынужден отступить. Фатальную роль сыграл моральный фактор — японскому флоту удалось захватить инициативу. Наша эскадра стала нести в последующие дни нелепые и неоправданные потери из-за слабого взаимодействия и управления. Так, спустя уже два дня после начала войны, на собственных минах погибли заградитель «Енисей» и крейсер «Боярин». Минная война

На кого работает время В ходе борьбы за Порт-Артур обе стороны активно использовали минные заграждения: русские для защиты подхода к крепости, а японцы для усиления блокадных мер. Причем потери от мин в кораблях и личном составе для обеих сторон оказались гораздо большими, нежели чем во всех артиллерийских морских боях у Порт-Артура вместе взятых. В результате подрыва на японских минах затонули броненосец «Петропавловск» (на корабле погибли вице-адмирал Степан Макаров , его штаб и большая часть команды), канонерка «Гремящий» и четыре миноносца. Русские корабли за время боев выставили на подходах к крепости 1442 мины, жертвами которых стали 12 японских кораблей, в том числе броненосцы «Хацусе» и «Ясима». Таким образом, самые тяжелы потери в войне 1904-1905 годов японский флот понес именно от русских мин у Порт-Артура.

События у Порт-Артура в немалой степени определяли общий ход военных действий Русско-японской войны. У русского командования возникла необходимость провести ряд наступательных действий с целью деблокировать крепость. Это заставляло переходить в наступление. Результатами таких вынужденных и плохо подготовленных наступлений становились неудачи под Вафангоу и на Шахэ.

Для японцев, планировавших овладеть Порт-Артуром сходу, длительная осада также оказалась сложной задачей. Она сковывала треть всех японских войск на континенте. Попытки же решить проблему одним мощным штурмом (как в канун боев на Шахэ) вели к колоссальным потерям с минимальным военным результатом. Сдача же крепости 5 января 1905 года позволила японскому командованию своевременно перебросить 3-ю армию из под Порт-Артура в Маньчжурию незадолго до крупнейшего сражения войны под Мукденом. Продовольствие

В период борьбы за Порт-Артур как русская, так и японская армии испытывали нехватку продовольствия. Ситуацию в крепости усугублял запрет генерала Стесселя местному китайскому населению заниматься рыбной ловлей, которая могла быть серьезным подспорьем в борьбе с нехваткой продовольствия. И если запасов муки, сухарей и сахара на момент сдачи крепости оставалось еще на месяц-полтора, то мяса и овощей практически не было. Среди гарнизона начала свирепствовать цинга.

Японские войска испытывали не меньшие трудности. Изначально система питания японцев не была адаптирована к боевым действиям на континенте в условиях более сурового, чем на японских островах климата и морозной зимы 1904-1905 годов. Огромная убыль в японской армии под Порт-Артуром (до 112 тысяч человек, по оценкам отечественных историков) была обусловлена не только боевыми, но и огромными санитарными потерями. Гибель генерала Кондратенко

Тяжелой потерей для защитников Порт-Артура, ускорившей падение крепости, стала гибель начальника сухопутной обороны генерал-лейтенанта Романа Кондратенко. С именем этого человека, ставшего душой обороны Порт-Артура, связан целый ряд мероприятий по усилению обороны крепости. Под руководством Кондратенко оборона Порт-Артура была выстроена фактически заново. Сосредоточение крупных сил на направлении главных ударов противника не раз позволяло Кондратенко отражать натиск превосходящих сил японцев. Большое внимание Кондратенко уделял внедрению технических новшеств (минометов, колючей проволоки с пропущенным через нее электрическим током). Являясь бесстрашным защитником Порт-Артура, в то же время, Кондратенко выступал за скорейшее окончание войны с Японией, указывая на необходимость подписания мира до того, как японцы сумеют овладеть Порт-Артуром. После гибели Кондратенко 2 декабря 1904 года генералы Стессель и Фок стали активно проводить политику, направленную на сдачу крепости японцам. Высокая

Высокая (высота 203) являлась одним из ключевых пунктов обороны Порт-Артура. С Высокой просматривалась крепость и внутренний рейд, где находилась большая часть кораблей 1-ой Тихоокеанской эскадры. Японские войска предпринимали неоднократные попытки овладеть этой высотой. Наиболее ожесточенные бои на Высокой развернулись в середине ноября 1904 года, когда японцы бросили в бой две дивизии и сосредоточили огонь тяжелых 280 мм осадных гаубиц, от снарядов которых не спасала никакая защита. 23 ноября японцы окончательно овладели Высокой, получив возможность корректировать огонь осадной артиллерии по русским кораблям в Порт-Артуре, что и предопределило гибель большей части эскадры.

Однако тяжелые потери в боях за Высокую (5 тыс. убитыми и 7 тыс. ранеными только в ноябрьских боях) вынудили японское командование отказаться от дальнейших масштабных лобовых атак, сосредоточившись на операциях против отдельных русских укреплений. Стессель

Не последнюю отрицательную роль в обороне Порт-Артура сыграл генерал-лейтенант Анатолий Стессель. В литературе его нередко называют комендантом крепости, хотя это не так. Стессель являлся начальником Квантунского укрепленного района, после упразднения последнего в июне 1904 года он, вопреки приказу, остался в Порт-Артуре. Как военачальник себя не проявил, отсылая донесения с преувеличенными данными о русских потерях и численности японских войск. Печально известен рядом весьма темных финансовых дел в осажденной крепости. 2 января 1905 года, вопреки мнению военного совета, начал переговоры с японцами о капитуляции Порт-Артура. После войны под давлением общественного мнения попал под суд и был приговорен к 10 годам заключения в крепости, но через полгода был освобожден по решению императора и поспешил уехать за границу.