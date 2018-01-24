Какой подвиг совершила 9-я рота в Афганистане

В конце 1987 года советские войска уже готовились к выводу из Афганистана. Активные боевые действия уже закончились. Но никто не мог предположить, что будет дан еще один бой, который войдет в историю Афганской войны как самый жестокий и кровопролитный. Это был бой 9-ой воздушно-десантной роты на высоте 3234.

В декабре 1987 года часть правительственных войск Демократической республики Афганистан была заблокирована в городе Хост, провинция Пактия, на границе с Пакистаном. Афганские солдаты потеряли контроль над Хостом и над дорогой Хост — Гардез. Город и дорога перешли в руки моджахедов. Для оказания помощи, военное руководство СССР приняло решение провести военную операцию «Магистраль».

Задачей операции «Магистраль» было освобождение города Хост. 30 декабря 1987 года по дороге к Хосту появились первые советские колонны снабжения. Пиком этого противоборства стала схватка в районе высоты 3234, 7 и 8 января 1988 года.

Почему дорога Хост-Гардез была важной? Дело в том, что в этой горной местности эта дорога была единственным связующим звеном между городом и «большой землей», поэтому дорогу усиленно охраняли. Выставленные блок-посты постоянно обстреливали и атаковали моджахеды. Как разворачивались события: первая атака

Высота 3234 находится на юго-западе, в нескольких километрах от середины дороги Хост — Гардез. Держать оборону послали 9-ю парашютно-десантную роту 345-го полка. В главе роты стоял Сергей Ткачев , состав — 39 человек. Ротой была проведена обширная подготовительная работа, за короткий промежуток времени вырыли окопы, блиндажи, ходы для сообщения. Также заминировали участки возможного подхода моджахедов.

Ранним утром 7 января моджахеды начали атаку на высоту 3234. Они попытались сбить блок-пост и открыть путь к дороге. Но крепкие сооружения десантников не дали сразу взять высоту. В 15:30 моджахеды предприняли вторую попытку взять высоту, подключили артиллерийский обстрел, гранатомёты и минометы. Под прикрытием огня моджахеды смогли подобраться к роте еще на 200 метров и пойти в атаку с двух сторон. И снова моджахеды были отброшены, правда, ненадолго: уже в 16:30 они снова пошли в бой, и для координации использовали рации. В итоге моджахеды потеряли убитыми около 15 человек и около 30 человек ранеными — но не смогли захватить высоту.

Вторая, третья и последующие атаки К этому времени и с советской стороны были потери. Погиб младший сержант Вячеслав Александров и его крупнокалиберный пулемет «Утес». Моджахеды сосредоточили на нем силы гранатомётчиков, чтобы убрать пулемет и младшего сержанта. Сержант Александров приказал бойцам отступить вглубь обороны, а сам остался, чтобы прикрывать участок обороны.

Моджахеды снова пошли в атаку, примерно в 18:00. 9 рота продолжала держать оборону. Моджахеды атаковали участок, который защищал взвод старшего лейтенанта Сергея Рожкова . Снова был уничтожен крупнокалиберный пулемет, и его заменили полковой артиллерией. Снова моджахеды не смогли занять высоту. Во время атаки погиб рядовой Анатолий Кузнецов

Сопротивление 9-ой роты приводило душманов в бешенство. В 19:10 они снова пошли в атаку, применяя уже психологические методы — шли в полный рост с пулеметами, невзирая на потери личного состава. Но этот трюк не вызвал страха и паники среди солдат, и снова попытка взять высоту оказалось неудачной.

Помощь 9-ой роте Следующая атака началась в 23:10, и была самой жестокой. Командование моджахедов поменялось, и они тщательно к ней подготовились. Они расчистили минное поле, подбирались к высоте, но и эта попытка была отбита, причем с еще бОльшими потерями моджахедов. Двенадцатая по счету атака началась 8 января, в 3 часа ночи. К этому времени советские бойцы устали, у них кончались боеприпасы, и они готовились смертельному окончанию обороны высоты 3234. Но в это время подошел разведывательный взвод во главе с лейтенантом Алексеем Смирновым , который откинул моджахедов. Прибивший взвод вовремя подвез боеприпасы, и усилившийся огонь решил исход боя. Душманы были отброшены. С этого момента бой у высоты 3234 был окончен.

Итоги боя за высоту 3234 По некоторым данным, поддержку моджахедам оказывали ВС Пакистана. На это указывает тот факт, что в 40 километрах от высоты 3234 были несколько вертолетов. Они доставляли на территорию Афганистана подкрепление и боеприпасы, увозили назад убитых и раненых. Вертолетную площадку обнаружили разведчики и уничтожили ее — это было еще одним фактором, повлиявшим на исход боя. Помощь десантникам оказывала гаубичная артиллерийская батарея Д-3— и три самоходных машины «Акация». За происходящим следил Борис Громов , командующий 40-ой армии.

Бой за высоту 3234 вошел во многие учебники, как пример грамотных тактических действий, подготовительной работы и мужества личного состава. 39 десантников воевали против 200 моджахедов больше 12 часов, и так и не сдали высоту противнику. Из 39 человек погибло 6, ранения получили 28, тяжелые — 9.

Все десантники получили боевые награды — ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Командиру Александрову и рядовому Мельникову посмертно присвоили звания Героя Советского Союза.

Противниками советских солдат были моджахеды в черной униформе с черно-красно-желтой нашивкой на руке — отряд «Черного аиста». Эту униформу носили пакистанские истребители-диверсанты, отряд которых создали в 1979 году, чтобы противостоять советским войскам в Афганистане. Считается, что подобную униформу носят люди, которые совершили тяжкие преступления по Шариату — убийство, воровство, и искупить грех можно только кровью.