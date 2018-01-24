Почему японцы хотят вернуть Курилы

В ближайшее время может произойти прорыв в Курильской проблеме. К истокам проблемы

Одним из первых документов регламентирующих русско-японские отношения стал Симодский трактат, подписанный 26 января 1855 года. Согласно второй статье трактата граница устанавливалась между островами Уруп и Итуруп — то есть владением Японии признавались все четыре ныне острова, на которые Япония претендует в наши дни.

С 1981 года день заключения Симодского трактата в Японии отмечается как «День Северных территорий». Другое дело, что опираясь на Симодский трактат как один из основополагающих документов, в Японии забывают об одном немаловажном моменте. В 1904 году Япония, напав на русскую эскадру в Порт-Артуре и развязав Русско-японскую войну, сама нарушила условия трактата, предусматривавшего дружбу и добрососедские отношения между государствами.

Симодский трактат не определял принадлежность Сахалина, где находились как русские, так и японские поселения, и к середине 70-х годов назрело решение и этого вопроса. Был подписан Санкт-Петербургский договор, который неоднозначно оценили обе стороны. По условиям договора к Японии теперь полностью отходили все Курильские острова, а Россия получала полный контроль над Сахалином.

Затем по итогам Русско-японской войны, согласно Портсмутскому договору, к Японии отошла южная часть Сахалина до 50 параллели. [С-BLOCK]

В 1925 году в Пекине была подписана советско-японская конвенция в целом подтверждавшая условия Портсмутского договора. Как известно, конец 30-х — начало 40-х годов были крайне напряженными в советско-японских отношениях и были связаны с серией различных по своим масштабам военных конфликтов.

Ситуация стала меняться к 1945 году, когда страны Оси стали терпеть тяжелые поражения и перспектива проигрыша Второй мировой войны становилась все более очевидной. На этом фоне возник вопрос о послевоенном устройстве мира. Так, согласно условиям Ялтинской конференции, СССР обязывался вступить в войну против Японии, а к Советскому Союзу отходили Южный Сахалин и Курильские острова.

Правда, тогда же японское руководство готово было в обмен на нейтралитет СССР и поставки советской нефти добровольно уступить эти территории. СССР на подобный весьма скользкий шаг не пошел. Поражение Японии к тому моменту было делом может не быстрого, но все же времени. И главное, устраняясь от решительных действий, Советский Союз фактически бы отдавал ситуацию на Дальнем Востоке в руки США и их союзников.

Кстати, это относится и к событиям Советско-японской войны и непосредственно Курильской десантной операции, которая изначально не готовилась. Когда же стало известно о подготовке высадки американских войск на Курилы, в срочном порядке за сутки была подготовлена Курильская десантная операция. Ожесточенные бои в августе 1945 года закончились капитуляцией японских гарнизонов на Курилах. [С-BLOCK]

К счастью, японское командование не знало реальной численности советских десантников и, не используя полностью свой подавляющий численный перевес, капитулировало. Одновременно была проведена и Южно-Сахалинская наступательная операция. Так, ценой немалых потерь, Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР. Сан-Франциско

Мирный договор между державами-победительницами и Японией был подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года. Япония согласно данному документу отказалась от всяких прав на Курильские острова. Однако советская делегация этот договор не подписала. Ряд исследователей считает это серьезной ошибкой советской дипломатии, однако для этого были весьма веские основания.

Во-первых, в документе не указывалось что такое Курильские острова с их перечислением — американская сторона заявила что это может установить только специальный международный суд. Да и глава японской делегации с подачи американцев заявил, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи не входят в Курильские острова.

Во-вторых, интересно, что Япония от прав на острова отказывалась, но из документа не следовало, к кому данные острова переходили…по сути договор не подтверждал право СССР на Курилы, а переводил проблему в неопределенное русло. «Любимый японский документ»

19 октября 1956 года была подписана советско-японская декларация, призванная подготовить базу для подготовки мирного договора. На этой волне советская сторона, «идя на встречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и Сикотан (Шикотан) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после подписания мирного договора».

Как многие правовые документы, декларация, которую в наши дни так любят вспоминать японские политики, имеет еще ряд тонкостей.

Во-первых, если СССР готов передать, значит подобный документ признает саму принадлежность островов Советскому Союзу.

Во-вторых, передача должна состояться после подписания мирного договора. И в третьих, речь шла только о двух южных островах Хабомаи и Шикотан. [С-BLOCK]

Для 1956 года подобную декларацию обе стороны оценили как позитивный прорыв в советско-японских отношениях, что в немалой степени встревожило США. Под давление Вашингтона был сменен кабинет министров Японии, а курс взят на подписание американо-японского военного договора, который был окончательно оформлен в 1960 году. [С-BLOCK]

Тогда впервые с японской стороны, не без помощи США, были озвучены требования на передачу уже не двух, а всех четырех островов. Соединенные Штаты же указывали, что Ялтинские соглашения носят декларативный, но вовсе не обязательный к реализации характер.

Поскольку договор включал пункты о размещении американских баз в Японии, в памятной записке правительства СССР правительству Японии от 27 января 1960 года отмечалось: «Новый военный договор, подписанный правительством Японии направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных Японии островов была расширена территория, используемая иностранными войсками. Ввиду этого, Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписанием мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это предусмотрено Совместной декларацией».

Но, как известно, американские войска до сих пор стоят на японских островах, а японское правительство, постоянно ссылаясь на декларацию, требует до подписания мира передачу не двух, а четырех островов. От «перестройки» к нашим дням

В условиях ослабления СССР, во второй половине 1980-х годов, вопрос о передаче Курильских островов снова был поднят Японией. К сожалению, ряд шагов советской и молодой российской дипломатии, не соответствовал интересам государства. Одним из ключевых моментов стало признание самой проблемы островов и ведение в выгодном для противоположной стороны ключе.

По сути, тема Курильских острова могли стать разменной монетой в политике как Горбачева, так и Ельцина, рассчитывавших на приличную материальную компенсацию в обмен на острова. И если первый вел форсированный процесс, то Ельцин допускал передачу островов в отдаленном будущем (15-20 лет). Однако невозможно было не считаться с теми колоссальными издержками, которые неизбежно проявились бы внутри страны в случае территориальных уступок. [С-BLOCK]