Голая правда: кто ходил без одежды в Средние века

В наше время нагим телом мало кого удивишь. Существуют нудистские пляжи, в кино часто показывают постельные сцены, то и дело проходят различные перформансы, участники которых предстают полностью или частично обнаженными… Но в эпоху Средневековья такое казалось просто немыслимым.

Правда, исключения все же бывали. В частности, речь идет о секте адамитов. Последователи Адама и Евы

Адамитами или адамианами (по-латыни — adamiani) называли одну из сект христианского толка, проповедовавшую возврат к образу жизни первых людей на Земле — Адама и Евы.

Как гласит Книга Бытия, до грехопадения Адам и Ева «были наги и не стыдились этого» (Быт. 2:25). Кроме того, адамиты ссылаются на апокрифическое Евангелие от Фомы, в котором приводятся следующие цитаты, приписанные Христу:

«41. Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера до утра о том, что вы наденете на себя.

42. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя? Иисус сказал: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям растопчите их, тогда [вы увидите] Сына того, Кто жив и вы не будете бояться».

На основании этих высказываний адамиты приходят к выводу, что одежда препятствует общению с Богом. Поэтому необходимо молиться Господу в обнаженном виде. Также они проповедуют и другие атрибуты, характерные, по их мнению, для жизни в раю: общность имущества, естественность чувственных отношений. Адамиты Средневековья и Нового времени

Основателем секты считается александрийский философ-гностик Карпократ, живший во II веке нашей эры. Адамиты позиционировали себя как «люди благочестивые, любящие Бога». По их мнению, первые люди были чисты и невинны, и не знали плотского греха. В подражание им члены общины адамитов ходили обнаженными. По крайней мере это касалось участия в собраниях.

Такое поведение, разумеется, навлекло на адамитов гонения со стороны властей и церкви. Их обвиняли в необузданном разврате, в том, что они устраивают оргии на собраниях. Между тем ничего подобного, судя по всему, не практиковалось: напротив, распутство среди членов секты всячески осуждалось, ведь в раю Адам и Ева были безгрешны. Вот что писал об адамитах Епифаний Кипрский: «А если бы показалось, что кто-нибудь, как и говорят это, подвергся падению, то его уже не принимают в собрание, ибо говорят, что он — Адам, вкусивший от древа, и осуждают его на изгнание как бы из рая, то есть из своей церкви».

Так или иначе, учение адамитов отнесли к разряду ересей. В «Панарионе» — перечне, состоявшем из 80 христианских ересей, изданном около 378 года, они заняли 52-е место.

У адамитов нашлись и более поздние последователи. В XIV веке в Болгарии появилась секта «богомилов», отличавшаяся адамитской направленностью.

В 1418 году из Пикардии явился человек, называвший себя Пикардом, сыном Бога и Адама. Путешествуя по Германии и Богемии, он будто бы творил многочисленные чудеса и приобрел много последователей, которых называли пикартами, а также адамитами. В основном они принадлежали к числу таборитов — радикального движения гуситов, протестовавшего против распространения католицизма.

В феврале 1421 года пикартов изгнали из Табора. Они устроили себе резиденцию на небольшом островке на реке Лужнице близ замка Пршибенице.

Пикарты-адамиты утверждали, что они — ангелы Божьи и братья Иисуса Христа. Они совращали местных женщин, проповедуя тем самым возврат в первобытное состояние.

Также учение адамитов было распространено в Германии. Конфессия называлась «Общество свободного духа».

Средневековые адамиты отрицали семью, частную собственность, а также отвергали официальную церковь и ее обряды.

В результате многочисленных гонений секте было сложно открыто проповедовать свои принципы. В 1782 году, после эдикта римского императора Иосифа II о терпимости, она возобновила свою деятельность в Германии (правда, вскоре общину адамитов уничтожили), а в 1848 году — в Чехии, на территории пяти деревень Хрудимского округа. На этот раз адамиты называли себя марокканами. Они утверждали, что скоро явятся враги из Марокко и уничтожат всех католиков, а адамиты останутся и поделят между собой все земли. Понятно, что такие крамольные разговоры не могли остаться без внимания властей: вскоре и эту секту разгромили.

В том же XIX столетии последователи адамитов объявились и в США. В Леноксе (штат Нью-Йорк) возникла так называемая община Онейда, проповедовавшая свободную любовь во главе с религиозным философом и утопическим социалистом Джоном Хамфри Нойесом. Фактически это была коммуна, в которой у всех было общее имущество (и жены также были общими). Детей также воспитывали сообща. В поисках «Сада наслаждений»

Любопытно, что адамиты существуют и в наше время, в том числе и в России. Так, в 2001 году в Рыбинске действовала ячейка, в которую входило около 50 человек, причем там были целые семьи.

Как правило, современные адамиты признают официальный брак и частную собственность, но при этом допускают практически все формы сексуальных отношений, за исключением гомосексуализма и зоофилии. Кроме того, они считают, что секс с замужней женщиной должен осуществляться только с согласия ее супруга. Богослужения обычно проводятся на частных квартирах. При этом все члены секты, включая детей, участвуют в службе обнаженными. Могут присутствовать и гости, которые, однако, не обязаны раздеваться. По окончании службы устраивается ритуал под названием «Праздник жизни», на котором присутствующие распивают легкие спиртные напитки, танцуют, а иногда и предаются плотским утехам.

Целью адамитов является достижение «райского» состояния. Они стремятся обрести новый Эдем, который, по их мнению, находится в междуречье Тигра и Евфрата на территории нынешнего Ирака. Адамиты считают, что это место — «Сад наслаждения» — должно принадлежать не одному-единственному государству, а всем народам.