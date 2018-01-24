Золото нации: как зарождался оплот богатства США

Почему яйца стоили целое состояние, как позиционировали себя китайские проститутки, кем на самом деле был Хоакин Мурьета — и многое другое о калифорнийской золотой лихорадке.

С легкой руки Джека Лондона, мы лучше знаем «золотую лихорадку» на Аляске. Но задолго до нее, в этот самый день — 24 января 1848 году куда более масштабный золотой бум разразился к югу от США — в Калифорнии. Тут были все положенные эксцессы — драки насмерть из-за украденного золота и отжатых участков, массовая резня нацменьшинств, мгновенное обогащение и еще более быстрое разорение, бандитизм, пьянство, проституция, азартные игры. Так, среди трэша и угара «золотой лихорадки» создавалась Калифорния — самый богатый и самый либеральный на сегодня штат США. Место действия

По официальной американской версии, старт «золотой лихорадке» дал Джеймс Маршалл , работавший на лесопилке Джона Саттера (это территория современного Сакраменто, столицы Калифорнии). 24 января 1848 года он нашел несколько кусочков желтого металла в водяном колесе лесопилки. Вместе с хозяином они капнули на них азотной кислотой и убедились, что это золотые самородки.

На лесопилке Саттера сейчас музей, эта версия вошла в учебники истории, однако она объясняет далеко не все. На самом деле, о существовании золота в этих местах знали давно. При этом, оно легко добывалось. В 1842 году местный житель Франсиско Лопес нашел несколько самородков, просто выкапывая дикий лук. Вплоть до 1846 года местные добывали золото в ручьях и речках. Но в 1846 году эту территорию, принадлежащую Мексике, начали отвоевывать Северные американские штаты.

На местах возникло сепаратистское движение в поддержку присоединения к США. Калифорнийские мексиканцы были против присоединения, но их жестко прессовали. Американцы успешно захватывали мексиканские порты и города. В феврале 1848 года правительство Мексики вынуждено было подписать мирный договор, по которому Калифорния отходила к янки. А пока она официально не вошла в состав США, Калифорния стала ничьей землей. Здесь не было ни закона, ни порядка.

В августе 1848 года о находке на лесопилке Саттера написала популярная газета «Нью-Йорк Геральд». В декабре наличие золота в Калифорнии подтвердил сам президент США Джеймс Полк. При этом добыча его не регулировалась никакими законами. Старателем мог стать любой местный или иностранец. Добыча первое время не облагалась никакими налогами. Все найденное золото можно было забирать себе. Подобного не было ни в одном государстве мира — но ведь Калифорния и не принадлежала тогда ни к какому государству.

В 1849 году сотни тысяч мигрантов со всего мира устремились в Калифорнию на поиски золота. Это было одно из самых масштабных «переселений народов» в истории. Его колоритные герои мигом стали героями масс-культа. Бандит

Мексиканцы полагают, что Хоакин Мурьета, застреленный американскими рейнджерами в возрасте 24 лет, боролся против гринго за свободу мексиканского народа. Поэт Пабло Неруда верил, что Мурьета был чилийцем и боролся за свободу чилийского народа. В советское время в театре «Ленком» шла — и весьма удачно рок-опера по поэме Неруды под наванием «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

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Эта анти-американская версия гласит, что юный Хоакин искал золото в Калифорнии. Однажды он повздорил с гринго из-за участка. Те изнасиловали и убили его жену, а самого Хоакина избили до полусмерти. Тогда он взял на подмогу Трехпалого Хуана ( Мануэля Гарсию ) и нескольких друзей, вооружился до зубов и начал мстить янки. Он защищал мексиканских фермеров и старателей, отнимал золото у американских оккупантов и отдавал его местным жителям.

А вот в американскую историю Хоакин вошел как жестокий бандит и конокрад. Он воровал лошадей у старателей, грабил удачливых золотоискателей, атаковал дилижансы, перевозившие золотой песок. Ему приписывалось несколько десятков убийств, а за его голову была объявлена награда в тысячу долларов.

Американские рейнджеры не различали мексиканцев в лицо и очень хотели получить награду. В поисках Мурьеты они пристрелили несколько ни в чем неповинных Хоакинов — один из них был судьей, но его это не спасло. Наконец, 25 июля 1853 года рейнджеры под руководством Гарри Лава нашли банду Мурьеты и пристрелили его.и Трехпалого Хуана.

В доказательство того, что Мурьета настоящий, они отрезали у него голову, а у Хуана — руку и законсервировали останки в бочке с ромом. Долгое время мощи бандитов возили по ярмаркам и за деньги показывали народу.

Племянник Мурьеты пошел по стопам дяди и тоже стал мексиканским Робин Гудом. Его подвиги так впечатлили народ, что он вошел в фольклор, а потом в кино и в литературу под прозвищем Зорро. Мадам

Протоколы судебных заседаний Сан-Франциско сохранили для потомков память об одной из героинь «золотой лихорадки» — китаянке А Той (по другим данным, А Чой). Ей было 20 лет, когда она приехала в Сан-Франциско из Китая в 1849 году. Традиционно китайские проститутки в Америке работали по классу «эконом» и обслуживали, в основном, своих нищих соотечественников.

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Но А Той удалось позиционировать себя как роскошную экзотическую красотку и попасть в категорию «люкс». За ночь с ней давали унцию золотого песка, порой платили и самородками. Средний заработок проститутки на приисках начинался от 2 тысяч долларов в год — это больше 60 тысяч долларов на современные деньги. А Той явно зарабатывала больше. Накопив деньжат, она выписала из Гонконга пятерых экзотических красоток и уже в 1850 году открыла в Сан-Франциско элитный бордель на Пайк-стрит. Крышевал бизнес ее возлюбленный — офицер местной полиции Джон Кларк

Конкуренция среди публичных домов была огромной — тут были и латино-американки, и негритянки, и француженки («Мадемуазель Мишель, только что с парижских подмостков, » — писали о них в газетах). Многие не выдерживали и закрывались. Но бизнес А Той процветал. Время от времени ее подопечные попадали в разные неприятности с законом. А Той защищала их в суде и так и попала в историю.

Историки-феминистки с огромным уважением относятся к А Той. Дело в том, что обычно «мадам» лишь руководили повседневной деятельностью публичного дома. Реальным собственником борделя всегда был мужчина. Например, владелец казино «Эльдорадо» Энди Маккейб имел еще и публичный дом, мамкой в котором работала знаменитая проститутка тех лет Ирена Макриди. А профессинальный игрок Чарльз Кора, купив бордель, назначил там хозяйкой свою любовницу Белль.

Но китайский бизнес более закрыт. В случае с А Той все выглядит так, будто она сама вела свое дело. За это ее считают одной из первых успешных бизнес-вумен в истории Сан-Франциско. Мормон

Первым миллионером Калифорнии стал Сэмюэль Бреннан — мормон, двоеженец и журналист. Вместо того, чтобы мыть золото, он решил срубить бабла на самих золотоискателях.

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Лидер нью-йоркских мормонов, Бреннан вывез свою общину в Калифорнию в 1846 году — некоторое время вожди церкви полагали, что здесь будет их новый Иерусалим. Потом руководство решило перебазироваться в Юту, но Бреннан остался. Деньги он умел считать отлично. Брату-мормону, приехавшему, чтобы забрать у него пожертвования, он заявил: «Хотите, чтобы я отдал деньги Господу? Принесите мне расписку за его подписью!»

Так же лихо Бреннан вел бизнес. Едва узнав про золото на лесопилке Саттера, он скупил все лопаты и сита в районе. Потом организовал рекламную акцию — собрал золотой песок в чашу и промаршировал с ней по улице, восклицая: «Золото! В Американской реке нашли золото!» А когда приехали старатели, Бреннан начал продавать им 20-центовые сита по 15 долларов за штуку. За два месяца он сделал 36 тысяч долларов — больше миллиона на наши деньги.

Местные зарабатывали на золотоискателях без зазрения совести. Для сотен тысяч понаехавших все было в дефиците, так что за куриное яйцо с них требовали 3 доллара (92 доллара на сегодня), а за пол-литра пива — 10 долларов (308 на сегодня). Повара, прачки, проститутки зарабатывали порой куда больше старателей. Что уж говорить про владельцев игорных домов — у них за пять минут проигрывали все золото, найденное за год.

В этом стиле работал и Бреннан. Уже в 1849 году он зарабатывал по 150 тысяч долларов в месяц и вскоре стал первм миллионером Калифорнии. Заработанное он вкладывал в покупку земли, строительство, создание железных дорог, торговлю с Китаем и Гаваями. Его капитал практически с нуля создал Сакраменто — столицу Калифорнии. А в Сан-Фанциско в его честь назвали улицу. Итоги

Всего с 1848 по 1855 годы в Калифорнии намыли и накопали более 4 тысяч тонн золота. В современных ценах это больше 50 миллиардов долларов. Но в историческом плане пользы от золота оказалось немного. Мы не знаем ни одного крупного состояния, созданного успешным золотоискателем. Зато бизнес на старателях принес сверх-прибыли.

На обслуживании сотен тысяч мигрантов поднялся и вырос мегаполис Сан-Франциско. Под нужды золотоискателей была создана огромная инфраструктура — железные дороги и шоссе, целые города, почтовые службы и службы доставки, бессчетные магазины, гостиницы, бордели, казино и даже церкви. Здесь стартовали гигантские бизнес-империи, процветающие до сих пор. Именно в Клифорнии Леви-Страусс впервые решил пошить джинсы — для золотоискателей. Именно здесь были основаны «Америкен экспресс» и «Уэллс Фарго»: их бизнес начался с дюжины дилижансов, доставлявших золотой песок с рудников в банки.

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Экономический бум в Калифорнии привел к тому, что ее уже в 1850 году «без очереди» приняли в состав США.

Из сегодняшнего дня калифорнийская «золотая лихорадка» видится не столько погоней за золотом, сколько интересным социальным экспериментом. Сотни тысяч людей, приехавших со всего мира, заселяют и осваивают «ничью землю». Они приносят туда свои традиции и перемешиваются в «плавильном котле». В результате на месте, где был огда-то Дикий Запад, возник самый богатый и прогрессивный штат США. Это седьмая жкономика мира. Здесь раньше всех в США легализовали марихуану и однополые браки.

Калифорния практически всем обязана тем отчаянным нищим мигрантам, которые приехали сюда искать золото. Сицилийцы привезли традиции виноградарства и виноделия. Китайцы научили местных выращивать рис и подарили им свою кухню. Французы и немцы, бежавшие из Европы после краха революций 1848 года, насадили здесь свои либеральные взгляды. Китайские и французские проститутки заложили традиции высококачественных эскорт-услуг. И даже геи Сан-Франциско полагают, что местный гомосексуализм наследует нравам золотой лихорадки, когда на 50 приезжих мужчин приходилась всего одна женщина.